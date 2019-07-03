 هيرتا يؤكد إجراء مفاوضات مع خضيرة..″سيدة عجوز″ أخرى؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 31.01.2021

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رياضة

هيرتا يؤكد إجراء مفاوضات مع خضيرة.."سيدة عجوز" أخرى؟

بعد أكثر من خمس سنوات وألقاب عديدة مع "السيدة العجوز"، يوفنتوس، يتجه سامي خضيرة لتجربة جديدة كان يتمناها إنجليزية. غير أن وسائل إعلام ألمانية تؤكد أن اللاعب يقترب من نادي "السيدة العجوز" بالدوري الألماني، هيرتا برلين.

سامي خضيرة يقترب من الانتقال إلى نادي هرتا برلين

سامي خضيرة يقترب من الانتقال إلى نادي هرتا برلين

قبل نحو يوم من نهاية فترة الانتقالات الشتوية، أكد نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم إجراء مفاوضات مع الألماني الدولي السابق سامي خضيرة صاحب الـ33 عاما بشأن ضمه إلى نادي العاصمة الألمانية.

مختارات

كانا دائما زميلين إما في منتخب ألمانيا أو في الريال والآن يتعرض النجمان الألمانيان توني كروس وسامي خضيرة لموقف جديد، حيث سيواجهان بعضهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، فما قدرات كل منهما؟ وماذا عن المنافسة بينهما؟

وفي تصريحات لمحطة (سكاي)، قال كارستن شميت، الرئيس التنفيذي لنادي هيرتا برلين: "نجري مفاوضات مع سامي، وقد أجريت معه مكالمة هاتفية طويلة قبل وقت قصير، وأنا أعتبره قائدا عظيما ولاعبا ناجحا مر بالعديد من الأندية المحترفة وجمع الكثير من الخبرة هناك".

تجدر الإشارة إلى أن سوق الانتقالات الشتوية ستغلق أبوابها في السادسة من مساء يوم غد الاثنين.

من جانبه، رفض المجري بال داردي المدير الفني لهيرتا التعليق على القدوم المحتمل لخضيرة وقال: "لم أتحدث مع خضيرة كما أنني لم أتحدث مع الكثير من اللاعبين الآخرين، فأنا لدي لاعبيَّ وأنا راض جدا باللاعبين الموجودين لديَّ".

وكانت تقارير صحفية كشفت اليوم الأحد (31 يناير/ كانون الثاني 2021)  عن قرب عودة خضيرة على نحو مفاجئ إلى الدوري الألماني. وكتبت مجلة "كيكر" الرياضية أن من المنتظر أن يوقع خضيرة (33 عاما) الفائز السابق مع منتخب ألمانيا بكأس العالم، لنادي العاصمة الألمانية هيرتا برلين وأنه سيجري الكشف الطبي لدى النادي الذي يمر بأزمة في الوقت الراهن.

وبدأ سامي خضيرة مسيرته مع شتوتغارت الألماني، ثم انتقل في 2010 إلى ريال مدريد الإسباني حيث أحرز لقب دوري أبطال أوروبا في 2014، قبل توجهه بعدها بخمسة أعوام إلى مدينة تورينو لحمل ألوان يوفنتوس، الذي حصد معه خمسة ألقاب في الدوري وثلاثة في الكأس.

ونتيجة الإصابات المتكررة، خاض خضيرة 10 مباريات في الدوري الإيطالي موسم 2018-2019 ثم 12 الموسم الماضي. ولم يعد لخضيرة دور في يوفنتوس، كما أن المدرب الجديد أندريا بيرلو لم يعوّل عليه هذا الموسم، حيث لم يشارك في أي مباراة مع النادي.

وكان خضيرة الذي لا يزال مرتبطا بعقد مع يوفنتوس حتى الصيف المقبل، يتمنى مؤخرا الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وقد شارك اللاعب، ذو الأصول التونسية، مع المنتخب الألماني في مونديال كأس العالم بجنوب افريقيا 2010 حيث حصلت ألمانيا على المركز الثالث، كما حصل مع المنتخب الألماني على بطولة كأس العام في البرازيل في 2014، وقد خرج من المانشافات بعد مونديال روسيا 2018 الذي ودعه المنتخب الألماني من مرحلة المجموعات.

