هيلاري كلينتون

عام على انتخاب الرئيس ترامب ـ ماذا تحقق من تعهداته؟

بعد عام على انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8. 11 2016، شهدت الولايات المتحدة العديد من التغييرات. ترامب تعهد بتغيير جذري في سياسة بلاده، خاصة فيما يتعلق بالصحة والهجرة، والأمن، ماذا تحقق من هذه التعهدات؟