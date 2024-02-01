التقويم والبحث بالتاريخ ميزة جديدة في "واتساب"

تطبيق واتساب يتطور مرة أخرى، معلنًا عن إضافة ميزة جديدة طال انتظارها والتي تشمل زرا جديدًا. هذا التحديث، الذي يأتي بعد إطلاق ميزة تثبيت الرسائل، يعد بتحسين تجربة المستخدمين بشكل كبير. المزيد من التفاصيل:

يستعد مستخدمو تطبيق واتساب لاستقبال تحديث جديد يضيف ميزة كانوا يتطلعون إليها منذ فترة طويلة. تتمثل هذه الميزة في إضافة رمز جديد على شكل تقويم أو(روزنامة). هذا الرمز، المتاح حاليًا لمستخدمي الآيفون منذ كانون الثاني/ يناير 2023، يُتيح للمستخدمين البحث عن الرسائل بناءً على التاريخ المحدد.

كان الوصول إلى هذه الميزة مقتصرًا في السابق على نسخة واتساب على الآيفون فقط، ولكن بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، كانت الميزة متاحة في النسخة التجريبية لتطبيق الويب وفي ديسمبر/ كانون الأول لنفس العام في نسخة أندرويد التجريبية. بحسب ما نشره موقع (ميركور) الألماني.

يُظهر هذا التحديث حرص واتساب على تعزيز تجربة المستخدم من خلال تسهيل الوصول إلى الرسائل القديمة. من خلال الضغط على أيقونة التقويم أثناء استخدام ميزة البحث، يُمكن للمستخدمين تحديد تاريخ معين والبحث عن الرسائل التي تم إرسالها أو استلامها في ذلك التاريخ بالذات، مما يجعل عملية البحث أكثر سهولة وفعالية.

بالإضافة إلى ذلك، يحمل رمز التقويم في واتساب أهمية خاصة، حيث يظهر دائمًا تاريخ 24 فبراير/ شباط. والسبب وراء ذلك هو أنه يمثل تاريخ ميلاد جان كوم، مؤسس واتساب، الذي أراد ترك بصمة شخصية دائمة في التطبيق. بدأ كوم خدمة المراسلة هذه في عام 2009 قبل أن يبيعها إلى الشركة التي تعرف اليوم باسم ميتا في عام 2014.

ومن المزايا الأخرى التي من المتوقع أن تأتي في التحديثات المستقبلية هي تحسينات على الصور الشخصية للمستخدمين، مع تقديم خيارات إضافية للتفاعل معها. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيتم تفعيل ميزة التقويم بشكل رسمي لجميع الأجهزة، بما في ذلك أجهزة أندرويد. بحسب ما نشره موقع (ذا إنديان اكسبرس) الهندي.

يُشكل هذا التحديث خطوة إيجابية نحو تحسين تجربة المستخدم، حيث يسهل العثور على الرسائل القديمة ويعكس التزام واتساب بتوفير ميزات مفيدة وعملية لمستخدميه.

ر.ض