أما نادي هيرتا برلين والذي يطلق عليه أيضا لقب "السيدة العجوز" فقد تراجع في الدوري الألماني حتى بات قريبا من منطقة الهبوط وهو يبحث الآن عن وافدين يعيدون الاستقرار إلى النادي، وقد مُنِيَ الفريق أمس السبت بهزيمة بهدف مقابل ثلاثة أهداف أمام أينتراخت فرانكفورت.

ص.ش/م.س (د ب أ، أ ف ب)

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    في 2002 و2006 كان المنتخب الألماني قريبا جدا من التتويج ببطولة العالم، ولكن لم تكتمل الفرحة. وفي مونديال 2014 في البرازيل تحقق الحلم، الذي يوثقه فيلم "المانشافت".

  • Film Die Mannschaft

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    مصادر عدة للصور: مصورو الاتحاد الألماني لكرة القدم كانوا مع المنتخب في كل مكان. الفيفا أيضا منح مخرج الفيلم بعض الصور. كما توجد مقاطع كثيرة صُورت عبر الهاتف. الفيلم يحتوي على كثير من الصور الحصرية التي لم يسبق أن عُرضت.

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    في غرفة التدريب في كامبو باهيا: يواخيم لوف يقضي الليلة وحيدا، يدرس كل شاردة وواردة عن الفريق الخصم. يدون لوف كل ملاحظاته لمباراة الغد، قبل أن يضع اللمسات الأخيرة على الخطة.

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    باستيان شفاينشتايغر خرج للتو من المؤتمر الصحفي بعد أن أجاب عن أسئلة الصحفيين. ويجلس الآن خلف الكواليس للاستماع لبقية المؤتمر الذي يجريه المدرب لوف. ربما يكون هذا آخر مونديال يشارك فيه اللاعب العالمي.

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    "المانشافت لا يعيش على البساط الأخضر فحسب، ولكن أيضا خارجه"، كما يقول بير ميرتيساكر في الفيلم. الفريق أمضى يوما كاملا في زيارة لمدرسة في إحدى قرى البرازيل. سعادة الأطفال كانت فوق الوصف.

  • Film Die Mannschaft

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    مسعود أوزيل يجلس وحيدا في غرفة تبديل الملابس، يستمتع بلحظة هدوء نادرة بعيدا عن التدريب والمباريات واللقاءات الإعلامية.

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    الفرق الأخرى لديها نيمار ورونالدو وميسي، أما ألمانيا فلديها "المانشافت". قوة المنتخب الألماني تكمن في جماعيته. هكذا يشجع المدرب لاعبي المنتخب الألماني قبل كل مباراة.

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    أصدقاء العمر: اللاعبان لوكاس بودولسكي وباستيان شفاينشتايغر، كانا حاضرين في "أسطورة صيفية" في مونديال 2006. وهاهما الآن يحتفلن البفوز باللقب العالمي 2014. صداقتهما باقية رغم لعبهما لناديين مختلفين.

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    توماس مولر تألق في مونديال 2010، بأهدافه الرائعة. وفي كأس العالم 2014 تألق أيضا، بعد تسجيله 5 أهداف لألمانيا خلال البطولة. وهنا يحتفل في الحافلة مع زملائه بعد تتويجهم باللقب العالمي.

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    يبدوا سعيدا ومرتاحا - تعابير لا يمكن مشاهدتها إلى نادرا على وجه المدرب يواخيم لوف. كيف لا وخلفه الكأس الذهبي، بعد أن قاد المنتخب الألماني للفوز التاريخي بمونديال البرازيل 2014. زيلكه فونش/ميريت النجار


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هيرتا يؤكد إجراء مفاوضات مع خضيرة.."سيدة عجوز" أخرى؟

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