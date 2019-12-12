"واتساب" ستتخلى عن ملايين المستخدمين مستقبلاً!

أعلنت شركة "واتساب" المملوكة لـ"فيسبوك" أنها اتخذت قراراً بوقف عمل تطبيق "واتساب" قريباً على إصدارات قديمة لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية "آي أو إس" و"أندرويد" و"ويندوز موبايل". ووفقاً لتقارير من الشركة ذكرها موقع "لايف هاكر" الألماني، فإن ملايين المستخدمين ممن ما زالوا يملكون هواتف ذكية قديمة سيُحرمون، دون استثناء، من استخدام خدمات التواصل لـ"واتساب".
وستُنهي الشركة عمل تطبيقها على أجهزة الهواتف القديمة بداية من شهر فبراير/ شباط عام 2020، كما جاء في موقع "نيتس فيلت" الألماني. ويتوجب على كل مستخدم لهاتف "آيفون" تحديث نظام التشغيل إلى "iOS 9" أو أعلى. الأمر نفسه ينطبق على أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"، إذ يتوجب على مستخدميها أيضاً تحديث تطبيق نظام التشغيل إلى الإصدار الثالث فما أحدث.
هذا يعني أن أي شخص يستخدم جهازاً قديماً سيفقد إمكانية استخدام التطبيق الشهير إذا لم يمتلك هاتفه المواصفات التي أقرتها شركة "واتساب".
وبهذا، سينبغي على مليار وستمائة مليون شخص يستخدمون تطبيق "واتساب" بشكل يومي في جميع أنحاء العالم تحديث هواتفهم إذا كانت قديمة أو الانتقال لاستخدام تطبيق آخر له نفس مواصفات أشهر تطبيق للتواصل في العالم. يذكر أن تطبيق "واتساب" يمنح مستخدميه إمكانية إرسال رسائل نصية وصور ومقاطع فيديو ورسائل مسموعة. كما يستخدمه العديد من الأشخاص للاتصال هاتفياً.
ع.اع/ ي.أ
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
بلاي بوي
قالت شركات بلاي بوي إنها ستغلق صفحاتها على موقع فيسبوك، مع تزايد الفضيحة المحيطة بالموقع. وأوضحت بلاي بوي أنها واجهت العديد من الصعوبات في النشر على فيسبوك. وأضافت أن فضيحة الخصوصية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بعد فترة طويلة من المشكلات التي تعرضت لها بسبب قواعد فيسبوك الصارمة في عرض الصور العارية. وقد تفاعل نحو 25 مليون مستخدم مع صفحة بلاي بوي على الفيسبوك.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
سبيس إكس وتيسلا
قال رجل الأعمال الملياردير إلون ماسك، أحد كبار المستثمرين في شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية ومنتج صواريخ سبيس إكس، على تويترإنه سيحذف حسابات "فيسبوك" الخاصة بالشركتين. وقد بدا هذا القرار عفوياً بعد أن كتب ماسك أنه "لم يدرك" وجود حساب لـ "سبيس إكس" على فيسبوك. وكان للشركتين حوالي 2.6 مليون متابع قبل حذف حسابها.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
موزيلا
أوضحت الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير فايرفوكس في بيان لها إنها "أوقفت مؤقتاً" إعلاناتها على فيسبوك. وأكدت أنها لن تحذف الحساب تماما على فيسبوك. لكنها ستتوقف عن نشر تحديثات منتظمة على حسابها. وقالت "عندما يتخذ فيسبوك إجراءات أقوى في البحث وراء مشاركة بيانات العملاء ... سنفكر في العودة".
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
مصرف "كومرتس بنك"
أعلن مصرف "كومرتس بنك، أحد أكبر المصارف في ألمانيا، أنه توقف مؤقتاً عن نشر إعلاناته على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن مسؤول العلامة التجارية للشركة قوله "إننا سنأخذ استراحة (سوقف) إعلاناتنا على فيسبوك. وإن حماية البيانات والحفاظ على العلامة التجارية الجيدة أمر مهم بالنسبة لنا". وأضاف أن الشركة ستنتظر لفترة قبل اتخاذ أي قرارات أخرى.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
مؤسس واتس آب
كتب المؤسس المشارك لتطبيق واتسآب، برايان أكتون، في تغريدة على تويتر " لقد حان الوقت .. #deletefacebook" . وقد أصبح أكتون مليارديراً بعدما باع واتس أب إلى فيسبوك عام 2014. وعمل مؤخرا في استثمار جديد لتطبيق منافس باسم "سيجنال " إثر تركه واتسآب عام 2017.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
سونوس
قالت سونوس الشركة المصنعة للسماعات بالولايات المتحدة، إنها سحبت إعلاناتها من فيسبوك ومنصات وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك انستغرام المملوك لشركة فيسبوك. وأوضحت سونوس أن الكشف الأخير "أثار تساؤلات" حول ما إذا كانت شركة فيسبوك قد اتخذت ما يكفي من الإجراءات لحماية خصوصية المستخدمين. لكنها قالت إنها لن تتخلى عن فيسبوك بشكل كامل لأنها خدمة "فعالة بشكل لا يصدق".
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
"دكتور أوتكر"
طلبت شركة الأغذية الألمانية "د. أوتكر Dr. Oetker" من متابعيها على تويتر بالتصويت بشأن حذف حسابها على فيسبوك أم لا. وكتبت الشركة في 21 مارس/ آذار "سنحذف صفحتنا على الفيسبوك مقابل 1000 تغريدة ". وسرعان ما تم نشر أكثر من 1000 تغريدة، مما دفع الشركة إلى إلغاء تنشيط صفحتها على فيسبوك. لكنها أعادت تفعيل الحساب في اليوم التالي، وكتبت على تويتر أنه "لا يمكن" بدون فيسبوك.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
رد فيسبوك؟
رداً على سؤال حول قرار بعض الشركات بوقف حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، أوضحت شركة فيسبوك أن "معظم الشركات التي تحدثنا معها هذا الأسبوع تشعر بالرضا تجاه الخطوات التي حددناها لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل، ولديهم ثقة بأننا سوف نستجيب لهذه التحديات ونصبح شريكاً جيداً وشركة أفضل نتيجة لذلك ". إعداد: ألكسندر بيرسون/ س.م