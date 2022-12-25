 هيلين سيكسوس لـDW: المرأة الإيرانية قدوة بحق ومتعلمة للغاية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.12.2022

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سياسة واقتصاد

هيلين سيكسوس لـDW: المرأة الإيرانية قدوة بحق ومتعلمة للغاية

في مقابلة مع DW، أشادت الكاتبة الفرنسية والناشطة النسوية هيلين سيكسوس بشجاعة المتظاهرات في إيران. وسلطت الضوء في المقابلة على تداعيات موجة الاحتجاجات على مستقبل إيران.

هيلين سيكسوس: المرأة الإيرانية ترمز إلى مقاومة العزلة وتناضل من أجل الحرية

هيلين سيكسوس: المرأة الإيرانية ترمز إلى مقاومة العزلة وتناضل من أجل الحرية

في وهران بالجزائر، وتحديدا في عام 1937، ولدت الكاتبة الفرنسية والناشطة في مجال حقوق المرأة هيلين سيكسوس، التي عاشت فترة طويلة من حياتها في العاصمة الفرنسية باريس، فيما ذاع صيتها عقب نشر مقالها الذي حمل عنوان "ضحكة ميدوسا" في عام 1975، الذي تحدثت فيه عن اضطهاد المرأة وكيف يمكن للمرأة أن تدافع عن نفسها ضده. وسيكسوس حاصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي.

مختارات

وفي مقابلة مع DW من باريس، اعتبرت سيكسوس موجة الاحتجاجات الحالية، التي تقودها الإيرانيات، امتدادا لحركة نسوية طويلة الأمد في إيران.

DW: كانت شرارة الاحتجاجات الحالية في إيران هي وفاة الشابة الكردية جينا مهسا أميني ذات الـ 22 عاما أثناء احتجازها من قبل ما تُعرف بـ "شرطة الأخلاق". ما هو تحليلك لضع المرأة في إيران وهل ليس لها حقوق على الإطلاق؟ وما مدى أهمية تلك القضية في المظاهرات؟

هيلين سيكسوس: كانت المرأة الإيرانية منذ بداية الحركات النسائية الغربية في سبعينيات القرن الماضي ترمز إلى مقاومة العزلة وتناضل من أجل الحرية. ومنذ مائة عام، تندلع في إيران ثورة بعد أخرى، وفي كل حركة احتجاجية، كانت النساء ضحايا أو ذريعة أو حتى رهائن.

المرأة الإيرانية نموذج يُحتذى به فعلا وهي على قدر كبير من العلم. وفي عام 1979، كانت المراة رمزا للأعمال الخيرية والتضامن والرحمة. وخرجت الإيرانيات إلى الشوارع للتظاهر ثم كان أول إجراء قمعي في فرض الحجاب الإلزامي.

من كان يظن أن الحجاب سيصبح رمزا لنضال المرأة ضد الاضطهاد منذ وقت طويل؟ ما حدث مؤخرا كان بمثابة إلقاء عود ثقاب على برميل من البارود.

لقد أخبرتني صديقاتي الإيرانيات أنهن يعيشن ما يشبه "حياة مزدوجة" إذ في الشارع يتنكرن، أما في المنزل فهن حرات ويهربن من عداء الديكتاتورية. ليس من المستغرب أن تصبح هذه المرأة [مهسا أميني] رمزا لذلك. ويجب أن أشير إلى أنه في الغالب يكون حادثة واحدة فقط شرارة حروب وحركات تحرير كبيرة.

تشهد إيران مظاهرات عارمة منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني

تشهد إيران مظاهرات عارمة منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني

DW: يُعد مقال "ضحكة ميدوسا" من أشهر أعمالك، حيث يصف كيف يجب أن تعارض النساء أنظمة القهر الأبوية. كيف ظهرت مثل هذه الأفكار خلال موجة الاحتجاجات الإيرانية؟

كان المقال تحديثا لأسطورة ميدوسا اليونانية، التي كانت أفضل مثال لوصف وضع المرأة وقمع الرجال ضد النساء،  حيث كانت ميدوسا (معناها الحارسة أو الحامية) واحدة من ثلاث أخوات عرفن باسم جورجونه (معناها المرعبة أو المخيفة) وكانت ابنة فوركيس وكيتو، وكانت الجميلة بين أخواتها، فيما كان الرجال يخافون منها، إذ إنها عندما كانت تنظر إليهم يتحولون إلى حجارة. لكن لماذا كانت تمتلك هذه القوة العظيمة على الرجال؟ لأنها رأت الرجال الذين لم يكن لديهم الوقت ليروها، فالرجال لا يريدون أن يروا النساء، لذا يضعون الحجاب عليهن حتى يصبحن مثل الأشباح. إنه لأمر فظيع كيف جرى حجب المرأة حتى في حياتها اليومية. لكن النساء لسن دمىً يمكن حجبها فالنساء جميلات ووهج يضيء. قصتي عن ميدوسا جابت العالم، ومن الواضح أنها في إيران الآن. 

