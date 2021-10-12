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هيلاري كلينتون

هيلاري كلينتون سياسية أمريكية بارزة. رشحت هيلاري نفسها مؤخرا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة عن الحزب الديمقراطي وخسرتها أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

شغلت هيلاري كلينتون منصب وزير الخارجية الأمريكية خلال الفترة من 2009 ولغاية 2013. خلال الفترة من 1993 وحتى 2001 كانت هيلاري سيدة البيت الأبيض الأولى وذلك خلال تولي زوجها بيل كلينتون منصب الرئيس.

This combination photo shows former secretary of state Hillary Clinton at the premiere of the Hulu documentary Hillary in New York on March 4, 2020, left, and a portrait of author Louise Penny. Clinton is teaming up with Penny on the novel “State of Terror,” out Oct. 12, 2021. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, left, and Jean-Francois Bérubé via AP)

"حالة الإرهاب".. هيلاري كلينتون تكشف أسرار الدبلوماسية الأمريكية 12.10.2021

"حالة الإرهاب"، أول رواية لهيلاري كلينتون بالتعاون مع كاتبة الغموض والإثارة لويز بينى. ويسرد الكتاب خبايا السياسة الخارجية ومهمة سيدة على رأس الدبلوماسية الأمريكية في مواجهة "مؤامرة إرهابية عالمية" بنهج روائي وخيالي.

23.05.2018 Two Muslim women point at ICE's New York field office as they take part in an immigration rally and Iftar breaking fast during the month of Ramadan at Foley Square in Manhattan, New York, U.S., May 23, 2018. REUTERS/Amr Alfiky

الانتخابات الأمريكية.. لمن يصوت "مسلمو وعرب أمريكا"؟ 02.11.2020

مع وجود كتلة عربية لا يستهان بها في الولايات المتحدة، تثار العديد من التساؤلات حول توجه العرب والمسلمين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. فهل سيصوت "عرب ومسلمو أمريكا" لصالح دونالد ترامب أم جو بايدن؟
21.10.2020 Former U.S. President Barack Obama gestures as he campaigns on behalf of Democratic presidential nominee and his former Vice President Joe Biden in Philadelphia, Pennsylvania, U.S., October 21, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

الانتخابات الأمريكية... أوباما يشن هجوماً حاداً على ترامب 22.10.2020

شن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هجوماً عنيفاً على الرئيس دونالد ترامب متهماً إياه بعدم أخذ مهام منصبه على محمل الجد، وعدم التوقف عن الحديث عن نظريات المؤامرة. يأتي ذلك في وقت سجل فيه التصويت المبكر أرقاماً قياسية.
SANFORD, FLORIDA - OCTOBER 12: President Donald Trump speaks during his campaign event at the Orlando Sanford International Airport on October 12, 2020 in Sanford, Florida. Trump was holding his first campaign rally since his coronavirus diagnosis as he continues to campaign against Joe Biden

بعد تعافيه من كورونا.. ترامب يعود إلى حملته الانتخابية بقوة 13.10.2020

من فلوريدا عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحملة الانتخابية بقوة، وذلك بعدما أظهرت فحوصات طبية خلوه من فيروس كورونا المستجدّ. وكما هو معهود، فقد ظهر ترامب في مكان مفتوح دون كمامة مدافعاً عن طريقة إدارته للجائحة.
07.03.2019, USA, Alexandria: Die Gerichtszeichnung stellt Paul Manafort (3.v.l), ehemaliger Wahlkampfmanager von US-Präsident Trump, während der Verkündung seines Urteils vor dem Bundesgericht dar, das von Richter T.S. Ellis III (hinten) gesprochen wird. Foto: Dana Verkouteren/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

حكم بسجن بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية 08.03.2019

رغم أن الادعاء طالب بعقوبة السجن لـ 24 عاما، إلا أن القاضي حكم بسجنه أربع سنوات تقريبا. إنه بول مانافورت الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية. غير أن مانفورت ينتظره حكم آخر الأسبوع المقبل قد يبقيه في السجن حتى الوفاة.

