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ثقافةألمانيا

واحة الثقافة - موسيقى التكنو - من برلين إلى العالم

٢٣ مارس ٢٠٢٤

كيف تحولت موسيقى التكنو من موسيقى تُعبِّر عن العالم السفلي إلى موسيقى انتشرت كالنار في الهشيم في كافة أنحاء العالم! فهذه الموسيقى أصبحت مقبولة ومرحب بها اجتماعيا وتُقدَم في قاعات الحفلات الموسيقية الكبرى مثل فيلهارموني برلين. لكن كيف تطور هذا التوجّه الموسيقي، ومن أين جاءت إيقاعاتها الضخمة التي غزت العالم انطلاقاً من برلين؟

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أين تقع جذور الموسيقى المعروفة باسم "صوت برلين"؟ موسيقى التكنو ظهرت بشكل كبير في برلين بعد سقوط الجدار في عام 1989. حين كانت تُعزف الإيقاعات الإلكترونية القوية والسريعة في نوادي الأقبية المظلمة والمباني المتداعية. موكب الحب أو "Loveparade" جذب هذه الموسيقى إلى الشوارع، ومعها جيلاً من الشباب من كافة أنحاء العالم إلى العاصمة الألمانية. الذروة كانت عام 1999 حيث شارك في الموكب مليون ونصف المليون شخص. يُطلق على برلين - المدينة التي لا تهدأ فيها الحفلات. ففي نواد مثل Tresor أو Berghain يمكن الاحتفال طوال اليوم - ليل نهار. لكن كيف ظهرت موسيقى التكنو، وما هو أصل هذا التوجّه الموسيقي؟ حلقة هذا الأسبوع الخاصة من واحة الثقافة تنبش الأرشيف، ونلتقي بأساطير التكنو في برلين وعبر المحيط الأطلسي في ديترويت. ونتعرف على تأثير الدي جي في المدينة الصناعية والموسيقية السابقة في الولايات المتحدة وما هو الدور الذي تلعبه موسيقى التكنو في مجتمعات السود ومجتمع الميم ودورهم في ظهور هذا النوع من الموسيقي؟ وكيف أصبحت موسيقى التكنو علامة مميزة لبرلين؟ الكثير طواه النسيان منذ ظهور التكنو في أوائل الثمانينيات. "كل موسيقى تنشأ على حساب موسيقى أخرى"، كما يقول الدي جي Stacey Hotwaxx Hale من ديترويت. ولقد حان الوقت لتسليط الضوء على تاريخ هذه الموسيقى.

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واحة الثقافة — المجلة الثقافية

واحة الثقافة تتيح لكم فرصة الإطلاع على الجوانب الثقافية في ألمانيا. التي أصبحت محورا لحركة الإبداع في القرن الواحد والعشرين، .

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