واتس آب ـ وداعا لرسائل المجموعات المزعجة

مع مرور الوقت بات تطبيق "واتس آب" التابع لشركة فايسبوك يكتسي أهمية كبيرة في حياة الكثيرين، الذين أصبحوا يعتمدون على هذا التطبيق في تبادل الرسائل الشخصية. وتعزز دور "الواتس آب" أكثر عندما ظهرت خدمة الدردشة الجماعية في شكل مجموعات. بيد أنه بقدر ما يُسهل "واتس آب" التواصل بين الناس في مناطق مختلفة من العالم بقدر ما يبدي كثير من المستخدمين انزعاجهم من سيل الرسائل والصور والفيديوهات التي تصلهم من المجموعات المسجلين فيها على "واتس آب".
لذلك طور المشرفون على هذا التطبيق واسع الانتشار تقنية جديدة تمكن للمشرفين على المجموعات من وضع حد لسيل الرسائل التي يرسلها أعضاء المجموعات. فكيف ذلك؟
حسب ما جاء في موقع صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية، فإن المشرفين عن المجموعات "الأدمن" يمكنهم حصر المحادثات على المسؤولين عن المجموعة فقط، وبالتالي فإن المشاركين العاديين سيصبح بإمكانهم قراءة الرسائل دون التمكن من إرسال رسائلهم الخاصة.
ولتفعيل ذلك، ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات المجموعة، ثم الضغط على علامة التبويب “إرسال الرسائل”، واختيار “المسؤولين فقط” ، بدلاً من “كل المشاركين، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ذي صن" البريطانية. وبمجرد القيام بذلك، ستظهر رسالة في الدردشة الجماعية تقول: “لقد غيرت إعدادات هذه المجموعة للسماح للمسؤولين فقط بإرسال رسائل إلى هذه المجموعة”.
وتتناسب هذه التقنية أكثر مع المجموعات التي يكون هدفها فقط هو نشر معلومات، مثل إعلان عن موعد ما أو ما شابه ذلك.
ويعمل المشرفون على "واتس آب" في الوقت الحالي على تحسين استخدام دردشة المجموعات. وقاموا في الأشهر الأخيرة بإضافة ميزات جديدة خاصة بالمجموعات، منها إمكانية إضافة وصف للمجموعة وذكر أسماء الأشخاص ومنح الأدمن صلاحيات جديدة. علاوة على إدخال آليات جديدة تسمح بإضافة شخص ما للمجموعة من جديد، بعدما كان قد غادرها على التو.
يشار إلى أن تطبيق "واتس آب" يمتلك الآن ما يقرب من 1.5 مليار مستخدم حول العالم، ويقدم خدمته بأكثر من 50 لغة مختلفة حول العالم.
هـ.د/ع.ش
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
بلاي بوي
قالت شركات بلاي بوي إنها ستغلق صفحاتها على موقع فيسبوك، مع تزايد الفضيحة المحيطة بالموقع. وأوضحت بلاي بوي أنها واجهت العديد من الصعوبات في النشر على فيسبوك. وأضافت أن فضيحة الخصوصية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بعد فترة طويلة من المشكلات التي تعرضت لها بسبب قواعد فيسبوك الصارمة في عرض الصور العارية. وقد تفاعل نحو 25 مليون مستخدم مع صفحة بلاي بوي على الفيسبوك.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
سبيس إكس وتيسلا
قال رجل الأعمال الملياردير إلون ماسك، أحد كبار المستثمرين في شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية ومنتج صواريخ سبيس إكس، على تويترإنه سيحذف حسابات "فيسبوك" الخاصة بالشركتين. وقد بدا هذا القرار عفوياً بعد أن كتب ماسك أنه "لم يدرك" وجود حساب لـ "سبيس إكس" على فيسبوك. وكان للشركتين حوالي 2.6 مليون متابع قبل حذف حسابها.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
موزيلا
أوضحت الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير فايرفوكس في بيان لها إنها "أوقفت مؤقتاً" إعلاناتها على فيسبوك. وأكدت أنها لن تحذف الحساب تماما على فيسبوك. لكنها ستتوقف عن نشر تحديثات منتظمة على حسابها. وقالت "عندما يتخذ فيسبوك إجراءات أقوى في البحث وراء مشاركة بيانات العملاء ... سنفكر في العودة".
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
مصرف "كومرتس بنك"
أعلن مصرف "كومرتس بنك، أحد أكبر المصارف في ألمانيا، أنه توقف مؤقتاً عن نشر إعلاناته على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن مسؤول العلامة التجارية للشركة قوله "إننا سنأخذ استراحة (سوقف) إعلاناتنا على فيسبوك. وإن حماية البيانات والحفاظ على العلامة التجارية الجيدة أمر مهم بالنسبة لنا". وأضاف أن الشركة ستنتظر لفترة قبل اتخاذ أي قرارات أخرى.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
مؤسس واتس آب
كتب المؤسس المشارك لتطبيق واتسآب، برايان أكتون، في تغريدة على تويتر " لقد حان الوقت .. #deletefacebook" . وقد أصبح أكتون مليارديراً بعدما باع واتس أب إلى فيسبوك عام 2014. وعمل مؤخرا في استثمار جديد لتطبيق منافس باسم "سيجنال " إثر تركه واتسآب عام 2017.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
سونوس
قالت سونوس الشركة المصنعة للسماعات بالولايات المتحدة، إنها سحبت إعلاناتها من فيسبوك ومنصات وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك انستغرام المملوك لشركة فيسبوك. وأوضحت سونوس أن الكشف الأخير "أثار تساؤلات" حول ما إذا كانت شركة فيسبوك قد اتخذت ما يكفي من الإجراءات لحماية خصوصية المستخدمين. لكنها قالت إنها لن تتخلى عن فيسبوك بشكل كامل لأنها خدمة "فعالة بشكل لا يصدق".
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
"دكتور أوتكر"
طلبت شركة الأغذية الألمانية "د. أوتكر Dr. Oetker" من متابعيها على تويتر بالتصويت بشأن حذف حسابها على فيسبوك أم لا. وكتبت الشركة في 21 مارس/ آذار "سنحذف صفحتنا على الفيسبوك مقابل 1000 تغريدة ". وسرعان ما تم نشر أكثر من 1000 تغريدة، مما دفع الشركة إلى إلغاء تنشيط صفحتها على فيسبوك. لكنها أعادت تفعيل الحساب في اليوم التالي، وكتبت على تويتر أنه "لا يمكن" بدون فيسبوك.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
رد فيسبوك؟
رداً على سؤال حول قرار بعض الشركات بوقف حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، أوضحت شركة فيسبوك أن "معظم الشركات التي تحدثنا معها هذا الأسبوع تشعر بالرضا تجاه الخطوات التي حددناها لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل، ولديهم ثقة بأننا سوف نستجيب لهذه التحديات ونصبح شريكاً جيداً وشركة أفضل نتيجة لذلك ". إعداد: ألكسندر بيرسون/ س.م