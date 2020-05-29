هيومن رايتس: كورونا يتفشى في السجون المصرية "المكتظة"

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الاثنين (20 يوليو/تموز 2020) أن "14 سجينا ومحتجزا توفوا على الأقل بسبب مضاعفات كوفيد-19 على الأرجح في عشر مؤسسات عقابية في مصر حتى 15 تموز/يوليو".
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن تقريرها مبني على "شهادات (..) ورسائل تم تسريبها من سجنين وتقارير ذات مصداقية لوسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان".
ودانت المنظمة نقص "الرعاية الطبية وعدم توفير الاختبارات" الخاصة بكورونا في السجون المصرية.
وأفادت أن السلطات المصرية أطلقت سراح 13 الف سجين منذ شباط/فبراير لكنها اعتبرت أن هذا "غير كاف" لحل مشكلة التكدس في السجون. وطالبت بتوفير "رعاية طبية ملائمة" للسجناء و"تسريع (وتيرة) الإفراج" عنهم.
وبحسب الوثائق الإدارية والشهادات التي جمعتها "هيومن رايتس ووتش"، فإن السلطات في السجون المصرية "لم تبذل إلا القليل جدا من الجهد من أجل عزل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض" الإصابة.
وفي بعض السجون، تم تخصيص "زنزانة أو عدة زنازين" لعزل المرضى، وفق "هيومن رايتس ووتش" التي أشارت إلى عدم اتخاذ أي تدابير خاصة لحماية كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للخطر.
وقالت إن الحراس "في ثلاثة سجون على الأقل رفضوا السماح للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها".
وكانت الداخلية المصرية قد أكدت في بداية تفشي وباء كورونا في بداية أبريل الماضي في بيان أرسلته لوكالة رويترز جاء فيه أن الوزارة تتخذ جميع تدابير الوقاية والحماية الضرورية للعاملين في السجون بما في ذلك أعمال النظافة والرعاية الصحية والاختبارات الطبية اللازمة في مقار احتجاز السجناء.
والأسبوع الماضي أعلنت ابنة الصحافي المصري محمد منير أنّ والدها توفي من جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجدّ ، في نبأ جاء بعيد أيام من خروجه من الحبس الاحتياطي الذي أودع فيه بتهم "مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، في إشارة لتقاريره لقناة الجزيرة.
ويطالب مدافعون عن حقوق الإنسان منذ الربيع، مع ظهور أولى الإصابات بكورونا في مصر، بإطلاق سراح العديد من السجناء لتجنب تعرضهم للإصابة بالفيروس في السجون المكتظة. ومنعت وزارة الداخلية الزيارات للسجناء منذ العاشر من آذار/مارس الماضي.
وسجلت مصر حتى أمس الأحد هو 87775 إصابة بفيروس كورونا ، من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة"، حسب وزارة الصحة والسكان المصرية
ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب، رويترز)
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