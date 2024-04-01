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سر التوق إلى سمفونية بيتهوفن التاسعة

٢٧ أبريل ٢٠٢٤

من كييف إلى كينشاسا: لماذا لا تزال السيمفونية التاسعة لبيتهوفن تؤثر فينا كثيرا حتى اليوم؟ قائدة الأوركسترا النجمة أوكسانا لينيف والملحن الحائز على جائزة الأوسكار تان دون يشرحان لماذا تمثل السيمفونية التوق إلى السلام والحرية في كافة أنحاء العالم.

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Das Wiener Beethoven Denkmal
صورة من: Willfried Gredler-Oxenbauer/picture alliance

"كافة البشر يصبحون إخوة": السيمفونية التاسعة للودفيغ فان بيتهوفن تعبر عن توق العديد من البشر في العالم إلى السلام والحرية. لماذا يؤثر فيلم "السيمفونية التاسعة" على الناس إلى هذا الحد ـ من طوكيو إلى كينشاسا إلى كييف؟ سألنا قائدة الأوركسترا الأوكرانية أوكسانا لينيف والملحن الصيني الأمريكي تان دون. يخبرنا كلاهما عن شغفهما بالسيمفونية التاسعة ويفكران في السبب الذي يجعل الناس في جميع أنحاء العالم - بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية - يشعرون أن السيمفونية لها جاذبية لا يمكن مقاومتها. قادت أوكسانا لينيف فرقة تعزف سيمفونية بيتهوفن التاسعة عدة مرات، وكانت المرة الأولى مع فرقة أوركسترا الشباب الأوكراني السيمفوني التي أسستها. نحن مهتمون بشكل خاص بـ: ماذا تعني السيمفونية التاسعة لبيتهوفن بالنسبة لبلد في حالة حرب؟ نلتقي في كييف بموسيقيين من أوركسترا الشباب، حيث يعتبر بيتهوفن بالنسبة لهم الدعم والمواساة وسط فوضى الحرب. وتان دون لامس تحفة بيتهوفن بطريقته الفريدة في مؤلفه "التسعة. قصيدة للرحمة". كيف ينظر الملحن الصيني الأمريكي إلى سيمفونية بيتهوفن التاسعة؟

Musik - Beethoven, Sinfonie Nr. 9 Titelblatt
صورة من: akg-images/picture alliance
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