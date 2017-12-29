واتس آب تقرر حرمان ملايين المستخدمين من خدماتها

أعلنت شركة واتس آب أن دعمها الفني للهواتف ذات نظام التشغيل ويندوز سيتوقف في أخر يوم من العام الحالي، يأتي ذلك بالتزامن مع قرار شركة مايكروسوفت إنهاء الدعم الفني لهواتفها، ويندوز 10، في شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

بيد أن مايكروسوفت أعلنت في الوقت ذاته أنها ستستمر في تحديث إجراءات حماية الهاتف ونظام التشغيل لهواتفها حتى نهاية 2019، لكن دون إصدار تحديثات كبيرة، كما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعد هاتف ويندوز 10، الذي يحمل اسم 1709 وتم عرضه بالأسواق في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، آخر إصدار من هذا النوع من الهواتف المحمولة. والطريف هو قيام شركة مايكروسوفت نفسها بتوصية مستخدمي هواتفها ويندوز 10 باستخدام هواتف أخرى.

وعبر مدونتها، كانت واتس آب قد أعلنت عن توقفها عن تطوير التطبيقات الخاصة بالهواتف ذات نظام التشغيل ويندوز حيث اعتادت على وقف الدعم الفني لأنظمة التشغيل القديمة والمُهملة، مثلما حدث من قبل مع هواتف نوكيا وبلاك بيري.

ولا تقتصر قرارات واتس آب على هواتف ويندوز فقط، حيث أعلنت واتس آب عن نيتها إنهاء الدعم الفني للهواتف العاملة بالنسخ القديمة من نظامي التشغيل أندرويد و IOS.

والمقصود بإنهاء الدعم عادة هو توقف الشركة عن تقديم أي منتجات أو تحديثات لإجراءات الأمن الخاصة بتطبيق رسائل واتس آب، وفقاً لسياسة "دورة الحياة" المتبعة في الشركة.

يُذكر أن تطبيق الدردشة الأشهر عالمياً بات يستخدمه قرابة 1.5 مليار شخص في مختلف أرجاء المعمورة.

د.ب/ ع.غ