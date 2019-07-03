هيرتا يؤكد إجراء مفاوضات مع خضيرة.."سيدة عجوز" أخرى؟

قبل نحو يوم من نهاية فترة الانتقالات الشتوية، أكد نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم إجراء مفاوضات مع الألماني الدولي السابق سامي خضيرة صاحب الـ33 عاما بشأن ضمه إلى نادي العاصمة الألمانية.

وفي تصريحات لمحطة (سكاي)، قال كارستن شميت، الرئيس التنفيذي لنادي هيرتا برلين: "نجري مفاوضات مع سامي، وقد أجريت معه مكالمة هاتفية طويلة قبل وقت قصير، وأنا أعتبره قائدا عظيما ولاعبا ناجحا مر بالعديد من الأندية المحترفة وجمع الكثير من الخبرة هناك".

تجدر الإشارة إلى أن سوق الانتقالات الشتوية ستغلق أبوابها في السادسة من مساء يوم غد الاثنين.

من جانبه، رفض المجري بال داردي المدير الفني لهيرتا التعليق على القدوم المحتمل لخضيرة وقال: "لم أتحدث مع خضيرة كما أنني لم أتحدث مع الكثير من اللاعبين الآخرين، فأنا لدي لاعبيَّ وأنا راض جدا باللاعبين الموجودين لديَّ".

وكانت تقارير صحفية كشفت اليوم الأحد (31 يناير/ كانون الثاني 2021) عن قرب عودة خضيرة على نحو مفاجئ إلى الدوري الألماني. وكتبت مجلة "كيكر" الرياضية أن من المنتظر أن يوقع خضيرة (33 عاما) الفائز السابق مع منتخب ألمانيا بكأس العالم، لنادي العاصمة الألمانية هيرتا برلين وأنه سيجري الكشف الطبي لدى النادي الذي يمر بأزمة في الوقت الراهن.

وبدأ سامي خضيرة مسيرته مع شتوتغارت الألماني، ثم انتقل في 2010 إلى ريال مدريد الإسباني حيث أحرز لقب دوري أبطال أوروبا في 2014، قبل توجهه بعدها بخمسة أعوام إلى مدينة تورينو لحمل ألوان يوفنتوس، الذي حصد معه خمسة ألقاب في الدوري وثلاثة في الكأس.

ونتيجة الإصابات المتكررة، خاض خضيرة 10 مباريات في الدوري الإيطالي موسم 2018-2019 ثم 12 الموسم الماضي. ولم يعد لخضيرة دور في يوفنتوس، كما أن المدرب الجديد أندريا بيرلو لم يعوّل عليه هذا الموسم، حيث لم يشارك في أي مباراة مع النادي.

وكان خضيرة الذي لا يزال مرتبطا بعقد مع يوفنتوس حتى الصيف المقبل، يتمنى مؤخرا الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وقد شارك اللاعب، ذو الأصول التونسية، مع المنتخب الألماني في مونديال كأس العالم بجنوب افريقيا 2010 حيث حصلت ألمانيا على المركز الثالث، كما حصل مع المنتخب الألماني على بطولة كأس العام في البرازيل في 2014، وقد خرج من المانشافات بعد مونديال روسيا 2018 الذي ودعه المنتخب الألماني من مرحلة المجموعات.

أما نادي هيرتا برلين والذي يطلق عليه أيضا لقب "السيدة العجوز" فقد تراجع في الدوري الألماني حتى بات قريبا من منطقة الهبوط وهو يبحث الآن عن وافدين يعيدون الاستقرار إلى النادي، وقد مُنِيَ الفريق أمس السبت بهزيمة بهدف مقابل ثلاثة أهداف أمام أينتراخت فرانكفورت.

ص.ش/م.س (د ب أ، أ ف ب)