"واتساب" ستتخلى عن ملايين المستخدمين مستقبلاً!

أعلنت شركة "واتساب" المملوكة لـ"فيسبوك" أنها اتخذت قراراً بوقف عمل تطبيق "واتساب" قريباً على إصدارات قديمة لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية "آي أو إس" و"أندرويد" و"ويندوز موبايل". ووفقاً لتقارير من الشركة ذكرها موقع "لايف هاكر" الألماني، فإن ملايين المستخدمين ممن ما زالوا يملكون هواتف ذكية قديمة سيُحرمون، دون استثناء، من استخدام خدمات التواصل لـ"واتساب".

وستُنهي الشركة عمل تطبيقها على أجهزة الهواتف القديمة بداية من شهر فبراير/ شباط عام 2020، كما جاء في موقع "نيتس فيلت" الألماني. ويتوجب على كل مستخدم لهاتف "آيفون" تحديث نظام التشغيل إلى "iOS 9" أو أعلى. الأمر نفسه ينطبق على أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"، إذ يتوجب على مستخدميها أيضاً تحديث تطبيق نظام التشغيل إلى الإصدار الثالث فما أحدث.

هذا يعني أن أي شخص يستخدم جهازاً قديماً سيفقد إمكانية استخدام التطبيق الشهير إذا لم يمتلك هاتفه المواصفات التي أقرتها شركة "واتساب".

وبهذا، سينبغي على مليار وستمائة مليون شخص يستخدمون تطبيق "واتساب" بشكل يومي في جميع أنحاء العالم تحديث هواتفهم إذا كانت قديمة أو الانتقال لاستخدام تطبيق آخر له نفس مواصفات أشهر تطبيق للتواصل في العالم. يذكر أن تطبيق "واتساب" يمنح مستخدميه إمكانية إرسال رسائل نصية وصور ومقاطع فيديو ورسائل مسموعة. كما يستخدمه العديد من الأشخاص للاتصال هاتفياً.

ع.اع/ ي.أ