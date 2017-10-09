 واشنطن تحذر تركيا من ″عواقب خطيرة″ في حال شراء صواريخ اس-400 | أخبار | DW | 08.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

واشنطن تحذر تركيا من "عواقب خطيرة" في حال شراء صواريخ اس-400

يبدو أن واشنطن وأنقرة تتجهان صوب مواجهة على خلفية صفقة صواريخ اس- 400 الروسية، فقد هددت واشنطن بـ "عواقب خطيرة على العلاقات بشكل عام والعسكرية" بشكل خاص، مؤكدة بأن أنقرة لن تحصل على طائرات أف-35 وصواريخ باتريوت.

Waffensystem: Flugabwehrrakete S-400 Triumf (picture-alliance/dpa/D. Rogulin)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية تشارلز سامرز الجمعة (الثامن من آذار/مارس 2019)، أن تركيا قد تواجه "عواقب خطيرة" في حال اشترت كما هو مقرر المنظومة الروسية المضادة لل. ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون حول عزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شراء هذه المنظومة الصاروخية، أجاب سامرز "في حال اشترت تركيا اس-400 ستكون هناك عواقب خطيرة على علاقاتنا بشكل عام وعلاقاتنا العسكرية" بشكل خاص. وتابع المتحدث أنه في هذه الحالة "لن يكون بإمكانهم الحصول على طائرات أف-35 وصواريخ باتريوت".

ومن المقرر أن تبدأ تركيا الصيف المقبل استلام منظومة الصواريخ من نوع أس-400، ويعتبر هذا الملف من أكثر نقاط الخلاف خطورة بين البلدين.

مختارات

منظومة "إس-400" الروسية ليست مجرّد صواريخ للدفاع الجوي أو ماركة روسية يُشيد الخبراء بقوتها، بل أداة استراتيجية تُعيد الكثير من نفوذ الاتحاد السوفياتي سابقا بالمنطقة العربية، لكن برؤية جديدة قوامها الربح المالي والسياسي. (01.03.2018)

لم يعد خافياً إعجاب حلفاء واشنطن بالمنظومة الروسية S400، وهو أمر لا يروق لترامب الذي لا يرغب بعودة حرب باردة قد تكلّف بلاده الكثير. بيدَ أن موسكو مصممة على استثمار أسلحتها، إذ تدرك أن الأمر أكبر من مجرد صفقات مالية. (31.08.2018)

كما تعتبر الولايات المتحدة أن شراء تركيا منظومة اس-400 يمكن أن يكشف الأسرار العسكرية لطائراتهم من نوع اف-35 التي يفترض أن تكون قادرة على الإفلات من هذه المنظومة من الصواريخ الروسية.

وكانت واشنطن وافقت في كانون الأول/ديسمبر الماضي على بيع منظومة باتريوت المضادة للصواريخ كدليل حسن نية لإقناع أنقرة بعدم شراء الصواريخ الروسية المنافسة. إلا أن أردوغان عاد وكرر القول الأربعاء أنه لا مجال للعودة عن صفقة السلاح الروسية.

وكان القائد الأعلى لقوات الحلف الأطلسي في أوروبا الجنرال الاميركي كورتيس سكاباروتي أعلن الثلاثاء أنه في حال اشترت تركيا بالفعل صواريخ اس-400 الروسية "عندها لا يمكننا أن نسمح لطائرات اف-35 بالتحليق بوجود منظومة روسية مضادة للصواريخ".

وكانت واشنطن سلمت أول دفعة من طائرات اف-35 الأميركية إلى تركيا في حزيران/يونيو الماضي. إلا أن هذه الطائرات ستبقى حالياً في الولايات المتحدة لتدريب الطيارين الأتراك عليها، وهي عملية قد تمتد لسنة أو سنتين حسب البنتاغون.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/AA/S. Karacan)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    تزامنت أحداث الربيع العربي مع الاحتجاجات المناهضة لبوتين، تلتها الثورة في أوكرانيا ما جعل صناع القرار في الكرملين يشعرون بعزلة قاتلة. غير أن التدخل الروسي في سوريا تزامنا مع انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من المنطقة، قلب موازين القوى رأسا على عقب.

  • Ukraine Russland Konflikt S-400 Luftabwehrsystem (picture-alliance/dpa/Sputnik/I. Russak)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    منظومة S-400 عنوان نجاح السلاح الروسي

    تُعتبر منظومة S-400 الروسية الصنع إحدى منظومات الصواريخ أرض–جو الأكثر تطورا في العالم، إذ يؤكد بعض الخبراء العسكريين قدرتها على اعتراض جميع أنواع الطائرات الحربية، بما في ذلك طائرة الشبح الأمريكية التي يُقال بأنها عصية عن الرادارات. وباتت هذه المنظومة من أبرز أدوات تعزيز النفوذ الروسي في الشرق الأوسط.

  • Iran - Militärparade (picture-alliance/AP Photo/E. Noroozi)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    منظومة إس 300 والردع الإيراني

    كانت إيران قد أبرمت عام 2007 صفقة مع روسيا لتزويدها بمنظومة أس 300، لكن الأخيرة أوقفت تنفيذ الاتفاق عام 2010 بسبب حظر فرضته الأمم المتحدة على مبيعات السلاح لطهران. غير أن الصفقة رأت النور مرة أخرى بعد اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى. وتسلمت إيران من روسيا الدفعة الأولى من منظومة أس 300 في فبراير/ شباط 2016 بعد أن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع رسوما برفع حظر توريدها.