Bride Isha Ambani, the daughter of the Chairman of Reliance Industries Mukesh Ambani, and her groom Anand Piramal, heir to a real-estate and pharmaceutical business, after they got married in Mumbai, India, December 12, 2018. Reliance Industries/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

زفاف أسطوري لابنة الملياردير الهندي أمباني بحضور كلينتون 13.12.2018

في حفل زفاف أسطوري وٌصف بـ"الباذخ"، تزوجت إيشا أمباني، ابنة أحد الأثرياء في الهند. وتميز هذا الحفل بحضور بعض نجوم بوليوود ومرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، مما جعل الحفل محط أنظار وسائل الإعلام العالمية.
White House senior advisor Ivanka Trump listens to her father U.S. President Donald Trump speak about his summit meeting in Finland with Russia's President Vladimir Putin at the start of a meeting with members of the U.S. Congress at the White House in Washington, July 17, 2018. REUTERS/Leah Millis

إيفانكا ترامب ترتكب نفس خطأ هيلاري كلينتون! 20.11.2018

ذكرت تقارير صحيفة أمريكية أن إيفانكا ترامب خالفت قواعد السجلات الفدرالية في تكرار لخطأ مشابه ارتكبته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، وأستغله ترامب ضد منافسته في الانتخابات الرئاسية.
(L-R) U.S. Representative Debbie Wasserman Schultz, former Democratic presidential candidate Hillary Clinton, Democratic Party donor George Soros and former U.S. President Barack Obama are pictured in a combination photograph made from Reuters file photos. REUTERS/Gretchen Ertl/Kamil Krzaczynski/Luke MacGregor/Siphiwe Sibeko/Files

ما قصة الطرود البريدية "المفخخة" في الولايات المتحدة؟ 24.10.2018

قبل نحو أسبوعين من الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة كشف جهاز الخدمة السرية اعتراضه لطرود بريدية "مفخخة" كانت مرسلة إلى أوباما وكلينتون. كما عُثر على طرود أخرى مرسلة لسياسيين ديمقراطيين وشبكة سي إن إن الإخبارية.

file - The United States Department of Justice building is pictured in downtown Washington, DC, USA, 14 May 2013. EPA/JIM LO SCALZO/dpa (zu dpa Bericht: VW im Visier der US-Justiz - Krisentreffen am Mittwoch vom 22.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

القضاء الأمريكي يتهم عناصر بالمخابرات الروسية باختراق انتخابات 2016 13.07.2018

وجه القضاء الأمريكي اتهامات لـ 12 عنصرا من الاستخبارات الروسية بقرصنة الحزب الديموقراطي في الفترة التي سبقت الانتخابات الأمريكية في 2016. ويأتي ذلك قبل أيام من اللقاء المقرر بين ترامب وبوتين في هلسنكي.

FILE PHOTO: Republican U.S. presidential candidate Donald Trump poses for a photo after an interview with Reuters in his office in Trump Tower, in the Manhattan borough of New York City, U.S., May 17, 2016. REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

وجهة نظر: بعد عام على رئاسة ترامب – حان وقت التعامل بموضوعية 20.01.2018

مر عام على تولي دونالد منصبه، وبالرغم من كل الأحداث التي رافقت وجوده، فقد يكون من المناسب القول أن منتقدي ترامب يزيدون الطين بله، عندما يتحدون معه في استخدام مصطلحات الكراهية كما ترى رئيسة التحرير في DW إينيس بول.
01.07.2017 FILE - In this Thursday, June 1, 2017 file photo, President Donald Trump speaks about the U.S. role in the Paris climate change accord in the Rose Garden of the White House in Washington. The Trump Administration is officially telling the United Nations that the U.S. intends to pull out of the 2015 Paris climate agreement. The State Department made the announcement late Friday afternoon, Aug. 4, 2017. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File) |

