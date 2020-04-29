هيرتا يرد على رغبة الأخوين بواتينغ في إنهاء مسيرتهما في صفوفه

يأمل كيفين برنس بواتينغ (33 عاما)، لاعب بشيكتاش إسطنبول في أن ينهي مسيرته بناديه الأم، فريق العاصمة الألمانية هيرتا برلين. ليس هذا فقط وإنما أن يكون بجوارهأخيه غير الشقيق جيروم بواتينغ (31 عاما) مدافع بايرن ميونيخ الألماني. فهنا في العاصمة ولدا الاثنان لأب من غانا وأمين مختلفين.

وتحدثت صحيفة بيلد عن "دردشة" جرت باللغة الإنجليزية بين الشقيقين عبر برنامج انستغرام، وقال جيروم لأخيه "لو أمكن سيكون رائعا أن أتقاسم الملعب معك مرة أخرى"، ورد كيفين برنس قائلا: "هذا ما أتمناه أنا أيضا، أريد أن أنهي مسيرتي هكذا بجوار أخي وربما في فريقي الأم"، قاصدا هيرتا برلين.

فقد كانت أولى خطواتهما في عالم الاحتراف داخل جدران هيرتا برلين. وصحيح أن الأمر لم يطل هناك بالنسبة لهما إلا أنه مازالت الذكريات تربطهما بالنادي وقال كيفين برنس: "كان الوقت للأسف قصيرا جدا ولعبنا كأخوين 6 أو 7 مباريات فقط، وأنا أحب استعادة تلك اللحظات، لقد كانت خاصة جدا".

وبدوره يتذكر جيروم "برنس كان دائما هو الشخص الذي يتكفل بالمرح خارج أرضية الملعب".

وعن الفروق الشخصية بينهما قال جيروم "أنا أكثر هدوءً وحماسا وأدافع بشكل أفضل وكنت أفضل (منك) في المدرسة، بينما أنت ترتدي الأشياء الكلاسيكية وصاحب الموهبة الأكبر في الجانب الموسيقي".

ورد كيفين برنس قائلا: "وأنا أبدو أجمل". ليضحك جيروم.

رغبة اللاعبين في ختام المسيرة في هيرتا برلين لقيت ترحيبا من جانب ميشائيل بريتس مدير الكرة في النادي. ونقلت صحيفة بيلد مساء الخميس (30 أبريل/ نيسان) أن بريتس قال: "إنه لأمر جميل أن نسمع أن الاثنين لا يزالان على اتصال وثيق ببرلين ونادي هيرتا بي إس سي. إنهما ابنان لبرلين وكلاهما حقق الكثير في مسيرتهما المهنية ورأيا العالم. ومن المفهوم تماما (رغبتهما) في العودة في وقت ما إلى بيتهما بهذه المدينة العظيمة، وهذا يسعدني جدا".

صلاح شرارة