  • Russland Kampfjet Sukhoi Su-27 (Piotr Polak/AFP/Getty Images))

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    سوخوي ـ استعراض القوة الروسية في سوريا

    تعتبر طائرة "سو-35" الروسية مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع وهي نسخة معدلة من "سو-27" حصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها. "سو-35"، مزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية. وكان دور الطيران الحربي الروسي في الأحداث السورية قد ساهم في تهافت العديد من الجيوش لشرائها.

  • MiG-21PFM Ägypten Kampfflugzeug (gemeinfrei)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    طائرات الميغ والمجد السوفييتي

    في الصورة طائرة من طراز ميغ 21 لسلاح الطيران المصري، فقد دأب الاتحاد السوفييتي سابقا على دعم حركات التحرر المناهضة للإمبريالية، بالمال والسلاح. وشمل ذلك أيضا الأنظمة والحركات القومية العربية وعلى رأسها نظام جمال عبد الناصر. عودة موسكو الحالية لحلبة الشرق الأوسط تعيد إحياء، بشكل من الأشكال، هذه الذاكرة السوفييتية.

  • Scud Missle Rakete Archiv (Getty Images)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    سكود وانتصارات صدام الوهمية

    سكود طراز لسلسلة من الصواريخ البالستية التي تم تطويرها من قبل الاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة. وكانت موسكو تزود بها جيوش حلفائها في المنطقة. اشتهرت تلك الصواريخ بعدما أطلق صدام حسين 39 منها على إسرائيل إبان حرب الخليج عام 1991 في محاولة منه لاستدراج الدولة العبرية لمواجهة مباشرة كان من شأنها آنذاك تقويض التحالف العربي والدولي ضده.

  • Indien Parade zum Tag der Republik 26.01.2015 Neu Delhi (AFP/Getty Images/S. Loeb)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    روسيا المزود الرئيسي للجزائر بالسلاح

    في الصورة دبابة روسية الصنع من طراز تي ـ إس 90 من آخر ما اقتنته الجزائر. تعتبر روسيا، تقليديا، وقبلها الاتحاد السوفييتي المزود الرئيسي للجيش الجزائري بالسلاح، غير أن الأخيرة توجهت في السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادرها وخصوصا التقرب من مزودين أوروبيين خصوصا ألمانيا.

  • Spürpanzer Fuchs undatierte Firmenhandout von Rheinmetall (picture-alliance/dpa)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    الجزائر بين الوفاء لروسيا والغزل مع ألمانيا

    رغم احتفاظها بروسيا كمزود رئيسي إلا أن الجزائر بدأت بتنويع مصادر سلاحها، إذ توجهت بشكل خاص لألمانيا، إذ حلت في المركز الأول ضمن قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية عام 2017. في الصورة المدرعة فوكس 2 التي يتم تركيبها في الجزائر بتعاون ألماني. وقد أبرمت الجزائر قبل سنوات صفقة بقيمة 14 مليار يورو تعد الأكبر من نوعها التي تبرمها البلاد مع دولة غربية منذ الاستقلال .

    الكاتب: حسن زنيند


مختارات

السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

منذ تدخلها العسكري في الأزمة السورية، تمكنت روسيا، وفي ظرف وجيز، من التحول إلى لاعب أساسي ومؤثر في التوازنات الاستراتيجية التي تحكم الشرق الأوسط. وبهذا الشأن توظف موسكو صناعتها الحربية المتطورة لتكريس نفوذها في المنطقة. (01.03.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW : منظومة إس-400.. مغناطيس موسكو لجذب حلفاء واشنطن؟  

مواضيع ذات صلة

Russisches Raketenabwehrsystem S-400

تركيا تضع "شرطا" لإتمام صفقة صواريخ إس 400 مع روسيا 09.10.2017

يبدو أن صفقة صواريخ إس 400 الروسية لتركيا لا تسير وفق ما تشتهيه أنقرة. فقد لوح وزير الخارجية التركي بالتخلي عنها إذا لم توافق روسيا على الإنتاج المشترك للمنظومة. الكرملين اكتفى بالقول إن الاتصالات بين الجانبين مستمرة.

Putin und Erdogan Eröffnung TurkStream

روسيا وتركيا.. تعاون مؤقت أم تحالف استراتيجي؟ 19.11.2018

لم يقتصر التعاون التركي الروسي على الجانب السياسي فحسب فيما يخص الأزمة السورية، إنما شمل أيضا الجانبين الاقتصادي والعسكري، إذ تشهد هذه العلاقات تنسيقا ونموا كبيرا. فإلى ماذا سيفضي هذا التعاون بين البلدين؟

Helsinki Trump-Putin Gipfel

مستعيناً بـ S400.. هكذا يقترب الدب الروسي من إحياء الحرب الباردة! 31.08.2018

لم يعد خافياً إعجاب حلفاء واشنطن بالمنظومة الروسية S400، وهو أمر لا يروق لترامب الذي لا يرغب بعودة حرب باردة قد تكلّف بلاده الكثير. بيدَ أن موسكو مصممة على استثمار أسلحتها، إذ تدرك أن الأمر أكبر من مجرد صفقات مالية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  