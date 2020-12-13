هيئة الدواء الأوروبية في سباق مع الزمن لإقرار لقاح كورونا

صرحت مديرة هيئة الدواء الأوروبية (إيما) إمير كوك اليوم الاثنين (14 كانون الأول/ديسمبر 2020) أن إجراءات الموافقة على لقاح فيروس كورونا المستجد بالاتحاد الأوروبي تسير بأقصى سرعة ممكنة، وسوف يصدر القرار في هذا الصدد قبل 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وقالت إمير في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الهولندية أمستردام: "نحن نعمل على مدار الساعة من أجل الموافقة على أول لقاح لفيروس كورونا". وأضافت أن المواعيد النهائية سيتم "إعادة تقييمها بشكل دائم". وأكدت إمير أنه لن يكون هناك أي تنازلات بشأن سلامة اللقاح.
وبعكس الولايات المتحدة وبريطانيا، لا يصدر الاتحاد الأوروبي أي موافقات طارئة لاستخدام اللقاحات، بمعنى أنها لابد أن تمر بالاختبارات المعتادة. وبدأت الولايات المتحدة برنامج التطعيم اليوم الاثنين بعد استصدار موافقة طارئة.
وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان قد دعا إلى تسريع إجراءات الموافقة على استخدام لقاح كورونا. وكان اللقاح الذي طورته شركة بيونتيك الألمانية بالتعاون مع فايزر الأمريكية قد حصل على موافقة على استخدامه في بريطانيا.
وخلال المشاورات التي أجرتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات في مؤتمر عبر الهاتف حول القيود الصارمة على المخالطات في عيد الميلاد ورأس السنة، قال شبان إن الأمر يتعلق بثقة المواطنين في قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف.
وأضاف أن الحكومة الألمانية وحكومات الولايات جاهزة لإعطاء اللقاحات اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الجاري. وتابع الوزير المنتمي إلى حزب أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن جرعات التطعيم الأولى جاهزة للتسليم ويمكن البدء في إعطاء اللقاح بعد صدور التصريح مباشرة، ونُقِلَ عن شبان قوله: "كل يوم يمكننا أن نبدأ فيه بشكل مبكر، يقلل المعاناة".
يذكر أن لقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية هو أول لقاح مضاد لكورونا يحصل على تصريح طارئ من الولايات المتحدة، وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن من الممكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً أخذ هذا اللقاح الآن.
خ.س/أ.ح (د ب أ)
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