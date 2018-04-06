هيفاء وهبي مغنية لبنانية وفنانة استعراضية بدأت حياتها الفنية كموديل في كليبات غنائية وإشهارية، وأصدرت أول كليب غنائي "أقول أهواك" سنة 2001 ليحدث جدلا كبيرا حول إمكانياتها الغنائية واتهمها الكثيرون باعتمادها على الإثارة.

شكلت هيفاء وهبي إلى جانب مجموعة من الفنانات في بداية الألفية الثالثة ظاهرة بسبب الإقبال الجماهيري عليهن بالرغم من ضعف إمكانياتهن الصوتية. وانتقد الكثير من النقاد أعمالهن من الناحية الفنية بل وصف البعض كليباتهم بالعارية والخارجة عن قواعد المجتمعات العربية.