هيلاري كلينتون سياسية أمريكية بارزة. رشحت هيلاري نفسها مؤخرا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة عن الحزب الديمقراطي وخسرتها أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
شغلت هيلاري كلينتون منصب وزير الخارجية الأمريكية خلال الفترة من 2009 ولغاية 2013. خلال الفترة من 1993 وحتى 2001 كانت هيلاري سيدة البيت الأبيض الأولى وذلك خلال تولي زوجها بيل كلينتون منصب الرئيس.
تصدر المجلة الأمريكية فوربس في كل عام التصنيف العالمي لأقوى 100 امرأة على مستوى العالم، يشمل تصنيفها الشخصيات السياسية والمديرات والناشطات والمشاهير من السيدات وغيرهن، فيما يؤخد بعين الاعتبار كل من التأثير والقدرة على صنع القرار وتغيير فكرة العالم عن السلطة التي تتمتع بها، إليكم بعض منهن.
خرقت هيلاري كلينتون عادة ارتدائها البدلة الرسمية التي اعتاد الناس على رؤيتها بها، ولبست هذه المرة زي القفطان، أحد أشهر الأزياء التقليدية في المغرب. إطلالة السيناتورة كلينتون التي بدت سعيدة في حفل زفاف أحد لاعبي كرة القدم الإسرائيليين بابنة رجل الأعمال الأمريكي من أصل مغربي، أثارت الكثير من ردود الفعل في عالم الصحف ومجلات الموضة العالمية.