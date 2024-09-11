واشنطن تتجاهل حقوق الإنسان وتطلق كامل المعونة العسكرية لمصر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تجاهلت اشتراطات تتعلق بحقوق الإنسان لتقدم المساعدات العسكرية بكامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار لمصر هذا العام، وذلك لأول مرة في عمر الإدارة الحالية.

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على منح مصر المعونة العسكرية بقيمة 3ر1 مليار دولار خلال العام الحالي رغم مطالبات الكونغرس بحجز ربع هذه المساعدات بسبب مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي تحتاج فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للدور المصري في محادثات إنهاء الحرب ب قطاع غزة.

و يخضع 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ على الأقل في السنوات القليلة الماضية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء (11 أيلول/سبتمبر 2024) إن الوزارة أبلغت الكونغرس اليوم أنها تعتزم صرف المعونة العسكرية لمصر بالكامل خلال العام الحالي بما يعكس موقع مصر ضمن أولويات الأمن القومي الأمريكي، وبخاصة بالنسبة لجهود وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس أنه سيتنازل هذا العام عن الاشتراطات المتعلقة بمبلغ 225 مليون دولار، الذي جرى الربط بينه وبين سجل مصر في حقوق الإنسان، استنادا إلى "مصلحة الأمن القومي الأمريكي".

وأكد المتحدث أن بلينكن أكد في تقريره للكونغرس أن مصر استوفت الشروط وأحرزت تقدما واضحا ومستمرا بشأن السجناء السياسيين.



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن القرار جاء في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدةمن أجل الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب في غزة. وتلعب مصر وقطر دورا حيويا في جهود الوساطة.

في الوقت نفسه يأتي قرار وزارة الخارجية الأمريكية صرف المعونة العسكرية بالكامل لمصر للعام المالي الجديد في الوقت الذي تكافح فيه حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أجبرتها على الحصول على حزمة مساعدات إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة.

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يذكر أن الولايات المتحدة بدأت تقديم المعونة لمصر في أعقاب مبادرة كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل عام 1979 بقيمة 1ر2 مليار دولار منها حوالي 815 مليون دولار معونة اقتصادية و3ر1 مليار دولار معونة عسكرية. ولكن الولايات المتحدة بدأت منذ سنوات تقليص المعونة الاقتصادية على أساس أن الاقتصاد المصري تحسن، في حين ظلت المعونة العسكرية كما هي. ومع ذلك يمكن أن يتدخل الكونغرس لحجب جزء من المعونة الاقتصادية لأسباب مختلفة أغلبها متعلق بملف حقوق الإنسان في مصر.



خ.س/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)