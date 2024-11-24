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واتسآب يطلق خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص

٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤

أطلقت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب خاصية جديدة للمراسلة وذلك بتحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، من أجل تواصل أفضل في حال كان المستخدم وسط الضوضاء التي تمنعه من سماع الرسالة الصوتية.

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تطبيق واتساب - صورة بتاريخ 25 فبراير 2020
الشركة ستتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم بلغات محددة خلال الأسابيع المقبلة.صورة من: photothek/picture alliance

أعلنت شركة  تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب إطلاق خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة. وقالت الشركة المملوكة لمجموعة ميتا بلاتفورمس إن الخاصية الجديدة ستكون مفيدة عند وجود المستخدم وسط ضوضاء أو يتحرك ولا يستطيع سماع الرسالة الصوتية.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن آبل أطلقت خاصية مماثلة لتطبيق ماسج الخاص بها، مع تحديث نظام تشغيل  أجهزة أبل الذكية  آي.أو.إس.17. وللوصول إلى الخاصية الجديدة في  واتسآب، يحتاج المستخدم إلى الدخول لإعدادات التطبيق واختيار قسم "محادثات" ثم النقر على خيار "تحويل الرسالة الصوتية إلى نص" ثم تفعيل الخاصية. ويمكن للمستخدم من هذا الجزء اختيار لغة الكتابة المطلوبة.

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 وبمجرد  تفعيل الخاصية  يمكن للمستخدم تحويل الرسالة الصوتية إلى نص من خلال النقر المستمر عليها ثم اختيار خيار "تحويل إلى نص". ولن يقوم التطبيق بتحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص بطريقة آلية في كل مرة تصل فيها رسالة صوتية.

وقالت الشركة إنها ستتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم بلغات محددة خلال الأسابيع المقبلة.

في الوقت نفسه تتحدد اللغات التي تدعمها الخاصية بالنسبة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس على الإصدار. فإذا كان المستخدم يستخدم الإصدار آي.أو.إس 16 فأعلى فإنه يدعم لغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والروسية والتركية والصينية والعربية.

أما إذا كان الإصدار آي.أو.إس 17 فأعلى فإن قاعدة اللغات تتسع لتشمل الدنماركية والفنلندية والنرويجية والهولندية والسويدية والعربية والتايلاندية.

أما الأجهزة التي تعمل  بنظام التشغيل أندرويد  فتدعم اللغات الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والروسية فقط في الوقت الحالي.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)