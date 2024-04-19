واشنطن تؤكد: لا دولة فلسطينية إلا بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل

في تبرير لـ"الفيتو" أكدت واشنطن أن دولة فلسطينية لا يمكن أن تنشأ إلا بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، فيما أعربت السعودية والإمارات وقطر والكويت عن أسفها لفشل مجلس الأمن بإقرار عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

بعد الفيتو الأمريكي ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة يوم الخميس (18 / 04 / 2024) قال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن "هذا التصويت لا يعكس معارضة للدولة الفلسطينية، بل هو اعتراف بأنه لا يمكن لها أن تنشأ إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفَين" المعنيَّيْن.

من جانبه ندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة -جلعاد إردان- بالدول التي دعمت المشروع، معتبرا أن الأصوات المؤيدة للمشروع ستشجع الفلسطينيين على عدم العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأبدى السفير الصيني فو كونغ "خيبة أمله" من الفيتو الأمريكي، مضيفا: "لقد تحطم حلم الشعب الفلسطيني".

وأعربت السعودية والإمارات وقطر والكويت -اليوم الجمعة (19 أبريل / نيسان 2024)- عن أسفها لفشل اعتماد مشروع عضوية كاملة فلسطين في الأمم المتحدة، وأكدت أبو ظبي على أن منح فلسطين العضوية الكاملة خطوة مهمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة، واعتبرت الرياض أن فشل مجلس الأمن هذا "لا يقرِّب من السلام".

ووضعت الولايات المتحدة يوم الخميس حدا لآمال الفلسطينيين الضئيلة في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة حين استخدمت - كما كان متوقعا- حقها في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد هذا المطلب الذي سبق أن انتقدته حليفتها إسرائيل.

ومشروع القرار الذي قدمته الجزائر "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة" وأيده 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان (المملكة المتحدة وسويسرا).

قال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن "هذا التصويت لا يعكس معارضة للدولة الفلسطينية، بل هو اعتراف بأنه لا يمكن لها أن تنشأ إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفَين" المعنيَّيْن. صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance

وكانت السلطة الفلسطينية -برئاسة محمود عباس- نددت يوم الخميس باستخدام الولايات المتحدة الفيتو. ورغم الفيتو الأمريكي قال السفير الجزائري -عمار بن جامع- إن الدعم "الساحق" من أعضاء المجلس "يبعث رسالة واضحة جدا وهي أن: دولة فلسطين تستحق مكانها" في الأمم المتحدة، واعدا - باسم المجموعة العربية- بأن يتقدم مجددا بهذا الطلب في وقت لاحق. بدوره قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمام المجلس إن "الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان".

ويأتي ذلك فيما حذرالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من انزلاق الشرق الأوسط إلى "نزاع إقليمي شامل". ووفقاً للسلطة الفلسطينية فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة -البالغ عددها 193 دولة- اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

ع.م/ (أ ف ب ، د ب أ)