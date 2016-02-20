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هيرتا مولر

هيرتا مولر هي روائية ألمانية ولدت في رومانيا وحصلت على جائزة نوبل للآداب عام 2009 لتكون المرأة الثانية عشر التي حصلت على الجائزة بهذا الفرع منذ إطلاقها عام 1901.وتتميز أعمالها الأدبية بنقل ظروف الحياة الصعبة في رومانيا.

ولدت هيرتا مولر في 17 آب/ أغسطس 1953 في غرب رومانيا لوالدين من أقلية تتحدث الألمانية. قالت عنها لجنة حكام جائزة نوبل للآداب في حيثيات منحها الجائزة بأنها "كاتبة عكست حياة المحرومين بتركيز لغة الشعر وصدق ووضوح لغة النثر". من أشهر أعمالها:"جواز السفر " 1986 و"الشيطان منعكسًا "في المرآة 1991 و "الملك يركع ويُقتل " عام 2009.

10.09.2015**** - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lässt sich am 10.09.2015 nach dem Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Berlin-Spandau für ein Selfie zusammen mit einem Flüchtling fotografieren. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa (zu dpa Merkel erörtert mit CDU-Basis neue Programmatik - Auftakt in NRW) +++(c) dpa - Bildfunk+++

خطاب تأييد من 70 من المشاهير لسياسة ميركل تجاه اللاجئين 20.02.2016

وجهت 70 شخصية مشهورة داخل وخارج ألمانيا خطاب تأييد للمستشارة ميركل بخصوص سياستها تجاه اللاجئين. وقال الموقعون على الخطاب لميركل، ومن بينهم من يحمل جائزة نوبل ومن نجا من المحرقة، إن "أوروبا وألمانيا الجديدة بحاجة إليك".
Mueller, Herta - Schriftstellerin - 26.09.2009 ullstein bild - Roth

أمير تاج السر: لدينا قصص تنبش إرث الدكتاتوريات أيضاً 14.08.2014

يرى الأديب السوداني أمير تاج السر أن الكاتبة هيرتا مولر منحت نوبل لأن لديها حكاية ولأن لديها أسلوب مميز لا يشبه أساليب الآخرين، والأهم من ذلك الحظ حين يبتسم للبعض في حين يوجد آلاف المبدعين ممن لديهم قصص تروى بروعة أيضا.
Logo Leipziger Buchmesse Das Herunterladen, Abspeichern sowie jegliche Verwendung / Nutzung der nachstehenden Logos und Namen ist nur unter Beachtung folgender Maßgaben zulässig: Logos und Namen dürfen ausschließlich für Nachrichtenberichte von Verlagen und/oder Journalisten verwendet werden oder der Verwender ist zum Zeitpunkt des Herunterladens und Abspeicherns und während der Dauer der Verwendung des Logos / Namens verbindlich als Aussteller für eine künftig stattfindende und von der Leipziger Messe veranstaltete Messe / Ausstellung zugelassen. Der Verwender nutzt das Logo / den Namen originalgetreu und ohne es zu verfremden (geringe Farbabweichungen beim Druck werden im Einzelfall toleriert). Ist der Verwender Aussteller im vorstehenden Sinne, so kann er das Logo / den Namen ausschließlich in Verbindung mit dem Hinweis auf seine künftige Teilnahme an einer von der Leipziger Messe veranstalteten Messe / Ausstellung nutzen.

معرض لايبزغ الدولي للكتاب - مشاركة واسعة رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية 18.03.2010

فتح معرض لايبزغ الدولي للكتاب اليوم أبوابه لعشاق القراءة، فعلى مدى 4 أيام سيُمكن للزوار اكتشاف آخر الإصدارات في عالم الكتاب. المعرض نجح في استقطاب 2000 عارض من 39 بلدا مختلفا رغم تداعيات الأزمة المالية على سوق الكتاب.
Logo vom Internationales Literaturfest lit.COLOGNE, das vom 10.3.-20.3.2010 in Köln, Deutschland, stattfindet.

مهرجان كولونيا الأدبي يدخل عامه العاشر 15.03.2010

يدخل مهرجان كولونيا الأدبي "ليت كولون" عامه العاشر وسط احتفالات كبيرة. ويفتخر القائمون عليه بأنه من أضخم المهرجانات الأدبية في أوروبا كلها. ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الزائرين في فعاليات المهرجان لهذا العام.
Herta Mueller of Germany, left, receives the Nobel Prize in Literature from King Carl XVI Gustaf of Sweden during the Nobel prize award ceremony at the Stockholm Concert Hall, in Stockholm, Sweden, Thursday, Dec. 10, 2009.(AP Photo/Scanpix/Pontus Lundahl/Pool) ** SWEDEN OUT **

هيرتا مولر تستلم جائزة نوبل: الكتابة طوقاً أخيراً للنجاة 10.12.2009

في حفل مهيب تسلمت هيرتا مولر اليوم في ستوكهولم جائزة نوبل لعام 2009 للآداب تقديراً لأدبها الذي يمثل "تعبيراً فنياً" لما أبدته الكاتبة من مقاومة للقمع في رومانيا، وإعجاباً لما يحمله من "طاقة لغوية" تشدنا منذ الحرف الأول.
Die Literaturnobelpreistraegerin Herta Mueller nimmt am Mittwoch, 14. Oktober 2009, auf der Buchmesse in Frankfurt am Main, Hessen, an einer Podiumsdiskussion teil. (AP Photo/Michael Probst) --- German winner of this year's literature nobel prize Herta Mueller is seen at the Book Fair in Frankfurt, central Germany, Wedenesday, Oct. 14, 2009. (AP Photo/Michael Probst)

صدور أول ترجمة عربية لأحدث روايات الفائزة بنوبل هيرتا مولر 18.10.2009

استطاع مشروع "كلمة" الإماراتي أن يحقق سَبْقاً في دورة معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام، وأن يقدم أول ترجمة لأحدث روايات الألمانية هيرتا مولر، الفائزة بجائزة نوبل للآداب 2009.
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تعليقات الصحف الألمانية 9 أكتوبر /تشرين الأول 2009 09.10.2009

من أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحف الألمانية الصادرة هذا اليوم الجمعة، فوز الكاتبة الألمانية هيرتا مولر بجائزة نوبل للآداب ودور منظمة الأمم المتحدة في أفغانستان.