واتسآب.. خاصية جديدة لضمان استمرار خدمته في الدول التي تحظره

أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب خاصية جديدة للمساعدة في تجاوز إجراءات الحظر، في الوقت الذي أصبح فرض قيود على تطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت ممارسة شائعة في الدول الخاضعة لأنظمة حكم مستبدة، كما هو الحال في إيران، التي حظرت تطبيقي واتسآب وإنستغرام.

ولكي يساعد المستخدمين في الالتفاف على الرقابة، أطلق تطبيق واتسآب أداة بروكسي جديدة تتيح استمرار استخدامه رغم الحظر.

وقال التطبيق المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمس التي تمتلك أيضا شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتطبيقي ماسنجر وإنستغرام، في رسالة عبر الإنترنت "ندرك تماما أننا ونحن نحتفل بالعام الجديد من خلال الرسائل النصية والمحادثات الصوتية، كان هناك الكثير من الناس محرومين من القدرة على الوصول إلى أحبائهم بسبب وقف خدمة الإنترنت".

وأضاف التطبيق في الرسالة أنه يمكن اختيار بروكسي لكي يتمكن من الاتصال بواتسآب من خلال خدمات يوفرها متطوعون أو منظمات في مختلف أنحاء العالم تعمل من أجل مساعدة الناس على التواصل بحرية.

ومازال استخدام واتسآب عبر خادم بروكسي يضمن "مستوى مرتفعا" من الخصوصية والأمن، حيث ستظل الرسالة محمية من أي محاولات للاعتراض أو التجسس. وخدمة البروكسي متاحة حاليا في أحدث إصدار من التطبيق واتسآب.

وأشار واتسآب بشكل خاص إلى إيران حيث تضطرب خدمة الإنترنت فيها منذ شهور بهدف حرمان الشعب من حقوق الإنسان ومنعه من الحصول على المساعدات العاجلة.

ع.غ/ و.ب (د ب أ)