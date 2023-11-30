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واتساب تطرح ميزة "إخفاء الموقع" لتعزيز الخصوصية

٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

طرحت شركة ميتا المالكة لتطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، ميزة خصوصية جديدة تساعد المستخدمين في إخفاء الموقع خلال المكالمات. كيف ذلك؟

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واتساب يعلن عن تحديثات جديدة
واتساب تطرح ميزة جديدة هي "إخفاء الموقع" لتعزيز الخصوصيةصورة من: photothek/picture alliance

أطلقت شركة ميتا المالكة لتطبيق " واتساب "، ميزة خصوصية جديدة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين عبر حماية عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الخاصة بهم. هذه الميزة التي وصلت الآن إلى العديد من مستخدمي واتساب هي اختيارية ما يعني أن على المستخدمين تفعيلها يدويا للاستفادة منها. بحسب ما نشره موقع (شيب د ي) الألماني.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود واتساب المستمرة لتحسين الأمان والخصوصية، خاصة فيما يتعلق بمكالمات الفيديو والصوت. إذ تتميز المكالمات  في واتساب بأنها تعتمد على اتصالات نظير إلى نظير، الأمر الذي يوفر جودة اتصال أفضل ونقل بيانات أسرع. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب من المشاركين في المكالمة معرفة عناوين IP الخاصة ببعضهم، مما يمكن أن يكشف عن معلومات خاصة مثل الموقع الجغرافي أو مزود خدمة الإنترنت.

ومع تفعيل الميزة الجديدة، سيتم توجيه المكالمات عبر خوادم واتساب، مما يعني أن الطرف الآخر في المكالمة سيرى فقط IP الخادم بدلاً من IP الشخصي للمستخدم. مما يوفر طبقة إضافية من الخصوصية، مع الحفاظ على تشفير الاتصالات من طرف إلى طرف. بحسب ما نشره موقع (ذا تايمز اوف اينديا) الهندي.

ومن المهم ملاحظة أن تفعيل هذه الميزة قد يؤثر على جودة المكالمة، ولذلك ينصح بتجربتها لتحديد ما إذا كانت تتناسب مع احتياجات المستخدم. ولتفعيل هذه الميزة، يجب على المستخدمين اختيار إعدادات الخصوصية في التطبيق ومن ثم تفعيل خيار "حماية عنوان IP في المكالمات" لضمان عدم تمكن الأطراف الأخرى في المكالمة من رؤية عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك وبالتالي استنتاج موقعك الجغرافي.

ر.ض

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