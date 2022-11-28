واشنطن: الصين تشكل تهديدا على نحو متزايد في سباق الفضاء العسكري

قالت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأمريكي اليوم الاثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) إن التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأمريكي في الفضاء الخارجي.

وقالت نينا أرماجنو رئيسة هيئة أركان القوة الفضائية الأمريكية إن بكين أحرزت تقدما كبيرا في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية بما في ذلك في مجالات مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها والتي تسمح للدول بتوسيع نطاق برامجها الفضائية بسرعة.

وأضافت في فعالية بسيدني نظمها معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي البحثي الذي تموله جزئيا الحكومتان الأمريكية والأسترالية "أعتقد أنه من الممكن تماما أن يتمكنوا من اللحاق بنا والتفوق علينا بالتأكيد. "التقدم الذي أحرزوه كان مذهلا وسريعا".

وأحرزت بكين تقدما كبيرا في سباق الفضاء في السنوات الأخيرة، مما أثار قلق واشنطن ودول غربية أخرى على الرغم من تراجعها تاريخيا في سباق الفضاء الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وروسيا. وشبه يي بيجيان رئيس البرنامج الصيني لاستكشاف القمر، القمر والمريخ بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

قالت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم الاثنين إنه من المقرر إطلاق الرحلة المأهولة القادمة إلى محطة الفضاء الصينية تيانجونغ (قصر السماء) وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء خلال أقل من يومين.

ومن المقرر أن تغادر مركبة الفضاء "شنتشو15-" أو (السفينة الإلهية) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية على حافة صحراء جوبي في الساعة 08:23 من مساء يوم غد الثلاثاء بتوقيت بكين (15:08 بتوقيت غرينتش)، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء هم: في جيون لونج، ودنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو.

وسينضم رواد الفضاء الثلاثة إلى زملائهم تشن دونغ وليو يانغ وتساي شيوي تشه، الذين وصلوا إلى محطة الفضاء الصينية في بداية حزيران/ يونيو، والذين من المقرر أن يعودوا إلى الأرض في كانون الأول/ ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن يبقى الطاقم الجديد على متن المحطة لمدة ستة أشهر.

ع.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)