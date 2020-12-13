 هيئة الدواء الأوروبية في سباق مع الزمن لإقرار لقاح كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.12.2020

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أخبار

هيئة الدواء الأوروبية في سباق مع الزمن لإقرار لقاح كورونا

بعد البدء باستخدامه في بريطانيا والولايات المتحدة، أعلنت هيئة الدواء الأوروبية أن إجراءات الموافقة على لقاح كورونا بالاتحاد الأوروبي تسير بأقصى سرعة. وزير الصحة الألماني ينس شبان أعلن أن بلاده جاهزة لإعطاء اللقاحات.

وزير الصحة الألماني يقول إن بلاده جاهزة للبدء بتطعيم لقاح كورونا.

وزير الصحة الألماني يقول إن بلاده جاهزة للبدء بتطعيم لقاح كورونا.

صرحت مديرة هيئة الدواء الأوروبية (إيما) إمير كوك اليوم الاثنين (14 كانون الأول/ديسمبر 2020) أن إجراءات الموافقة على لقاح فيروس كورونا المستجد بالاتحاد الأوروبي تسير بأقصى سرعة ممكنة، وسوف يصدر القرار في هذا الصدد قبل 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقالت إمير في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الهولندية أمستردام: "نحن نعمل على مدار الساعة من أجل الموافقة على أول لقاح لفيروس كورونا". وأضافت أن المواعيد النهائية سيتم "إعادة تقييمها بشكل دائم". وأكدت إمير أنه لن يكون هناك أي تنازلات بشأن سلامة اللقاح.

مختارات

تلقت ممرضة في نيويورك أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد في العالم. وسارع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إلى تقديم التهاني.

تمر اليوم الذكرى الثانية والسبعين لميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبشرية عالقة بين أنياب كورونا الحاصد للأرواح والمدمر للاقتصاديات. بيد أن ذلك ليس كل شيء؛ إذ عمدت نظم عربية لاستغلال الجائحة للإطباق على الرقاب.

وبعكس الولايات المتحدة وبريطانيا، لا يصدر الاتحاد الأوروبي أي موافقات طارئة لاستخدام اللقاحات، بمعنى أنها لابد أن تمر بالاختبارات المعتادة. وبدأت الولايات المتحدة برنامج التطعيم اليوم الاثنين بعد استصدار موافقة طارئة.

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان قد دعا إلى تسريع إجراءات الموافقة على استخدام لقاح كورونا. وكان اللقاح الذي طورته شركة بيونتيك الألمانية بالتعاون مع فايزر الأمريكية قد حصل على موافقة على استخدامه في بريطانيا.

وخلال المشاورات التي أجرتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات في مؤتمر عبر الهاتف حول القيود الصارمة على المخالطات في عيد الميلاد ورأس السنة، قال شبان إن الأمر يتعلق بثقة المواطنين في قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف.

وأضاف أن الحكومة الألمانية وحكومات الولايات جاهزة لإعطاء اللقاحات اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الجاري. وتابع الوزير المنتمي إلى حزب أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن جرعات التطعيم الأولى جاهزة للتسليم ويمكن البدء في إعطاء اللقاح بعد صدور التصريح مباشرة، ونُقِلَ عن شبان قوله: "كل يوم يمكننا أن نبدأ فيه بشكل مبكر، يقلل المعاناة".

يذكر أن لقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية هو أول لقاح مضاد لكورونا يحصل على تصريح طارئ من الولايات المتحدة، وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن من الممكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً أخذ هذا اللقاح الآن.

 خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • Lichterengel schweben über der Regent Street, London, Großbritannien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    لندن، شارع ريغينت

    إجراءات الحجر الصحي انتهت في بريطانيا. والمتاجر والمطاعم يُسمح لها بفتح أبوابها مجددا، والحياة تعود إلى الشوارع تحديدا في الوقت المناسب للتبضع لهديا أعياد الميلاد (الكريسماس). جولات التبضع تزداد متعة تحت هذه السلاسل الضوئية الجميلة.

