 هيروشيما تحيي ذكرى مرور 75 عاما علي ضربها بقنبلة ذرية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

هيروشيما تحيي ذكرى مرور 75 عاما علي ضربها بقنبلة ذرية

في عام 1945، قتلت القنبلة الأمريكية 140 ألفا من سكان هيروشيما الذين قدر عددهم بنحو 350 ألف نسمة، بينما لقي آلاف آخرون حتفهم لاحقا بسبب الإصابات أو الأمراض المرتبطة بالإشعاع. الميدنة المنكوبة تتذكر اليوم ماساتها.

رئيس الوزراء الياباني يضع إكليلاً من الزهورعلى نصب يخلد ضحايا القنبلة النووية الأمريكية

لاتفارق ذكرى هذا اليوم ذاكرة اليابانيين لكن مراسم اليوم كانت أقل تركيزاً بسبب جائحة كورونا

قرعت الأجراس في هيروشيما اليوم الخميس (6 أغسطس/آب 2020) في الذكرى الخامسة والسبعين لأول قصف بقنبلة ذرية في العالم، وذلك في مراسم جرى تقليصها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وحث رئيس البلدية الدول على رفض القومية الأنانية والاتحاد لمحاربة كل التهديدات.

مختارات

يقول الخبراء في التقرير إن التجارب النووية الست السابقة التي أجرتها كوريا الشمالية ساعدت على الأرجح في تطوير أجهزة نووية مصغرة لتركيبها على الرؤوس الحربية لصواريخها الباليستية".

لماذا تخفي إيران نتائج تحقيقاتها حول انفجارات ضربت مؤسسات صناعية ونووية؟ محللون إسرائيليون يرون أن حقيقة اتهام الإيرانيين لإسرائيل يرفع من شأن المخابرات الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه، يضر بالروح المعنوية وصورة إيران.

وبينما يتجمع الآلاف عادة في متنزه السلام في وسط هيروشيما من أجل الصلاة والغناء، فقد جرى تقييد الدخول إلى المتنزه بشدة ولم يتمكن من حضور المراسم التذكارية سوى الناجين وذويهم.

وقالت المدينة إنه نظراً لأهمية الذكرى الخامسة والسبعين للقصف، فقد قررت إجراء المراسم بالرغم من انتشار فيروس كورونا لكن مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة.

وقال رئيس بلدة هيروشيما كازومي ماتسوي "في السادس من أغسطس 1945، دمرت قنبلة ذرية واحدة مدينتنا. كانت الشائعات في ذلك الوقت تقول إن شيئا لن ينمو هنا لمدة 75 عاما. "لكن هيروشيما تعافت، وأصبحت رمزاً للسلام".

وفي الساعة الثامنة والربع من صباح يوم السادس من أغسطس آب عام 1945، ألقت طائرة حربية أمريكية من طراز بي-29، قنبلة أطلق عليها اسم "ليتيل بوي" (الصبي الصغير) ومحت المدينة لتقتل 140 ألفا من سكانها الذين قدر عددهم بنحو 350 ألف نسمة، بينما لقي آلاف آخرون حتفهم لاحقا بسبب الإصابات أو الأمراض المرتبطة بالإشعاع.

ووقف الحشد صباح اليوم الخميس دقيقة صمت في حر الصيف الشديد في الوقت نفسه الذي انفجرت فيه القنبلة قبل عقود، بينما قرع (جرس السلام).

 وحضر رئيس الوزراء شينزو آبي المراسم كالمعتاد، لكن عدد الزوار الأجانب كان منخفضا. وجرى تقليص الحضور العام إلى أقل من عشرة بالمئة من المعتاد وجرت المباعدة بين المقاعد ووضع معظم الحضور كمامات الوجه.