عام على انتخاب الرئيس ترامب ـ ماذا تحقق من تعهداته؟ 08.11.2017

بعد عام على انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8. 11 2016، شهدت الولايات المتحدة العديد من التغييرات. ترامب تعهد بتغيير جذري في سياسة بلاده، خاصة فيما يتعلق بالصحة والهجرة، والأمن، ماذا تحقق من هذه التعهدات؟

07.10.2017 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am 07.10.2017 in Dresden (Sachsen) beim Deutschlandtag der Jungen Union. Die Tagung findet von 6. bis 8. Oktober im Dresdner Kongresszentrum statt. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

تعرّف على أقوى نساء العالم لعام 2017 03.11.2017

تصدر المجلة الأمريكية فوربس في كل عام التصنيف العالمي لأقوى 100 امرأة على مستوى العالم، يشمل تصنيفها الشخصيات السياسية والمديرات والناشطات والمشاهير من السيدات وغيرهن، فيما يؤخد بعين الاعتبار كل من التأثير والقدرة على صنع القرار وتغيير فكرة العالم عن السلطة التي تتمتع بها، إليكم بعض منهن.

هلاري كيلنتون تكسر موضتها الغربية وترتدي القفطان المغربي 12.08.2017

خرقت هيلاري كلينتون عادة ارتدائها البدلة الرسمية التي اعتاد الناس على رؤيتها بها، ولبست هذه المرة زي القفطان، أحد أشهر الأزياء التقليدية في المغرب. إطلالة السيناتورة كلينتون التي بدت سعيدة في حفل زفاف أحد لاعبي كرة القدم الإسرائيليين بابنة رجل الأعمال الأمريكي من أصل مغربي، أثارت الكثير من ردود الفعل في عالم الصحف ومجلات الموضة العالمية.

04.11.2016 FILE - In this Nov. 4, 2016, file photo, Donald Trump Jr. campaigns for his father Republican presidential candidate Donald Trump in Gilbert, Ariz. Trump has retained a New York-based lawyer to represent him. Alan Futerfas confirmed in an email to The Associated Press on July 10, 2017, that he's the lawyer for Donald Trump Jr., who has acknowledged meeting during the presidential campaign with a Russian lawyer whom he thought might have negative information on Hillary Clinton.(AP Photo/Matt York, File)

ردا على نيويورك تايمزـ ابن ترامب ينشر جزءا من رسائله مع الروس 11.07.2017

أشاد الرئيس الأمريكي بابنه البكر الذي نشر رسائل الكترونية تكشف أن موسكو أرادت مساعدة والده. وتكشف الرسائل أنه التقى محامية روسية كانت على ما يبدو تريد تزويده بمعلومات مؤذية لمنافسة والده الديمقراطية هيلاري كلينتون.
09.11.2016**** Hillary Clinton addresses her staff and supporters about the results of the U.S. election at a hotel in the Manhattan borough of New York, U.S., November 9, 2016. REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY

"معا إلى الأمام"- كلينتون تطلق حركة سياسية لمقاومة ترامب 16.05.2017

بعد هزيمتها في الانتخابات الرئاسية، تعود الديمقراطية هيلاري كلينتون إلى الحياة السياسية عبر حركة "معا الأمام" التي ستركز على مقاومة ترامب وتشجيع المشاركة السياسة.

11.01.2017 +++ US President-elect Donald Trump speaks during a press conference January 11, 2017 at Trump Tower in New York. Trump held his first news conference in nearly six months Wednesday, amid explosive allegations over his ties to Russia, a little more than a week before his inauguration. / AFP / TIMOTHY A. CLARY (Photo credit should read TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images)

"لا دليل على تواطؤ" بين مقربين من ترامب وروسيا 19.03.2017

نفى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي وجود أي أدلة تشير إلى تواصل حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا، بغية التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها ترامب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
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