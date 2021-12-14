واتساب يرفع "الحرج" عن مستخدمي الرسائل الصوتية بهذه الخاصية

كثيراً ما يواجه مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب مشكلة إرسال الرسائل الصوتية بما قد تحمله من أخطاء .. إذ لا يوجد أمام المستخدم سوى خيارين: إما إلغاء الإرسال أو إرسال الرسالة بما فيها من مشكلات (مع خيار الطوارئ لحذفها من الدردشة بعد ذلك قبل أن يسمعها أحد).

وبحسب ما نشر موقع مجلة دير شبيغل الألمانية، فقد أصبح الآن بإمكان المستخدم أن يتخذ القرار بسهولة بشأن ما يجب إرساله وما لا يتم إرساله.

لهذا الغرض ، يوفر واتساب WhatsApp للمستخدمين ميزة تسمى Voice Message Preview ، والتي تتيح لهم الاستماع إلى الرسائل الصوتية بعد التسجيل وقبل إرسالها. يقدم واتساب الوظيفة الجديدة من خلال هذا الفيديو:

إذا كنت تريد التحقق من رسالتك قبل إرسالها ، فيجب عليك المتابعة على النحو التالي:

افتح الدردشة الفردية أو الجماعية التي تريد أن ترسل إليها الرسالة الصوتية

إضغط على أيقونة الميكروفون وحركه لأعلى

بذلك سيتم تنشيط ما يسمى بالتسجيل دون استخدام اليدين

الآن تحدث وسجل رسالتك واضغط على زر التوقف في نهاية التسجيل

في هذه المرحلة ، لديك الفرصة للاستماع إلى الرسالة مرة أخرى فإما أن تتجاهلها أو أن ترسلها. إذا كنت تريد حذف الرسالة ، فانقر على رمز سلة المهملات ، وإلا فانقر فوق رمز الإرسال. ومع ذلك ، فإن الميزة الجديدة لا تسمح بإمكانية قطع جزء من التسجيل.

وتحظى الرسائل الصوتية بشعبية كبيرة بين مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp ، على الرغم من وجود العديد من الأشخاص الذين يفضلون التواصل بالرسائل النصية لأنه يمكن عادةً استيعاب محتواها بسرعة أكبر.

في غضون ذلك ، يؤكد قسم التسويق واتساب في على أن الرسائل الصوتية "يمكن أن تنقل المشاعر بشكل أفضل بكثير من الرسائل النصية" وفقًا لشركة meta المالكة للتطبيق.

ع.ح./ا.ف