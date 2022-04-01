واتساب يستمر في مفاجأة مستخدميه.. ميزات جديدة للرسائل الصوتية!

يستمر تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" في مفاجأة مستخدميه بميزات جديدة من حين لآخر. فقد كشفت "مدونة واتساب" الإلكترونية عن ست ميزات جديدة تتعلق بخدمة الرسائل الصوتية. لم يتم تحديد موعد طرح الميزات الست، لكن يتوقع أن يتم ذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة لصالح مستخدمي التطبيق من "آبل" و "أندرويد"، حسب ما نقل موقع شبكة "آر تي إل" (RTL) الإعلامية الألمانية.

تشغيل الرسالة خارج الدردشة

قد ترغب أحيانا في الإستماع إلى رسالة صوتية والرد على رسائل من دردشات أخرى في الوقت نفسه. حتى الآن، لم تكن هذه الميزة متوفرة من قبل "واتساب". لكن هذا الأمر أصبح الآن من الماضي، لأن خدمة المراسلة تسعى إلى إتاحة إمكانية تشغيل الرسائل الصوتية بميزة جديدة، في الوقت نفسه الذي يكون فيه المستخدم منشغلاً في الرد على رسائل من دردشة أخرى.

إيقاف واستئناف التسجيل

حتى الآن كان على المستخدم تسجيل الرسائل الصوتية دفعة واحدة. في بعض الأحيان قد نثرثر كثيراً، لأنه لا يوجد وقت للتفكير ونحن فقط نواصل الحديث. لكن إدخال زر الإيقاف المؤقت يضع حداً للثرثرة التي لا نهاية لها. تعمل الميزة الجديدة على النحو التالي: ابدأ التسجيل الصوتي بالضغط على زر التسجيل. مع الاستمرار، اسحب لأعلى حتى يظهر رمز القفل. ثم يستمر التسجيل من تلقاء نفسه. في الوقت نفسه، يظهر زر الإيقاف المؤقت للميزة الجديدة في الجزء السفلي بجوار زر الإيقاف المعروف.

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التصور الموجي

يعرض تطبيق "واتساب" الآن صوت الرسالة الصوتية في شكل مرئي حتى يتمكن المستلم من فهم مسار التسجيل بشكل أفضل. يعطي الشكل الموجي فكرة عن وقت إنتهاء الرسالة الصوتية ومدى ارتفاع أو هدوء أقسام معينة من هذه الرسالة.

تفحص التسجيل قبل الإرسال

في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول2021 ، أعلنت خدمة المراسلة عن تحديث قادم، سيمنح المستخدمين فرصة الإستماع إلى الرسائل الصوتية قبل إرسالها. هذه الميزة تعمل كالتالي: ابدأ التسجيل الصوتي، واسحب رمز القفل لأعلى ثم اضغط على زر الإيقاف بعد أي وقت تحدده. يمكنك الآن الاستماع إلى الرسالة باستخدام الزر "تشغيل". إذا لم تكن راضياً عن النتيجة، بعد الإستماع لها ولا تريد إرسال التسجيل، يمكنك ببساطة حذفه عبر أيقونة سلة المهملات.

استئناف التشغيل من نقطة الإيقاف

ميزة أخرى مفيدة لأولئك الذين لديهم أصدقاء وعائلة يرسلون لهم رسائل صوتية طويلة للغاية. إذا لم تتمكن من إنهاء الإستماع إلى رسالة ما، فيمكنك متابعة الإستماع لها في وقت لاحق. يبدأ التشغيل بعد ذلك من حيث توقفت، وبهذا ستتجنب عناء البحث داخل التسجيل.

التشغيل السريع للرسالة

من منا لم تصله رسالة مثل هذه؟ "مرحباً، أردت فقط أن أخبرك بشكل مقتضب ..." ثم تستمر الرسالة الصوتية لمدة خمس دقائق أو أكثر. لن يزعجك الأمر بعد اليوم. بفضل ميزة التشغيل السريع يمكنك سماع الرسائل الصوتية بوتيرة أسرع أو حتى مضاعفة السرعة. كل ما على المستخدمين فعله هو النقر على الزر الخاص بذلك. بمجرد تشغيل الرسالة الصوتية، تظهر الخاصية بدلاً من صورة المستخدم. بنقرة واحدة يمكنك الاستماع إلى رسالة صديقك الصوتية لمدة خمس دقائق في دقيقتن ونصف فقط!.

إ.م