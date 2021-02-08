 واشنطن تبيع أسلحة لمصر وتتعهد بالضغط عليها في ملف حقوق الإنسان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.02.2021

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واشنطن تبيع أسلحة لمصر وتتعهد بالضغط عليها في ملف حقوق الإنسان

رغم تعهِّده باتخاذ موقف أقوى بشأن حقوق الإنسان، وبروز قضية ناشط أميركي - مصري، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على صفقة سلاح لمصر "الشريك الاستراتيجي" لواشنطن.

إدارة الرئيس جو بايدن علّقت بيع مقاتلات من طراز إف-35 إلى الإمارات العربية المتّحدة، لكنّها وافقت على بيع 168 صاروخاً تكتيكياً إلى مصر.

إدارة الرئيس جو بايدن علّقت بيع مقاتلات من طراز إف-35 إلى الإمارات العربية المتّحدة، لكنّها وافقت على بيع 168 صاروخاً تكتيكياً إلى مصر.

أعلنت الولايات المتّحدة موافقتها على صفقة لبيع أسلحة لمصر بنحو 200 مليون دولار، متعهّدة في الوقت نفسه بالضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان.

مختارات

ذكرت أنباء عن إخلاء محكمة مصرية سبيل الصحفي بقناة الجزيرة القطرية محمود حسين بعد أربع سنوات من السجن بتهمة نشر أخبار كاذبة، حسب ما أكد مصدر أمني مصري ومنظمة حقوقية مصرية. والجزيرة تلتزم الصمت إزاء هذه الأنباء.

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تمر اليوم الذكرى الثانية والسبعين لميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبشرية عالقة بين أنياب كورونا الحاصد للأرواح والمدمر للاقتصاديات. بيد أن ذلك ليس كل شيء؛ إذ عمدت نظم عربية لاستغلال الجائحة للإطباق على الرقاب.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن الذي أوقف الدعم الأميركي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وعلّق بيع مقاتلات من طراز إف-35 إلى الإمارات العربية المتّحدة، إنّها وافقت على بيع 168 صاروخاً تكتيكياً إلى مصر.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنّها وافقت على هذه الصفقة لأنّ مصر "لا تزال شريكاً استراتيجياً مهمّاً في الشرق الأوسط". ولن تسلك هذه الصفقة طريقها إلى التنفيذ إلا بعد أن يراجعها الكونغرس، شأنها في ذلك جميع صفقات بيع الأسلحة التي تقدّرها السلطة التنفيذية.

وسبق لبايدن أن تعهّد باتّخاذ موقف أقوى بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم من الموقف الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترامب الذي قيل إنّه وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "الديكتاتور المفضّل لديه".

وأتى الكشف عن هذه الصفقة بعد إعلان محمد سلطان، المواطن الأميركي المصري الأصل الذي كان مسجوناً في بلده الأم وأطلق سراحه بعد أن تخلّى عن جنسيته المصرية، أنّ أقارب له في مصر تعرّضوا لمضايقات أمنية بسبب رفعه أمام القضاء الأميركي دعوى يتّهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجوناً.

وقال محامٍ لسلطان إنّ رجال شرطة مصريين يرتدون ملابس مدنية استجوبوا الأحد ستّة من أفراد عائلة موكّله واعتقلوا اثنين من أبناء عمومته. كما نشرت "مبادرة الحرية" التي يرأسها سلطان في بيان إن ستة من أقاربه اعتقلوا الأحد من قبل جهاز الأمن الوطني المصري في إطار ما وصفتها المبادرة بأنها حملة "انتقامية".

"ندرس القضية"

وتعليقاً على هذه المسألة قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إنّ الولايات المتحدة اطّلعت على هذه القضية وهي حالياً "تدرسها". وأضاف "نحن نأخذ على محمل الجدّ مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي"، متابعا: "سنأخذ قِيَمنا معنا في أيّ علاقة لدينا في جميع أنحاء العالم. هذا يشمل شركاءنا الأمنيين الوثيقين. هذا يشمل مصر".

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 ومحمد سلطان الذي اعتقل في مصر في آب/أغسطس 2013 هو نجل صلاح سلطان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطات المصرية بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية.

وفي 2015 تمّ إطلاق سراح محمد سلطان وترحيله إلى الولايات المتحدة بعدما تخلّى عن جنسيته المصرية.

وفي حزيران/يونيو رفع هذا الناشط دعوى قضائية أمام محكمة أميركية يتّهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجوناً لديها، كما تعاون في الشهر الماضي مع أعضاء في الكونغرس الأميركي لتشكيل فريق عمل برلماني مكرّس لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

ورفع سلطان دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي في الولايات المتحدة يزعم فيها أنه تآمر لاستهدافه لدوره البارز في مساعدة وسائل إعلام دولية في تغطية مظاهرات سياسية في مصر، وبسبب تعرضه لتعذيب مزعوم خلال سجنه.

و.ب/ (أ ف ب، رويترز)

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