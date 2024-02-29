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سياسةالشرق الأوسط

هيومن رايتس: تركيا مسؤولة عن "انتهاكات جسيمة" في شمال سوريا

٢٩ فبراير ٢٠٢٤

حملت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أنقرة المسؤولية عن انتهاكات ارتكبت في مناطق شمالي سوريا تقع تحت سيطرتها المباشرة شمالي سوريا أو في مناطق يسيطر عليها حلفاء أبرزهم "الجيش الوطني السوري" و"الشرطة العسكرية".

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دبابة تركية في عفرين (18/10/2022)
دبابة تركية في عفرين (أرشيف)صورة من: BAKR ALKASEM/AFP

حمّلت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس (29 شباط/فبراير 2024) تركيا المسؤولية عن "انتهاكات جسيمة" في المناطق التي تسيطر عليها مباشرة أو عبر فصائل مسلحة مرتبطة بها في شمال سوريا.

ومنذ العام 2016، نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق في سوريا استهدفت بشكل رئيسي المقاتلين الأكراد الذين طالما أعلنت أنقرة سعيها لإبعادهم عن حدودها. وباتت القوات التركية وفصائل سورية موالية تسيطر على شريط حدودي واسع في سوريا.

وقالت المنظمة في تقرير الخميس إن "تركيا تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها" في شمال سوريا. وأضافت "المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات، كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا +منطقة آمنة+".

وتابعت "تحمّل السكان الأكراد وطأة الانتهاكات بسبب علاقاتهم المفترضة مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا".

ونقل التقرير عن نساء كرديات محتجزات "تعرضهن للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب"، متحدثاً عن احتجاز "أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر مع أمهاتهم".

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، وهي عماد قوات "سوريا الديموقراطية"، بمثابة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه منظمة "إرهابية".

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن "الجيش الوطني السوري" و"الشرطة العسكرية" المدعومان من تركيا، ارتكبا "الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، وأخضعا العشرات "لمحاكمات عسكرية جائرة في ظل إفلات من العقاب".

ونقل التقرير عن شخص كان يقيم في مناطق سيطرة الجيش الوطني، إن كل ما فيها يتم "بقوة السلاح".

واتهمت المنظمة تركيا بالترحيل القسري للاجئين السوريين من أراضيها إلى مناطق تسيطر عليها في بلادهم، مشيرة إلى أن أكثر من 1700 شخص تمت إعادتهم إلى منطقة تل أبيض في تموز/يوليو 2023 وحده.

وقابلت هيومن رايتس ووتش 36 شخصا تعرضوا لانتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية. وقالت إن فصائل "الجيش الوطني" ارتكبت عمليات "نهب وسلب واستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع"، وغالبية المتضررين لم يستردوا "ممتلكاتهم أو يتلقوا تعويضاً مناسباً". ونقل التقرير عن رجل إيزيدي نازح من منطقة رأس العين قوله "أصعب شيء بالنسبة إلي كان أن أقف أمام بيتي ولا أتمكن من دخوله".

وطالبت المنظمة تركيا بـ"منح هيئات التحقيق المستقلة إمكانية الوصول الفوري ودون عوائق إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)

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