DW: البعض يقول إنه إذا أُلغي الإلزام بارتداء الحجاب في إيران فسوف يسقط النظام. هل تتفقين مع هذا الرأي؟

الأمران يسيران جنبا إلى جنب. فالحجاب يرمز إلى الاستبداد. وبالمناسبة فإن صديقاتي الإيرانيات لا يرين أن الحديث عن  إلغاء "شرطة الأخلاق" سوف يحسن الوضع بأي شكل من الأشكال.

المرأة التي تمزق حجابها في الشارع تتحلى بشجاعة لا تصدق فقد قهرت الخوف من الموت، لكن هذه الحركة القوية لا تعني تحقيق الانتصار؛ إذ يجب أن ترتدي المرأة في إيران الحجاب عندما تذهب إلى مؤسسة عامة.

وأظهر النظام قسوة كبيرة فقد قتل مؤخرا شابين بطريقة مروعة، في أسوأ شكل من أشكال عقوبة الإعدام. الحكومة تبدو أنها مستعدة للقيام بممارسة التعذيب  وأن تبقى تلك المشاهد محفورة في ذاكرة الإيرانيين، خاصة الشباب والنساء. إنها تقدم على وأد النساء وتقول سننزع قلوبكم (من صدوركم). 

DW: كيف يمكن لنظام قائم على قمع المرأة أن يستمر في الحكم؟

النظام وحده يعرف. لكن لا أعتقد أن البشر (العاديين) قادرون على مثل هذه الأشياء وإنما المتوحشون هم فقط من يفعلون ذلك. حتى وإن كان مثل هذه الأشياء لا تحدث في إيران فقط.

DW: من أين تستمد المرأة الإيرانية هذا القدر الكبير من الشجاعة؟

الإيرانيات وحدهن القادرات على الإجابة على هذا السؤال. لكنني معجبة بشدة بشجاعتهن. وبالطبع، أسأل نفسي ما إذا كان يحق لي  التعليق على هذا، لكن أنا لست في إيران ولا أخاطر بحياتي مثل الإيرانيات. وتسألني صديقاتي الإيرانيات، لماذا لا أفعل شيئا؟ يقلن لي تكلمي! إذا تحدثتي فسوف يسمع الناس من حولكم، لكن من المهم لي أن أقول إني سمعتكم.

ولدت هيلين سيكسوس لعائلة يهودية في الجزائر عام 1937 ثم انتقلت إلى باريس عام 1971

ولدت هيلين سيكسوس لعائلة يهودية في الجزائر عام 1937 ثم انتقلت إلى باريس عام 1971

DW: هل تنظرين إلى الحجاب باعتباره رمزا للقمع تحت أي ظرف من الظروف؟

نعم، لأن الهدف يتمثل في إخفاء المرأة وإقصائها. وصحيح أن هناك من يقول إن هناك (أيضا) "حجابا جيدا". لكن هناك في فرنسا، نساء يعتبرونه إشارة سياسية  لأن الدولة العلمانية ضد ارتداء النساء للحجاب وبالتالي فإن الحجاب بالنسبة لهؤلاء النساء هو صرخة نضال ضد الحكومة. لكن لماذا لا تتحدث هؤلاء النساء عن وضع الإيرانيات في إيران؟ ألا يرون أن الحجاب في بلد به مثل هذا التقليد العريق يقيد الحياة والجسد والحرية والأمل؟

DW: في ضوء كل هذه المعطيات، كيف تنظرين إلى مستقبل إيران؟

لا أعلم وحتى الشعب الإيراني لا يملك إجابة أيضا. لكن ما يحدث في الوقت الراهن يثير الإعجاب لكنه في الوقت نفسه هش للغاية. كل أشكال الاحتجاج الحالية تسير في تمرد وفخر وكرامة فيما يشبه البركان، الذي يتمتع بقوة استثنائية، لكن هذا البركان في حاجة إلى الوقود كي ينشط. من سيقوم بهذا؟ يقدم الغرب مساعدات إلى أوكرانيا وهذا أمر جيد، لكن من سيساعد الايرانيين والايرانيات عندما يزج بهم جميعا في السجون أو يُعدمون عقوبة لهم على التظاهر؟

