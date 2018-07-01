وأخيراً... ميركل وزيهوفر يتوصلان لحل توافقي حول اللجوء

وأخيراً اتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر إلى حل توافقي في الخلاف حول موضوع اللجوء الاثنين (الثاني من تموز/ يوليو 2018) وذلك بعد اجتماع أزمة استغرق ساعات. وعلى الفور أكد زيهوفر التوصل إلى التوافق معلناً أنه سيبقى في منصبه وزيراً للداخلية. وبعد انتهاء المفاوضات مع ميركل توجه زيهوفر للصحفيين قائلاً: "لقد اتفقنا".

وأضاف زيهوفر لدى مغادرته مقر الحزب المسيحي الديمقراطي في برلين: "بعد مناقشات مكثفة بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي توصلنا إلى اتفاق بشأن كيفية منع المهاجرين غير الشرعيين مستقبلاً عند الحدود بين ألمانيا والنمسا"، حسب تعبيره.

بدورها أعلنت المستشارة ميركل التوصل إلى توافق مع وزيرها وحليفها العنيد زيهوفر، قائلة إنها راضية عن ما تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة وطويلة. وأضافت ميركل للصحفيين بعد انتهاء اجتماع الأزمة مع زيهوفر "إنه حل وسط جيد"، في إشارة إلى التوافق الذي تم التوصل إليه.

وحسب إعلان الأمينين العامين لحزبي التحالف المسيحي فإن الاتفاق ينص على إقامة مراكز إيواء مؤقتة على حدود ألمانيا مع النمسا، للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي. وتوافق الطرفان على أن يتم رد هؤلاء اللاجئين انطلاقاً من هذه المراكز إلى الدول التي تم تسجيلهم فيها.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! النظرة المتكلمة: هلموت كول بماذا توحي هذه الأعين؟ مودة؟ أو شعور مثل :"لن أغفر لك ذلك أبدا!". في خضم فضيحة التبرعات التي عانى منها الحزب المسيحي الديمقراطي طالبت الأمينة العامة السابقة ميركل الحزب "بعدم خوض المعركة بحصانه القديم". وبهذا بات الرئيس الفخري للحزب المسيحي الديمقراطي هلموت كول، هنا خلال جلسة للحزب المسيحي الديمقراطي 2012، منتهيا سياسيا.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! على يمينها: رولاند كوخ البعض ممن تحدثوا داخل الاتحاد المسيحي عن أوقات أفضل يربطون الحلم مع هذا الرجل الجدي من ولاية هسن. إنه رئيس وزراء هسن السابق رولاند كوخ، الذي كان يُعتبر في الحزب المسيحي الديمقراطي كأبرز شخصية قيادية محافظة. ويبدو أنه كان يملك شبكة قوية داخل الاتحاد. بيد أن ميركل تقدمت عليه دون مثل هذه الشبكات.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! الإرادة السياسية: فريدريش ميرتس نعم السيد ميرتس. كان شخصا واعدا داخل الحزب المسيحي الديمقراطي. كان من المؤكد أن يصبح وزيرا للمالية وربما أيضا مستشارا لألمانيا. رجل ذو وعي حاد وشبكة اتصال داخل الاتحاد المسيحي. لكن ميركل جردت رئيس كتلة الاتحاد المسيحي (ميرتس) في البرلمان من سلطاته في 2001.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! لقد طردته فعلا: نوربرت روتغن هنا (في الصورة) يتقدم الرئيس يواخيم غاوك (يمين لم يعد في المنصب) والمستشارة أنغيلا ميركل (يسار دوما في منصبها) مع وزير البيئة المجبر على الاستقالة نوربرت روتغن وسط قصر بيلفو (قصر الرئاسة). روتغن أخطأ حين حمّل ميركل جزءا من المسؤولية عن خسارته في انتخابات ولاية شمال الراين فيستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان. روتغن كان مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي لرئاسة حكومة الولاية.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! كان يثرثر حتى النهاية: غيرهارد شرودر عندما خسر غيرهارد شرودر الانتخابات في 2005 كان يأمل في أن يرفض حزبه الاشتراكي الديمقراطي الدخول في مشاورات حول تشكيل ائتلاف كبير مع حزب ميركل وبقيادتها. "هل تظنين أن حزبي سيتحالف معك"؟ هكذا خاطبها شرودر في برنامج حواري تلفزيوني عشية ظهور نتائج الانتخابات. لكن بعد شهرين من هذه الواقعة كان عهد شرودر قد انتهى لتصبح هي أول مستشارة في تاريخ ألمانيا.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! تدبير السلطة: فولفغانغ شويبله من الذي كان سيشكل خطرا على ميركل، ربما فولفغانغ شويبله. كول لم يدع "ولي العهد" يمر إلى السلطة. وبعد التعرض لاعتداء والإصابة بالشلل النصفي كان التورط في فضيحة التبرعات عام 2000 يعني بالنسبة إليه كرئيس الحزب والكتلة النيابية نهاية مشواره السياسي. وعينته ميركل وزيرا للمالية، والآن رئيسا للبرلمان "البوندستاغ".

