واشنطن تتعهد بتزويد أوروبا بالغاز لتقليل الاعتماد على روسيا

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجمعة (25 مارس/آذار 2022) تشكيل "فريق عمل" بهدف الحد من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة حرب موسكو على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إن الولايات المتحدة ستزود الاتحاد الأوروبي بمزيد من الغاز الطبيعي المسال لمساعدته على تقليل اعتماده على إمدادات الوقود الأحفوري الروسية، وذلك في وقت يجتمع فيه قادة الاتحاد لبحث سبل التعامل مع أزمة طاقة أفرزتها الحرب.

جاء الإعلان عن ذلك خلال زيارة بايدن إلى بروكسل، غداة ثلاث قمم شهدتها المدينة انتقد فيها القادة الغزو الروسي لأوكرانيا وعرضوا المزيد من الدعم لكييف. وتحض دول البلطيق وبولندا شركاءها الأوروبيين علىفرض مزيد من العقوبات على روسيا لكنّ بعض الدول ما زالت مترددة في وقف الإمدادات بشكل مفاجئ نظرا إلى اعتمادها على واردات الغاز الروسي.

وأعلنت ألمانيا الجمعة أنها ستخفض اعتمادها على موارد الطاقة الروسية بشكل حادّ وسريع باستغنائها عن واردات الفحم بحلول الخريف وعن واردات النفط بحلول نهاية العام.

وأفاد بيان مشترك من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية اليوم بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان إمدادات غاز طبيعي مسال إضافية لسوق الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب في 2022 مع توقع زيادات في المستقبل. وأفاد البيان بأن المفوضية ستعمل على توحيد الطلب من خلال منصات طاقة جديدة لإمدادات إضافية بين أبريل نيسان وأكتوبر تشرين الأول.

وقال بايدن للصحفيين "نتحد لتقليل اعتماد أوروبا على الطاقة من روسيا... يجب ألا ندعم هجوم بوتين الوحشي على أوكرانيا".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبايدن في المؤتمر الصحفي المشترك "كما تعلمون، نهدف إلى تقليل اعتمادنا على روسيا". أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، ولكن أيضا من خلال إمدادات إضافية من الغاز، بما في ذلك إمدادات الغاز الطبيعي المسال، موضحة أن تعهد الولايات المتحدة بتوفير 15 مليار متر مكعب إضافية، هو خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.

وذكرت فون دير لاين أنه بحلول عام 2030، ستضمن أوروبا أيضا طلبا مستقرا على غاز مسال إضافي بما لا يقل عن 50 مليار متر مكعب سنويا من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الكمية ستحل محل ثلث الغاز الروسي الذي يتدفق حاليا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي ضوء الحرب في أوكرانيا، يحاول الاتحاد الأوروبي أن يصبح مستقلا عن إمدادات الغاز الروسية - غاز خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال - في أسرع وقت ممكن. واقترحت المفوضية الأوروبية خططا لخفض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام. ومن أجل تنويع الإمدادات، فإن المفوضية على تواصل أيضا مع دول مثل قطر وأذربيجان واليابان وكوريا الجنوبية.

ودفع الغزو من قبل أكبر مورد للغاز في أوروبا أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل إلى مستويات قياسية ودفع الاتحاد الأوروبي إلى التعهد بخفض استخدام الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام عن طريق زيادة الواردات من البلدان الأخرى وتعزيز الطاقة المتجددة. سيناقش زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة ما يمكنهم فعله لكبح جماح فواتير الطاقة العالية.

ورفع غزو أكبر موردي الغاز إلى أوروبا أسعار الطاقة المرتفعة أصلا إلى مستويات قياسية ودفع الاتحاد الأوروبي إلى التعهد بخفض استخدام الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام عن طريق زيادة الواردات من بلدان أخرى ودعم قطاع الطاقة المتجددة.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)