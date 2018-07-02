واتس آب ـ وداعا لرسائل المجموعات المزعجة

مع مرور الوقت بات تطبيق "واتس آب" التابع لشركة فايسبوك يكتسي أهمية كبيرة في حياة الكثيرين، الذين أصبحوا يعتمدون على هذا التطبيق في تبادل الرسائل الشخصية. وتعزز دور "الواتس آب" أكثر عندما ظهرت خدمة الدردشة الجماعية في شكل مجموعات. بيد أنه بقدر ما يُسهل "واتس آب" التواصل بين الناس في مناطق مختلفة من العالم بقدر ما يبدي كثير من المستخدمين انزعاجهم من سيل الرسائل والصور والفيديوهات التي تصلهم من المجموعات المسجلين فيها على "واتس آب".

لذلك طور المشرفون على هذا التطبيق واسع الانتشار تقنية جديدة تمكن للمشرفين على المجموعات من وضع حد لسيل الرسائل التي يرسلها أعضاء المجموعات. فكيف ذلك؟

حسب ما جاء في موقع صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية، فإن المشرفين عن المجموعات "الأدمن" يمكنهم حصر المحادثات على المسؤولين عن المجموعة فقط، وبالتالي فإن المشاركين العاديين سيصبح بإمكانهم قراءة الرسائل دون التمكن من إرسال رسائلهم الخاصة.

ولتفعيل ذلك، ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات المجموعة، ثم الضغط على علامة التبويب “إرسال الرسائل”، واختيار “المسؤولين فقط” ، بدلاً من “كل المشاركين، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ذي صن" البريطانية. وبمجرد القيام بذلك، ستظهر رسالة في الدردشة الجماعية تقول: “لقد غيرت إعدادات هذه المجموعة للسماح للمسؤولين فقط بإرسال رسائل إلى هذه المجموعة”.

وتتناسب هذه التقنية أكثر مع المجموعات التي يكون هدفها فقط هو نشر معلومات، مثل إعلان عن موعد ما أو ما شابه ذلك.

ويعمل المشرفون على "واتس آب" في الوقت الحالي على تحسين استخدام دردشة المجموعات. وقاموا في الأشهر الأخيرة بإضافة ميزات جديدة خاصة بالمجموعات، منها إمكانية إضافة وصف للمجموعة وذكر أسماء الأشخاص ومنح الأدمن صلاحيات جديدة. علاوة على إدخال آليات جديدة تسمح بإضافة شخص ما للمجموعة من جديد، بعدما كان قد غادرها على التو.

يشار إلى أن تطبيق "واتس آب" يمتلك الآن ما يقرب من 1.5 مليار مستخدم حول العالم، ويقدم خدمته بأكثر من 50 لغة مختلفة حول العالم.

هـ.د/ع.ش