ليزا لويس / م ع

  • فيما كانت الثورة الإسلامية في إيران تحتفل بمرور عشر سنوات على قيامها، عصفت بالبلاد أزمة سياسية حادة تخللتها مظاهرات عقب عزل رجل الدين حسين علي منتظري من منصب نائب مرشد الثورة الإسلامية. ويرجع عزل منتظري إلى معارضته تركيز السلطة في قبضة المرشد. (01.02.1979)

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    1989 مظاهرات ضد تركيز السلطة

    بعد قرابة شهر من قيام "الجمهورية الإسلامية" عام 1979، اندلعت مظاهرات قادتها النساء ضد فرض ارتداء الحجاب، وفرقتها بالضرب أو بإطلاق النار في الهواء. فيما كانت "الثورة الإسلامية" في إيران تحتفل بمرور عشر سنوات على قيامها، عصفت بالبلاد أزمة سياسية حادة تخللتها مظاهرات عقب عزل رجل الدين حسين علي منتظري من منصب نائب مرشد الثورة الإسلامية. ويرجع عزل منتظري إلى معارضته تركيز السلطة في قبضة المرشد.

  • خرجت مظاهرات من جامعة طهران في يوليو / تموز 1999 بسبب إغلاق صحيفة إصلاحية تحمل اسم سلام. كانت شرارة الاحتجاجات جامعة طهران فيما أدى قمع الشرطة للمحتجين إلى اتساع رقعة المظاهرات واستمرارها لقرابة أسبوع. واعتقلت الشرطة في حينه أكثر من ألف طالب.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    1999.. انتفاضة الطلاب

    خرجت مظاهرات من جامعة طهران في يوليو / تموز 1999 بسبب إغلاق صحيفة إصلاحية تحمل اسم "سلام". كانت شرارة الاحتجاجات جامعة طهران فيما أدى قمع الشرطة للمحتجين إلى اتساع رقعة المظاهرات واستمرارها لقرابة أسبوع. واعتقلت الشرطة في حينه أكثر من ألف طالب.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2003 ـ الطلاب شرارة الاحتجاجات مجددا

    في عام 2003، اندلعت مظاهرات طلابية ضد قرار خصخصة عدة جامعات فيما تطورت الاحتجاجات بعد دخول قوات الأمن الحرم الجامعي لجامعة طهران لتمتد المظاهرات إلى مدن إيرانية أخرى. هتف الطلاب ضد رموز دينية وضد الرئيس أنداك محمد خاتمي.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2009 ..."الثورة الخضراء"

    في عام 2009، شهدت إيران احتجاجات قادتها المعارضة التي اتهمت السلطات بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية. شارك في الاحتجاجات مئات آلاف الإيرانيين، رفضا للاعتراف بنتائج الانتخابات في إطار ما أُطلق عليه حراك "الثورة الخضراء".

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2017 احتجاجات الأربعاء البيض

    بدأت في عام 2017 موجة احتجاجات نسائية ضد الحجاب الإلزامي فيما جرى تدشين حملات إلكترونية لتشجيع النساء على ارتداء ملابس بيضاء كل يوم أربعاء في إطار ما أطلق عليه حملة "أيام الأربعاء البيض". وقامت بعض الإيرانيات بنشر صور ومقاطع مصورة بدون حجاب في الأماكن العامة.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2017... مظاهرات ضد الغلاء

    في نهاية عام 2017، اندلعت في عدة مدن إيرانية احتجاجات ضد زيادة أسعار المواد الغذائية وموجة الغلاء في حينه. بدأت الاحتجاجات في مشهد ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكاني، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى مدن عدة منها همدان وأصفهان وسنندج والعاصمة طهران.

  • استمرت احتجاجات لا للغلاء في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك الثورة الخضراء عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2018 احتجاجات بلا قيادة

    استمرت احتجاجات "لا للغلاء" في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك "الثورة الخضراء" عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.

  • في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2019...مظاهرات ضد رفع أسعار الوقود

    في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.

  • في عام 2020، خرجت مظاهرات طلابية ضد الحكومة على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. وبعد أيام من نفي تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا تعترف فيه بمسؤوليتها عن الحادثة التي أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 176 شخصا. إعداد: محمد فرحان

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2020..احتجاجات بعد إسقاط طائرة أوكرانية

    في عام 2020، خرجت مظاهرات طلابية ضد الحكومة على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. وبعد أيام من نفي تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا تعترف فيه بمسؤوليتها عن الحادثة التي أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 176 شخصا. إعداد: محمد فرحان