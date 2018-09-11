هيئة الكوارث الألمانية ترشد الناس لطريقة الطبخ خلال الطوارئ

تعتزم الهيئة الألمانية لحماية السكان ومواجهة الكوارث توفير "كتاب الطبخ الطارئ" للمواطنين، وذلك لمساعدتهم في إعداد طعامهم في حالة عدم توفر الكهرباء. ومن المنتظر أن يتضمن الكتاب المنتظر وصفات غذائية يمكن إعدادها بدون أجهزة المطبخ الكهربائية، بل وبدون مياه صنبور، إذا استوجب الأمر ذلك.
وأشارت الهيئة خلال الإعلان عن الكتاب إلى انقطاع الكهرباء بشكل واسع العام الماضي، في حي برلين كوبنيك، وقالت إن الكتاب يساعد على إعداد "وجبة كاملة القيمة الغذائية" في الأوقات التي ينقطع فيها التيار الكهربائي.
وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، بهذا الشأن، قال كريستوف أونغر، رئيس الهيئة، إن الكتاب يساعد المواطنين على حماية ومساعدة أنفسهم ضد حالات انقطاع الكهرباء، "وذلك بشكل يتحلى بالمسؤولية عن النفس والغير"،
وأضاف: "لذلك فإننا ننصح في هذه الحالة، بعدم الاكتفاء بتخزين السلع الغذائية، ونريد من خلال هذا المشروع الذي تشارك فيه أكثر من جهة، توفير مساعدة عملية للمواطنين". ومن المقرر أن تجمع الهيئة أفكار الوجبات المنتظر توفيرها للمواطنين، على شكل مسابقة يسمح من خلالها للمواطنين بتقديم أفكارهم.
ر.م/ (د ب أ)
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التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية
الثوم لمعالجة ارتفاع ضغط الدم
من بين التوابل المعروفة منذ القدم الثوم. ورغم الرائحة القوية و"الكريهة" التي تصدر منه ـ وتدوم لساعات عديدة ـ إلا أن تلك الرائحة تعد علاجا فعالا للجسم لأن مصدرها هو المواد الكيميائية النباتية. فالثوم يخفض ضغط الدم ويمنع من التعرض للجلطة.
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التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية
الزعتر ضد السعال
يوجد في الطبيعة أكثر من 200 نوع من الزعتر. أحد أشهر أنواع الزعتر يطلق عليه "الزعتر الحقيقي" ويتوفر على حمض "روزمارينيك" الذي يعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم. كما يستخدم الزعتر أيضاً لعلاج نزلات البرد أو كمشروب ضد السعال.
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التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية
القرفة لها مخاطرها أيضا!
تستعمل القرفة في الكثير من الوجبات والحلويات. ورغم فوائدها الصحية، لا تخلو بعض أنواع القرفة من مخاطر حيث يمكن أن تسبب الأنواع التي تتوفر على مركب "الكومارين" أو القرفة الصينية، تلف الكبد. ولا يوجد دليل علمي يؤكد أن القرفة تخفض مستوى السكر في الدم، كما يدعي البعض.
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التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية
الزعفران لمعالجة الاكتئاب
أظهرت الكثير من الدراسات أن الزعفران له تأثير إيجابي على الصحة النفسية للإنسان حيث يساعد في علاج الاكتئاب. ويرجح أن رائحته تخفف من أعراض مجموعة من الأمراض الجسدية والنفسية المرتبطة بحدوث الحيض لدى النساء. ويعد الزعفران أيضا منشطا جنسيا، على الأقل لدى الفئران!
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التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية
الينسون مضاد للالتهاب
يحتوي الينسون النجميعلى زيت أساسي تشبه رائحتها رائحة عرق السوس. ومن بين فوائده علاج التشنجات ومشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات.
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التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية
الزنجبيل مسكن للآلام
الزنجبيل بعد واحا من أشهر التوابل المستخدمة منذ القدم. ويستخدم في الطب الصيني كعلاج للالتهابات كالروماتيزم أو التهاب المفاصل. ويستخدم أيضا كمسكن للآلام ومضاد للأكسدة.
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التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية
الكركم.. فوائد جمة
يتميز الكركم بخمس فوائد صحية، فهو يخفض الكوليسترول، وتأثيره فعال كمضاد للأكسدة، كما أنه مناسب لعلاج الكثير من الالتهابات. ومن المرجح أنه يحد أيضا من الإصابة بمرض السرطان. ويقلل الكركم من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.