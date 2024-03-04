هيلي تهزم ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري بواشنطن

فازت نيكي هيلي المرشحة الرئاسية على الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة لتصبح أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تفوز في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري.

قال مركز إديسون للأبحاث إن المرشحة الرئاسية نيكي هيلي فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة أمس الأحد، وهو أول فوز لها في السباق على ترشيح الحزب ويعد فوزا رمزيا لهيلي.

وحصلت هيلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة والمنافس الجمهوري الوحيد المتبقي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السباق، على 62.9 بالمئة من الأصوات مقابل 33.2 بالمئة لترامب. وأدلى ما مجموعه 2035 جمهوريا بأصواتهم.

وقالت أوليفيا بيريز-كوباس المتحدثة باسم حملة هيلي في بيان "ليس مفاجئا أن يرفض الجمهوريون الأقرب إلى ما تشهده واشنطن من خلل دونالد ترامب وكل ما يحدثه من فوضى". وذكرت الحملة أن هيلي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تفوز في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري.

ولا تزال هيلي تواجه احتمالات شبه مستحيلة في سعيها للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة المرشح الديمقراطي المحتمل الرئيس جو بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وفاز ترامب في أول ثماني جولات ترشيحية بفارق كبير قبل أن يخسر أمام هيلي في العاصمة الأمريكية، إذ فاز بجميع السباقات التمهيدية حتى الآن، بما في ذلك ولاية ساوث كارولينا، مسقط رأس هيلي. ومن شبه المؤكد أنه سيواجه الرئيس الأمريكي الحالي الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتظهر استطلاعات الرأي أنه من المتوقع أن يفوز ترامب أيضاً في جميع جولات الترشيح التالية.

وقبل الانتخابات التمهيدية في واشنطن العاصمة، كان ترامب قد حصل بالفعل على 244 مندوبا مقابل 24 لهيلي. وسيضيف فوزها في عاصمة البلاد 19 مندوبا فقط إلى مجموعها. ومع ذلك، أشارت هيلي إلى أنها ستبقى في السباق حتى انتخابات "الثلاثاء الكبير" على الأقل، عندما يجري التصويت في 15 ولاية وفي إقليم واحد، وهو ساموا الأمريكية.

ع.ح/ح.ز (رويترز ، د.ب.أ)