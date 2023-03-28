واتساب يتيح إمكانية استخدام حساب واحد على هواتف متعددة

سيسمح تطبيق واتساب WhatsApp قريبًا للمستخدمين بالوصول إلى حساباتهم من أكثر من هاتف واحد، بعد أن كانت الشركة قد بدأت في اختبار الميزة الجديدة في عام 2021.

وقال التطبيق المملوك لشركة Meta إنه يمكن الآن مزامنة حساب واحد عبر ما يصل إلى أربعة هواتف ما يجعل من الممكن التبديل بين العديد من الهواتف الذكية دون الحاجة إلى تسجيل الخروج من التطبيق على الأجهزة الأخرى، وفق ما ذكر موقع "فيلت" الألماني.

بمجرد أن تتمكن من الوصول إلى الخاصية الجديدة، سترى خيار جديد بعنوان "الربط بحساب موجود link to existing account" عند تثبيت التطبيق على هاتف ذكي.

بعد النقر على الزر، سيطالبك التطبيق بمسح رمز QR على هاتفك الأساسي، وهي خطوة تتضمن الانتقال إلى قسم "الأجهزة المرتبطة" في قائمة الإعدادات على هاتفك الرئيسي والنقر على "ربط جهاز".

إذا كان هذا يبدو معقدًا بعض الشيء، فإن واتساب يخطط أيضًا لطرح طريقة يسهل الوصول إليها لربط الأجهزة المصاحبة التي ستتيح لك استخدام تطبيق الويب الخاص بالمنصة لإرسال رمز لمرة واحدة إلى الهاتف الذي تريد إضافته إلى حسابك . يقول التطبيق إنه سيوفر طريقة الربط الجديدة والأسهل هذه بالأجهزة الأخرى في المستقبل، وفق ما ذكر موقع "انغادجيت" التقني المتخصص.

مع نظام المزامنة الجديد، لا يحتاج جهازك "الأساسي" إلى أن يكون قريبًا أو قيد التشغيل لتلقي الرسائل والمكالمات على هاتف آخر. ومع ذلك، سيقوم واتساب بتسجيل خروجك تلقائيًا من أجهزتك الأخرى إذا كان هاتفك الأساسي غير نشط لأكثر من 14 يومًا. يمكنك أيضًا تسجيل الخروج يدويًا من أي أجهزة مصاحبة من هاتفك الرئيسي.

وتقول الشركة إن كل هاتف يتصل بـتطبيق واتساب بشكل مستقل، مما يضمن تشفير رسائلك الشخصية ووسائطك ومكالماتك من طرف إلى طرف.

أكبر تحديث للرموز التعبيرية

من ناحية أخرى، سيقوم التطبيق بعمل التحديث الأكبر من نوعه للرموز التعبيرية emojis قريباً، إذ ستتم إضافة الحركة إلى المزيد من الرسوم التعبيرية بما يضفي المزيد من الحيوية والمرح على الرسائل المتبادلة بين المستخدمين في المستقبل.

وبحسب موقع غيغا التقني الألماني فإن الرموز التعبيرية المتحركة ليست جديدة في برامج التراسل، إذ تتمتع بدائل واتساب مثل ماسنجر Messenger وتيليغرام Telegram بهذه الميزة منذ فترة طويلة. ومع ذلك ، فإن واتساب يتعهد بفتح آفاق جديدة في هذا المجال، فبدلاً من أن يحتوي الرمز التعبيري على قلب فقط او قلب يتحرك باستمرار، ستجد أمامك قلبا ساكناً ثم يبدأ في الاهتزاز والحركة شيئاً فشيئاً.

لم يُعرف بعد متى سيقدم واتساب WhatsApp رسميًا الرموز التعبيرية المتحركة. لكن الخبراء يقولون إن الميزة "قيد التطوير" وسيتم نشرها لجميع مستخدمي التطبيق في تحديث مستقبلي.

عماد حسن