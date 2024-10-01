واشنطن تحذر من "عواقب هجوم إيراني صاروخي" على إسرائيل

حذرت الولايات المتحدة من استعداد إيران لشن هجوم "وشيك" على إسرائيل ومن أن لذلك "عواقب" خطيرة وجاء التحذير الأمريكي بعد وقت قصير من إعلان إسرائيل أنها باشرت عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان بعد تمكنها من اغتيال نصر الله.

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء (الأول من أكتوبر / تشرين الأول 2024) من أن إيران تستعد لشن هجوم "وشيك" على إسرائيل، مؤكدة أن ذلك ستكون له "عواقب" خطيرة على طهران.

وقال مسؤول أمريكي كبير الثلاثاء في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "الولايات المتحدة لديها مؤشرات تفيد بأن إيران تستعد لشن هجوم وشيك بصاروخ بالستي" على إسرائيل.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "نحن ندعم بشكل نشط الاستعدادات الدفاعية" الإسرائيلية، مؤكدا أن "هجوما عسكريا مباشرا من قبل إيران على إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة" بالنسبة إلى طهران.

وجاء التحذير الأمريكي بعد وقت قصير من إعلان إسرائيل أنها باشرت عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان، بعد أسبوع من القصف المكثف الذي خلف مئات القتلى في جميع أنحاء البلاد.

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية مستعدة تماما لأي هجوم من إيران لكن لم يحدث رصد أي تهديد في الوقت الحالي، وذلك بعد دقائق من تحذير الولايات المتحدة من أن هجوما قد يكون وشيكا. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان أذيع على التلفزيون إن إسرائيل وحلفاءها في حالة تأهب قصوى وإن أي هجوم من إيران سيكون له تداعيات.

وعززت الولايات المتحدة قواتها في الشرق الأوسط بـ"بضعة آلاف" الجنود عبر استدعاء وحدات جديدة مع زيادة أعداد تلك الموجودة أساسا، وفق ما أعلن البنتاغون. وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين الاثنين "سيتم تعزيز عدد محدد من الوحدات المنتشرة حاليا في منطقة الشرق الأوسط .. والقوات التي من المفترض أن يحل دورها في الانتشار للحلول مكانها ستعزز الآن". وأضافت "تشمل هذه القوات المعززة طائرات مقاتلة من طراز إف-16 وإف-15إي وأيه-10 وإف-22 والعناصر المرتبطين بها". وأوضحت في وقت لاحق أنه سيتم بالتالي نشر "بضعة آلاف إضافية" من العناصر في المنطقة.

وبعدما تمكنت إسرائيل من اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الجمعة في ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية، حذر المسؤولون الإسرائيليون من أن المواجهة معه لم تنته.

من جهته أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن اغتيال نصر الله "لن يذهب سدى"، بينما توعد نائب الرئيس محمد رضا عارف بأن هذا الاغتيال سيؤدي إلى "زوال" إسرائيل، على حد تعبيره.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

وفي أبريل / نيسان 2024 شنت إيران هجوما صاروخيا غير مسبوق على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في دمشق، غير أنه تم اعتراض غالبية هذه الصواريخ.

ع.م / ف.ي (أ ف ب، د ب ا، رويترز)