 هيئة الكوارث الألمانية ترشد الناس لطريقة الطبخ خلال الطوارئ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 18.02.2020

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منوعات

هيئة الكوارث الألمانية ترشد الناس لطريقة الطبخ خلال الطوارئ

تحسباً للأوقات الصعبة، تعتزم هيئة ألمانية توفير "كتاب الطبخ الطارئ". وينتظر أن يتوفر هذا الكتاب على وصفات غذائية يمكن إعدادها بدون أجهزة المطبخ الكهربائية وكذلك بدون مياه صنبور.

صورة أرشيفية.

من المنتظر أن يتضمن الكتاب المنتظر وصفات غذائية يمكن إعدادها بدون أجهزة المطبخ الكهربائية:

تعتزم الهيئة الألمانية لحماية السكان ومواجهة الكوارث توفير "كتاب الطبخ الطارئ" للمواطنين، وذلك لمساعدتهم في إعداد طعامهم في حالة عدم توفر الكهرباء. ومن المنتظر أن يتضمن الكتاب المنتظر وصفات غذائية يمكن إعدادها بدون أجهزة المطبخ الكهربائية، بل وبدون مياه صنبور، إذا استوجب الأمر ذلك.

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 وأشارت الهيئة خلال الإعلان عن الكتاب إلى انقطاع الكهرباء بشكل واسع العام الماضي، في حي برلين كوبنيك، وقالت إن الكتاب يساعد على إعداد "وجبة كاملة القيمة الغذائية" في الأوقات التي ينقطع فيها التيار الكهربائي.

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، بهذا الشأن، قال كريستوف أونغر، رئيس الهيئة، إن الكتاب يساعد المواطنين على حماية ومساعدة أنفسهم ضد حالات انقطاع الكهرباء، "وذلك بشكل يتحلى بالمسؤولية عن النفس والغير"،

 وأضاف: "لذلك فإننا ننصح في هذه الحالة، بعدم الاكتفاء بتخزين السلع الغذائية، ونريد من خلال هذا المشروع الذي تشارك فيه أكثر من جهة، توفير مساعدة عملية للمواطنين". ومن المقرر أن تجمع الهيئة أفكار الوجبات المنتظر توفيرها للمواطنين، على شكل مسابقة يسمح من خلالها للمواطنين بتقديم أفكارهم.

ر.م/   (د ب أ)

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مختارات

التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية

التوابل لا تجعل مذاق طعامنا لذيذا فقط، وإنما مفيدة للصحة الجسدية والنفسية أيضا. فهي يمكن أن تقي من الكثير من الأمراض وتغنينا عن استعمال الأدوية. تعرف على بعض أهم التوابل المفيدة للصحة في هذه الجولة المصورة. (16.03.2019)  

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