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! فاتورة مفتوحة: إدموند شتويبر البافاريون. في هذه الأيام يمكن لنا متابعة رئيس الوزراء السابق إدموند شتويبر كيف ينتقد بقوة سياسة اللجوء المتبعة من ميركل في برامج حوارية. ربما لم ينس زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري السابق كيف فرض نفسه خلال فطور مشترك في 2002 ضد أنغيلا ميركل كمرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية، إلا أنه خسر الانتخابات أمام شرودر بفارق ضئيل. ولم يقبل لاحقا أن يكون وزيرا في حكومتها.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! على الطاولة مع الرئيسة: هورست زيهوفر بافاري آخر. هورست زيهوفر قبل منصب وزير الداخلية في حكومة ميركل والجلوس معها كرئيسة على طاولة مجلس الوزراء. تلك السيدة التي أهانها علنا في 2015 خلال مؤتمر للحزب المسيحي الاجتماعي. لكن من له هذا النوع من الوزراء لم يعد في حاجة إلى خصوم. ماذا يريد زيهوفر؟ لاجئين أقل؟ ميركل أقل؟

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! مارتن شولتس، هل نسيتموه؟ ماذا هل نسيتموه؟ مارتن شولتس (يمين) خسر بفارق كبير الانتخابات البرلمانية كمرشح لمنصب المستشار عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في 2017، ولم يرغب في البداية في العمل مع ميركل ثم رفض العمل بدونها ـ وفي النهاية خرج خالي الوفاض، لأن حزب لم يعد يتحمل هذا التأرجح. والآن يجلس شولتس في البرلمان ويشاهد المستشارة وهي تمارس الحكم.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! كان صديقا لكنه لم يعد كذلك: دونالد توسك هنا تتحدث ميركل إلى رئيس المجلس الأوروبي البولندي دونالد توسك (يمين). وظل توسك، الذي تألق لاحقا في بروكسل بدعم ألماني طوال فترة طويلة حليفا مهما لميركل. ويبدو أنه اختار مؤخرا الابتعاد، بل إنه، ولو صحت تقارير المراسلين، حاول أن يجهض من الخلف محاولات ميركل لتحقيق حل أوروبي في أزمة اللجوء.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! يينس شبان، احتواء "منافس"؟ يينس شبان: سياسي من الحزب المسيحي الديمقراطي، ونائب برلماني ووزير صحة ومحافظ ـ وفي المجموع (كما كتبت ذلك وكالة الأنباء الألمانية منذ 2016): "منافس للمستشارة". ميركل قررت، في خطوة مفاجئة ضم شبان إلى تشكيلة الحكومة وكلفته بوزارة الصحة. ويرى المراقبون أنها أرادت بذلك "احتواءه".



بيد أن هذا الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ دون موافقة الشريك الثالث في الائتلاف الحكومي في برلين، أي "الحزب الاشتراكي الديموقراطي"، وهو أمر ليس سهل المنال. فقد وجهت زعيمة الاشتراكيين أندريا نالس اتهامات إلى المعسكر المحافظ بـ "اللامسؤولية"، كما اتهمت الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري خصوصاً بـ "الهذيان".

وكان زيهوفر أعلن مساء أمس الأحد اعتزامه الاستقالة من منصبيه الوزاري والحزبي، وذلك خلال جلسة لرئاسة الحزب عقدت أمس في ميونخ. وبعد محادثات مع أقرب دوائر القيادة في الحزب، وبعد أن أبدت هذه الدوائر رغبتها في استمراره، أعلن زيهوفر استعداده لجولة مفاوضات جديدة مع ميركل وأن مستقبله السياسي مرتبط بالتوصل إلى اتفاق معها وهو ما تم اليوم.

وتعرض تماسك التحالف المسيحي والائتلاف الكبير الحاكم إلى مخاطرة بعد إعلان زيهوفر نيته الاستقالة. وكانت ميركل وزيهوفر قد التقيا في وقت سابق من اليوم في مكتب رئيس البرلمان فولفغانغ شويبله للبحث عن مخرج من الأزمة.

وتمحورت المواجهة حول مسألة إبعاد جميع طالبي اللجوء الذين سجل دخولهم في بلد أوروبي آخر عند وصولهم إلى حدود ألمانيا، وهو ما كان يدعو إليه زيهوفر، الأمر الذي رفضته المستشارة بشدة مصرة على حل أوروبي لهذه المسألة.

وكان التوتر بين الحليفين قد بلغ مداه الدليل على التوتر السائد في حين تدخل الأزمة أسبوعها الرابع، تحدث زيهوفر عن ميركل بازدراء خلال حديث لصحيفة "سودويتشه تسايتونغ" نشر قبل بدء المباحثات. وقال "لن أسمح لمستشارة وصلت إلى هذا المنصب بفضلي بإقالتي"، مشيراً إلى وزن أنصاره في الائتلاف قبل أن يحذر من أنه لا "يرضخ" في المفاوضات.

وكانت المستشارة تعتبر أنها استجابت لمطالب وزيرها، بعدما شددت سياستها الخاصة بالهجرة منذ سنتين، وبعد أن فاوضت خلال القمة الأوروبية الأسبوع الماضي بشأن تدابير تعتبرها "أكثر من مساوية" للإجراءات التي يطالب بها زيهوفر. لكن وزير الداخلية أثار مفاجأة بإعلانه أمام أنصاره الأحد أن طرح المستشارة غير كاف إطلاقاً، واضعاً مستقبله السياسي في الميزان وكذلك مستقبل الحكومة.

أ.ح/ع.غ (د ب أ، أ ف ب)