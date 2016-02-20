هيرتا مولر هي روائية ألمانية ولدت في رومانيا وحصلت على جائزة نوبل للآداب عام 2009 لتكون المرأة الثانية عشر التي حصلت على الجائزة بهذا الفرع منذ إطلاقها عام 1901.وتتميز أعمالها الأدبية بنقل ظروف الحياة الصعبة في رومانيا.

ولدت هيرتا مولر في 17 آب/ أغسطس 1953 في غرب رومانيا لوالدين من أقلية تتحدث الألمانية. قالت عنها لجنة حكام جائزة نوبل للآداب في حيثيات منحها الجائزة بأنها "كاتبة عكست حياة المحرومين بتركيز لغة الشعر وصدق ووضوح لغة النثر". من أشهر أعمالها:"جواز السفر " 1986 و"الشيطان منعكسًا "في المرآة 1991 و "الملك يركع ويُقتل " عام 2009.