  • Lichterbogen mit vier Adventskerzen, im Hintergrund: Rathaus mit Weihnachtsbaum, Wien, Österreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    فيينا، ساحة البلدية

    وحتى عاصمة النمسا تخفف قيود كورونا، ويبدأ بالتالي حظر التجول فيها ابتداء من الثامنة مساء. وهذا يعني أن سكان فيينا بإمكانهم استغلال ساعات المساء لجولة أمام ساحة البلدية مرورا بالقرب من شجرة الميلاد وقوس الأضواء المزين بأربع شموع.

  • Menschen vor der festlich beleuchteten Weihnachtstanne auf dem Altstädter Ring, Prag, Tschechien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    براغ، ألتشتيتير رينغ

    شجرة الميلاد في وسط العاصمة التشيكية هي التي تجذب الأنظار. وفي العادة يزدحم في الساحة الجميلة سياح من مختلف بقاع العالم، لكنها هذا العام تبقى في متناول السكان المحليين فقط. هنا وفي الأزقة المجاورة في المدينة القديمة يتهيأ سكان براغ لاحتفالات أعياد الميلاد.

  • Riesige Weihnachtstanne im Kaufhaus, Paris, Frankreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    باريس، متاجر لافاييت

    إبداع وأفكار مبتكرة! ليس هناك شيء آخر نتوقعه من الفرنسيين، لذلك يجذب ديكور عيد الميلاد في متاجر لافاييت الشهيرة هذا العام، الأنظار. ولحسن الحظ انتهى في فرنسا الحجر الصحي المتشدد بحيث يمكن للناس التوجه لأسواق الاستهلاك من أجل الشراء والمتعة.

  • drei Weihnachtsengel als Lichtinstallation , Krakau, Polen

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    كراكاو، ساحة بودغورسكي

    وحتى في بولندا يتنفس الناس الصعداء: فحالات الإصابة بكورونا تتراجع، والقيود القاسية يتم تخفيفها. وعلى هذا النحو بوسع الناس في مدينة كراكاو بالجنوب البولندي التمتع بسحر أوقات أعياد الميلاد.

  • Weihnachtstanne vor dem beleuchteten Rathaus in Brüssel, Belgien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    بروكسيل، الساحة الكبيرة

    إنها كبيرة وجميلة وإلى حد ما محلية: الساحة الكبيرة في قلب العاصمة البلجيكية تكوِن بواجهات منازلها الجميلة وبناية البلدية، الإطار الخلفي المثالي لشجرة عيد الميلاد التي يبلغ طولها 18 مترا. والساحة الكبيرة في بروكسيل تُعد منذ 1998 جزءا من الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو.

  • festlich illuminierte Basilius Kathedrale mit ihren typischen Zwiebeltürmchen, Moskau, Russland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    موسكو، كاتدرائية بازيليوس

    الهدايا في روسيا لا يأتي بها البابا نويل، بل الجليد. وهذا انطلاقا من ليلة رأس السنة في الـ 31 ديسمبر. والكنيسة الأرثودوكسية الروسية تحيي حفل عيد الميلاد في الـ 7 من يناير. وكالعادة ترتدي الشوارع والساحات في موسكو حلة احتفالية.

  • Gasse mit Menschen zwischen weihnachtlichen Verkaufsbuden, Madrid, Spanien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    مدريد، الساحة الكبيرة

    العاصمة الاسبانية تحتفل بفترة أعياد الميلاد في كل سنة بمهرجان أضواء كبير يضيئ حتى الـ 6 يناير أهم الشوارع والساحات والآثار التاريخية. ومن بينها في هذه السنة رغم كورونا سوق أعياد الميلاد في الساحة الكبيرة.

  • Weihnachtsbaum vor dem angestrahlten Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    برلين، بوابة برندنبورغ

    لا جدوى من البحث عن أسواق أعياد الميلاد الشهيرة في العاصمة الألمانية، إذ قررت الحكومة الألمانية إلغائها هذا العام بسبب جائحة كورونا. لكن مثل كل سنة تلمع على بوابة برندبورغ شجرة عيد الميلاد المزينة. م.م / ا. ف


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