وتبع قصف هيروشيما قصف ناجازاكي يوم التاسع من أغسطس آب ليقتل على الفور أكثر من 75 ألف نسمة. واستسلمت اليابان بعد ستة أيام لتنتهي الحرب العالمية الثانية.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الأول

    قامت الولايات المتحدة بإسقاط القنبلة النووية الأولى "الولد الصغير" على مدينة هيروشيما يوم 6 أغسطس عام 1945. ما أدى إلى مقتل خُمس سكان المدينة، الذين يقدر عددهم بحوالي 350 ألف. تبع ذلك هجوم ثاني في وقت أخر على مدينة ناغازاكي. وكانت هذه الهجمات هي الوحيدة التي تمت باستخدام الأسلحة النووية في تاريخ الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    تأجيل الهجوم

    كان من المفترض أن يشن الهجوم على هيروشيما في الأول من آب/ أغسطس من عام 1945. ولكن تم تأجيله بسبب الإعصار الذي يهدد منطقة جنوب المحيط الهادئ. وبعد خمسة أيام من الموعد الأول بدأ الهجوم من على متن طائرة " إنولا غاي" والتي كان عدد طاقمها 13 شخصا، لكن لم يكن أي منهم على علم بطبيعة المهمة التي سينفذونها إلا بعد إقلاع الطائرة.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الثاني

    بعد ثلاثة أيام من هيروشيما ألقى الأميركيون القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناغازاكي. وكان من المقرر في الأصل أن يستهدف الهجوم مدينة كيوتو. ولكن بعد اعتراضات وزير الدفاع الأمريكي تحول الهجوم إلى ناغازاكي. وتبلغ قوة انفجار القنبلة المسماة "الرجل البدين" 22 ألف طن من مادة تي ان تي. ويقدر عدد القتلى، الناجم عن هذا الهجوم، حتى ديسمبر 1945 بحوالي 70ألف شخص آخر.ِ

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    اختيار استراتيجي للهدف

    كانت مدينة ناغازاكي واحدة من أكبر الموانيء البحرية التي تقع جنوب اليابان. وكان لها أهمية إستراتيجية كبيرة بسبب نشاطها الصناعي، حيث كانت تُنتج الذخائر، والسفن، والمًعدَّات العسكرية، والمواد الحربية الأخرى.وصنعت هناك أيضا الطوربيدات، التي استخدمتها اليابان في هجومها على الأسطول الأميركي" في بيرل هاربور"

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ارتفاع عدد الضحايا

    بعدة عدة أشهر من الهجمات مات عشرات الآلاف بسبب آثار التفجيرات. ففي هيروشيما وحدها مات حتى نهاية عام 1945 حوالي 60 الف شخص آخرين،بسبب آثار التسمم الإشعاعي والحروق وإصابات خطيرة أخرى. ويقدر عدد أواخر الضحايا بعد خمس سنوات من الحادث بحوالي 230 الف في كل من هيروشيما وناغازاكي.

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    نهاية حرب مخيفة

    بعد إلقاء القنبلتين الذريتين كان العديد من اليابانيين يخشون هجوما ثالثا على طوكيو. وبعدها أعلنت اليابان استسلامها لتنتهي الحرب العالمية الثانية في آسيا. الرئيس الأمريكي هاري ترومان هو الذي أمر آنذاك بتنفيذ الهجمات، حيث كان على قناعة بأن الهجوم النووي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب بسرعة. ولكن العديد من المؤرخين يصفون هذه الهجمات بجرائم الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    إعادة البناء

    تم إعادة بناء مدينة هيروشيما المدمرة بكاملها، ما عدى جزيرة في نهر أوتا، الذي بقيت متنزها للسلام. ويوجد الآن عدد كبير من النصب التذكارية مثل: متحف السلام، نصب تذكاري لسلام الأطفال، أنقاض الشركات الصناعية والتجارية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ثقافة النصب التذكارية في اليابان

    في ناغازاكي يتم منذ عام 1955 تخليد ذكرى الهجوم النووي في حديقة السلام للضحايا. ويلعب هذا الحدث التذكاري في اليابان دورا كبيرا في فهم الذات الثقافية والوطنية. وقد أصبحت المدن اليابانية هيروشيما وناغازاكي رموزا لأهوال الحرب العالمية النووية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    يوم تذكاري ضد النسيان

    منذ الهجمات في آب/أغسطس 1945، يتذكر الناس عبر العالم هذا الهجوم، الذي خلف العديد من الضحايا. وتنظم مدينة هيروشيما كل عام يوما تذكاريا كبيرا بحضورالناجين وأسر الضحايا والمواطنين والسياسين للوقوف دقيقة من الصمت. ويعمل الكثير من اليابانيين من أجل نزع السلاح النووي وإيقاف انتشاره.

    الكاتب: راشل بايغ/ أمين بنضريف


إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  