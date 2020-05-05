واشنطن تتحدث عن "مرونة" روسية.. فهل ضاقت موسكو ذرعا بالأسد؟

أبدى الموفد الأميركي الخاص المكلّف بالملف السوري جيمس جيفري تفاؤلا حذرا بشأن إمكانية التعاون مجددا مع روسيا لوضع حد للحرب في سوريا، ملمحا إلى أن موسكو قد تكون ضاقت ذرعا بالرئيس بشار الأسد.

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وقال جيفري "قد تكون روسيا مستعدة بشكل أكبر الآن - رأينا بعض المؤشرات في الإعلام الروسي وفي تصرّفات روسية معيّنة - لتكون أكثر مرونة بشأن اللجنة الدستورية". وأضاف للصحافيين "قد يكونوا على استعداد مجددا للتباحث معنا بشأن طريقة تحل (المسألة) بدون انتصار عسكري، لأنه من الواضح جدا في هذه المرحلة بالنسبة لروسيا أنهم لن يحققوا انتصارات عسكرية -- بكل تأكيد ليس في أي وقت قريب".

وأشار جيفري إلى منشورات ابن خال الأسد رجل الأعمال السوري النافذ رامي مخلوف على فيسبوك والتي اضهرت حجم الخلاف داخل أسرة الأسد.

واتّهم مخلوف "الأجهزة الأمنية" باعتقال موظفي شركاته وبالضغط عليه للتخلي عنها بعد يومين من مناشدته للأسد (في شريط فيديو نادر) من أجل التدخل لإنقاذ شركة "سيرياتل" للاتصالات التي يملكها مخلوف.

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وقال جيفري إن المنشورات "تكشف عن الغسيل القذر في أحد أسوأ أنظمة القرن الـ21". وأضاف "نأمل بأن تكون مؤشرا على مزيد من الاختلال والتفكك في نظام الشر هذا".

وتزامنا مع خرجات مخلوف، أصدرت صحف روسية تقارير هاجمت الأسد بقوة واعتبرته عاجزا عن حلحلة الأزمة في بلاده، في ظل افتقاره للحنكة السياسية والكفاءة.

وتعد روسيا إلى جانب إيران، ضامنتان لبقاء نظام الأسد. ونشرت موسكو قواتها في سوريا عام 2015 لدعم الأسد للقضاء على فصائل المعارضة المسلحة من جهة، وعلى تنظيم "الدولة الإسلامية" من جهة أخرى.

وشارك جيفري عام 2019 في محادثات عقدت بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي حيث بحث الطرفان سبل التعاون لتحقيق تقدّم في الملف السوري.

لكن عمل لجنة مراجعة الدستور السوري، وهي عملية تدعمها الأمم المتحدة، لم يحقق الكثير من التقدم باتّجاه وضع حد للنزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص منذ اندلاع الثورة في عام 2011.

وأطلقت قوات النظام السوري هجوما داميا لاستعادة إدلب، آخر معقل لفصائل المعارضة، إلى أن تمّ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار رعته روسيا وتركيا.

وفي خبر ذي صلة، اتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه اليوم الجمعة (الثامن مايو/ أيار)، مقاتلين في سوريا بينهم تنظيم "الدولة الإسلامية" باستغلال وباء فيروس كورونا المستجد لشنّ هجمات على المدنيين.

وقالت باشليه في بيان إن "أطرافا عديدة مشاركة في النزاع في سوريا بما في ذلك الدولة الإسلامية، تستغل على ما يبدو تركيز اهتمام العالم على وباء كوفيد-19 لتعيد تجمعها وممارسة أعمال عنف ضد السكان"، معتبرة ذلك "قنبلة موقوتة لا يمكن تجاهلها".

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت قبل نحو شهر عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا بريف دير الزور.

و.ب/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، أ ف ب)