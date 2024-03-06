  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسالهجرة إلى ألمانيا وفرص العمل فيهاالتغيرات المناخية
سياسةشمال أمريكا

هيلي تنسحب من الانتخابات التمهيدية.. ترامب وحيدا في السباق!

٦ مارس ٢٠٢٤

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إنهاء حملتها للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، ما يجعل الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الوحيد المتبقي لنيل البطاقة الجمهورية لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

https://p.dw.com/p/4dEkX
سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي والرئيس السابق دونالد ترامب
سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي والرئيس السابق دونالد ترامبصورة من: Jonathan Ernst/REUTERS

أعلنت نيكى هيلي اليوم الأربعاء (السادس من آذار/مارس 2024) انسحابها من سباق الانتخابات التمهيدية بالحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني / نوفمبر، بما يفسح الطريق أمام محاولة جديدة من جانب دونالد ترامب لكسب ترشيح الحزب له لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

لكن هيلي، التي تبلغ 52 عاماً، لم تؤيد ترامب في تصريحاتها التي أحاطت بإعلانها الانسحاب من السباق. وقالت إن الأمر متروك الآن للرئيس السابق "لكسب أصوات" الجمهوريين الذين لم يدعموه.

وجاء قرار هيلي بعد يوم واحد من خسارتها تقريباً كل المنافسات التمهيدية للحزب الجمهوري في أكثر من اثني عشرة سباق أمس الثلاثاء فيما يسمى بانتخابات الثلاثاء الكبير.

وفازت هيلي بولاية فيرمونت، وهي ولاية صغيرة تقع في شمال شرقي البلاد، لكن الناخبين هناك عادة ما يصوتون للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية العامة.

ويعني قرارها بالانسحاب أن الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر ستكون بمثابة تكرار لانتخابات عام 2020، التي فاز فيها الرئيس جو بايدن على ترامب. وتشير استطلاعات رأي حالية إلى تقارب النتائج، حيث سجل ترامب تقدماً طفيفاً في بعض الاستطلاعات.

لكن مراقبين للانتخابات في الولايات المتحدة يشيرون إلى أنه مازالت هناك عدة أشهر قبل التصويت في تشرين الثاني / نوفمبر، ومن الممكن أن يحدث كثير من الأمور من الآن وحتى ذلك الحين.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

كان ترامب موضعا للسخرية السياسية خلال كرنفال بألمانيا هذا الأسبوع

ترامب يدفع أوروبا للتفكير في "الردع النووي"

ترامب يدفع أوروبا للتفكير في "الردع النووي"

دفعت تصريحات ترامب الأخيرة بعض ساسة الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في منظومة ردع نووية من غير الاعتماد على الحليف الوثيق الولايات المتحدة، فما صدى ذلك؟
سياسة١٨ فبراير ٢٠٢٤