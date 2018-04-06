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هيفاء وهبي

هيفاء وهبي مغنية لبنانية وفنانة استعراضية بدأت حياتها الفنية كموديل في كليبات غنائية وإشهارية، وأصدرت أول كليب غنائي "أقول أهواك" سنة 2001 ليحدث جدلا كبيرا حول إمكانياتها الغنائية واتهمها الكثيرون باعتمادها على الإثارة.

شكلت هيفاء وهبي إلى جانب مجموعة من الفنانات في بداية الألفية الثالثة ظاهرة بسبب الإقبال الجماهيري عليهن بالرغم من ضعف إمكانياتهن الصوتية. وانتقد الكثير من النقاد أعمالهن من الناحية الفنية بل وصف البعض كليباتهم بالعارية والخارجة عن قواعد المجتمعات العربية.

تعرف على أبرز الفنانيين المرشحين لجائزة الشرق الأوسط لوسائل التواصل 06.04.2018

باتت وسائل التواصل الاجتماعي من بين أهم وسائل التأثير في المجتمعات، لدرجة أن اختيار الشخصيات المؤثرة في العالم أصبح يعتمد على مدى شعبية تلك الشخصيات على وسائل التواصل. في مجال الفن يتم منح جائزة الشرق الأوسط لأكثر الفنانين شهرة على مواقع التواصل. فمن هم المرشحين لجائزة هذا العام؟
Bildunterschrift:TO GO WITH AFP STORY BY RITA AL-HAJJ Lebanese model and pop star Haifa Wehbe arrives at the Murex D'or awards ceremony in the coastal city of Byblos on June 10, 2010. AFP PHOTO/ANWAR AMRO (Photo credit should read ANWAR AMRO/AFP/Getty Images)

"كلام على ورق" مسلسل هيفاء وهبي المثير للجدل 02.06.2014

أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل "كلام على ورق" الذي تقوم ببطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الإعلان الرسمي للمسلسل الذي من المرتقب أن يتم عرضه في شهر رمضان القادم، الإعلان استقبله الجمهور بين مرحب وبين رافض لعرضه في رمضان.
epa03914899 Lebanese pop star Haifa Wehbe gestures during a press conference after she was appointed as communications Ambassador for humanitarian issues for Lebanon at Crown plaza hotel in Beirut, Lebanon, 18 October 2013. Under the new post, Haifa will work on increasing awareness of dangers of using communication technology while driving. EPA/NABIL MOUNZER +++(c) dpa - Bildfunk+++

تباين مواقف مثقفي مصر بشأن حظر فيلم "حلاوة روح" 18.04.2014

أثار فيلم "حلاوة روح"، ببطولة المطربة هيفاء وهبي، جدلا واسعا في مصر، لاسيما بعد قرار حكومي بوقف عرضه في دور السينما المصرية. DW عربية استطلعت آراء بعض المثقفين المصريين للوقفوف على خلفية تباين مواقفهم بشأن حظر الفيلم.
Bildunterschrift:TO GO WITH AFP STORY BY RITA AL-HAJJ Lebanese model and pop star Haifa Wehbe arrives at the Murex D'or awards ceremony in the coastal city of Byblos on June 10, 2010. AFP PHOTO/ANWAR AMRO (Photo credit should read ANWAR AMRO/AFP/Getty Images)

فيلم هيفاء وهبي "حلاوة روح" يثير الجدل "والغرائز" 17.04.2014

مازال فيلم "حلاوة روح"، بطولة المغنية اللبنانية الحسناء هيفاء وهبي، يثير الكثير من النقد والجدل سيما في مصر، حيث قرر رئيس الوزراء وقف عرضه وإعادة عرضه على هيئة للرقابة، ما ثارا استياء بعض السينمائيين.
المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد 12.01.2014

تكتظ الساحة العربية الغنائية بعدد كبير من المطربات، منهن من يعتمدن على أصواتهن فقط ومنهن من يعتمدن على الشكل فقط، ومنهن من يزاوج بين الاثنين. فهل أصبح الجمهور العربي يفضل الشكل على الصوت، أم أن للطرب جمهوره الدائم؟
Egyptian film actor and comedian Adel Imam, right, walks with Egyptian actress Laila Elwi, left, during the Second Dubai Interational Film Festival red carpet reception, in Dubai, United Arab Emirates, sunday Nov. 11, 2005. (AP Photo / Aziz Shah)

أبرز مسلسلات رمضان 2013: عودة نجوم وغياب آخرين 30.06.2013

شهر رمضان هو الفرصة التي ينتظرها صناع الدراما في العالم العربي لعرض جديدهم، حيث يتنافس هذه السنة العديد من النجوم الذين تناولوا قضايا مختلفة من خلال مسلسلاتهم، لكن هناك نجوم سيغيبون عن الشاشة الصغيرة على غير العادة.