 ″هيومن رايتس ووتش″ تدين سجن صحفي سوداني في السعودية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.07.2021

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سياسة واقتصاد

"هيومن رايتس ووتش" تدين سجن صحفي سوداني في السعودية

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سجن صحفي سوداني في السعودية بتهم "الإساءة لمؤسسات الدولة ورموزها"، مؤكدة أن التهم "مفبركة". الاتهامات تتعلق بنشاط داعم لـ"ثورة السودان" ضد عمر حسن البشير وبانتقاد لتصرفات المملكة في اليمن.

شعار منظمة هيومن رايتس ووتش

هيومن رايتس ووتش طالبت السعودية بإطلاق سراح صحفي سوداني مسجون "بتهم مفبركة"

قضت محكمة سعودية بسجن صحفي سوداني لمدة أربع سنوات في الثامن من حزيران/يونيو على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد المملكة، وفق ما أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش".

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نشرت صحيفة نيويورك تايمز أنّ أربعة من أفراد وحدة الكوماندوس التي اغتالت الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول تلقّوا في الولايات المتّحدة تدريباً شبه عسكري بموافقة حكومية.

وجاء في بيان المنظمة الثلاثاء (27 تموز/يوليو) أنه تم اتّهام أحمد علي عبد القادر (31 عاماً) بـ"الإساءة لبعض مؤسسات الدولة ورموزها" و"التحدث سلباً عن سياسة المملكة". وأشارت المنظمة إلى أن التهم مرتبطة بتغريدات ومقابلات إعلامية نشرها على "تويتر" وأعرب فيها عن دعمه لـ"ثورة السودان 2018-2019" فيما انتقد تصرفات السعودية في السودان واليمن.

وقال نائب مدير منطقة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بَيج، إن "سجن إعلامي بتهم مفبركة يظهر سلبية سياسات السعودية أكثر من أي شيء آخر قد نشره أحمد علي عبد القادر"، وأضاف: "تُظهر هذه الملاحقة القضائية وغيرها مدى عزم السلطات السعودية على القضاء على أدنى انتقاد أو حتى النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي، وردع جميع المعارضين تحت التهديد بالسجن لفترات طويلة".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات السعودية اعتقلت عبد القادر عندما وصل إلى "مطار الملك عبد العزيز الدولي" في جدة في 19 نيسان/أبريل، واحتجزته في البداية في مركز للشرطة في جدة لمدة 20 يوماً قبل نقله إلى سجن الشميسي قرب مكة.
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وحُرم عبد القادر من الاتصال بمحام، بما يشمل حرمانه من التمثيل القانوني في محاكمته، بحسب المنظمة. ونقلت المنظمة عمّا وصفته بـ"مصدر مطلع على القضية" قوله إن المحاكمة كانت عبارة عن جلستين قصيرتين فيما حرمه القاضي من فرصة الدفاع عن نفسه.

وعمل عبد القادر في السعودية لمدة خمس سنوات بين العام 2015 و2020 لكنه عاد إلى المملكة بتأشيرة عمل جديدة في نيسان/أبريل وألقي القبض عليه لدى وصوله.
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وأفادت المنظمة: "حكمت عليه محكمة جنايات في جدة على أساس تغريدات وتصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام خلال وبعد شباط/فبراير 2018، نشر معظمها أثناء وجوده في السعودية، بالإضافة إلى مراسلاته الإلكترونية مع منظمات حقوقية دولية كبرى استفسر فيها عن العضوية، واشترك من خلالها في نشرات إخبارية وتلقاها".

وتابعت: "راجعت هيومن رايتس ووتش تسع تغريدات ومقابلات إعلامية مذكورة صراحة في حكم المحكمة، وتوصلت إلى أنها لا تحرّض على العنف أو الكراهية أو التمييز".

م.ع.ح/خ.س (أ ف ب)

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