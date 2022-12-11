 هيئة إغاثية تحذر: الشتاء القارس يزيد طين المهاجرين بلة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 26.12.2022

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ثقافة ومجتمع

هيئة إغاثية تحذر: الشتاء القارس يزيد طين المهاجرين بلة

دعت "لجنة الإنقاذ الدولية" IRC إلى توفير المساعدات الإنسانية والإيواء الآمن لجميع الفارين من الحرب والاضطهاد في ظل الطقس البارد خلال فصل الشتاء.

Bosnien Velika Kladusa | Migranten leben im Wald

مهاجرون يعيشون في غابة

بدأت الثلوج بالتساقط في عدة دول أوروبية. ورصد خبراء الأرصاد الجوية في فرنسا في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أن هناك تساقطات ثلجية خفيفة في أجزاء من منطقة نورماندي وقناة بحر المانش، وفي منطقة أورني في غرب البلاد.

واستيقظت عدة مناطق في ألمانيا أيضاً على تساقط الثلوج في الخامس من كانون الأول/ديسمبر. وتساقطت الثلوج كذلك في جبال الألب الحدودية بين فرنسا وإيطاليا. وعلى الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، تظهر صور وكالة رويترز الثلوج وهي تغطي أجزاء من التضاريس هناك منذ منتصف الشهر المنصرم. بعد خريف دافئ نسبياً في أجزاء كثيرة من أوروبا، يبدو أن درجات الحرارة المنخفضة عادت من جديد.

ما سبق ذكره يعني حسب "لجنة الإنقاذ الدولية" IRC معاناة أكبر للمهاجرين واللاجئين  الذين سيحتاجون المزيد من الغوث لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة.

زيادات متوقعة في عدد المهاجرين

وفقاً لـ"لجنة الإنقاذ الدولية"، من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان والحماية في أوروبا. وفي أحدث تقرير صادر عن اللجنة، نُشر في 5 كانون الأول / ديسمبر 2022، ستدفع الحرب في أوكرانيا وفصل الشتاء القارس، المزيد من الأشخاص إلى الفرار بحثاً عن الأمان.

وتناقلت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أنباء قصف محطات وشبكات الطاقة في أوكرانيا، ليصبح الكثير من المواطنين بلا كهرباء، الأمر الذي جعل الحصول على المياه الساخنة والدفء أمراً في غاية الصعوبة.

تقول "لجنة الإنقاذ الدولية" أن بولندا تستعد لاستقبال "حوالي نصف مليون لاجئ إضافي من أوكرانيا، إلا أن تقييم لجنة الإنقاذ الدولية وجد أن 56 بالمئة من اللاجئين الذين شملهم الاستطلاع والموجودين بالفعل في البلاد يشعرون بعدم الاستعداد الكافي لأشهر الشتاء القادمة".

أحوال الطقس الصعبة في أوروبا

أحوال الطقس الصعبة في أوروبا

ممرضة بريطانية تعمل كمتطوعة في غرب أوكرانيا، قالت في تصريحها لـ"بي بي سي" نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك نقصاً شديداً في المولدات الكهربائية في أوكرانيا لدرجة أنها اضطرت إلى الحصول عليها من بولندا حيث الأسعار معقولة، لمنحها لمن يحتاجها وكان بينهم أحد مرضاها السابقين، وهي فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً وضعت رضيعاً مؤخراً وعادت إلى منزلها في منطقة دونباس بأوكرانيا لتجد البيت بلا كهرباء أو غاز.

ارتفاع تكلفة المعيشة في أوروبا

حسب "لجنة الإنقاذ الدولية" أدى ارتفاع تكاليف المعيشة في أوروبا إلى "زيادة التوترات بين المجتمعات المضيفة واللاجئين، حيث غالباً ما يُنظر إليهم على أنهم يتلقون معاملة تفضيلية من منظمات الإغاثة والحكومات المحلية".

وعبرت  منظمات الإغاثة  عن قلقها بسبب استمرار ارتفاع التضخم (تجاوز 10 بالمئة في ألمانيا، وحسب "لجنة الإنقاذ الدولية" وصل إلى 14.9 بالمئة في سلوفاكيا و21 بالمئة في المجر)، متخوفة من أن المتطوعين قد يتراجعوا عن تقديم السكن للاجئين الأوكرانيين. وبالنسبة لمن تمكنوا من الحصول على سكن خاص بهم، تخشى المنظمات الإغاثية أنهم قد لا يتمكنون من دفع الإيجار أو فواتير الخدمات.

ويقيم قسم من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في مخيمات مؤقتة، لا تحتوي وسائل التدفئة.

مختارات

وقالت ماريانا سيميتش، المديرة الإقليمية لأوروبا بـ"لجنة الإنقاذ الدولية"، إن "الأشخاص الذين يسافرون عبر الغابات في صربيا يجبرون على العيش لأيام في البرد القارس، في ظروف قاسية، وفي الآن ذاته يختبئ آخرون في مبان مهجورة وملاجئ مؤقتة".

محرومون من المساعدة الطبية

وأضافت سيميتش أن فرق "لجنة الإنقاذ الدولية" العاملة في الميدان أفادت بأن العديد من  المهاجرين  القادمين إلى أوروبا عبر طريق البلقان "محرومون من المساعدة الطبية"، وإذا أصيبوا بجروح أو مرض في الطريق، فلن يتمكنوا من الحصول على علاج لها، مما يعني أن الأمور يمكن أن تتدهور بسرعة في ظل الحرارة المنخفضة، كما أنهم محرمون تماماً من مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي.

وأوضحت سيميتش أنه "في إيطاليا، نرى العديد من اللاجئين ينتظرون حصولهم على مأوى، ويجبرون على النوم لأسابيع في الحدائق، في غالب الأحيان بدون ملابس أو بطانيات أو أكياس نوم مناسبة ترد عنهم البرد".

وذكرت سيميتش أنه في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، ساعدت فرق IRC أكثر من 4200 شخص يعيشون في هذا الظروف. وأوضحت أن 10 بالمئة منهم كانوا من الأطفال غير المصحوبين بذويهم. كما أفادت أن المهاجرين واللاجئين في  المخيمات اليونانية  خاصة بجزيرة ليسبوس "يعانون من انقطاع التيار الكهربائي ونقص الماء الساخن والتدفئة".

وأوضحت سيميتش أنه "لا يمكن السماح بمعاناة الأشخاص من البرد خلال هذا الشتاء. من الضروري أن يلتزم الجميع، حكومات ومنظمات مجتمع مدني، بخطط منظمة وشاملة للمساعدة في التصدي لموجة البرد، وأن تلبي الخطط احتياجات جميع الأشخاص الفارين من الصراع والاضطهاد، بغض النظر عن بلدهم الأصلي أو نوع الرحلة التي مروا بها".

مهاجرون يصلون إلى ايطاليا

مهاجرون يصلون إلى ايطاليا

IRC موجودة في 14 دولة أوروبية

وتحث "لجنة الإنقاذ الدولية" الحكومات على "تجديد الاستثمار في احتياجات الاستقبال العاجلة وضمان توفير أماكن إقامة كافية لجميع من يحتاجون إليها". ودعت السلطات إلى ضمان "عدم حرمان أي شخص من الأمان في أوروبا وعدم تعريض المهاجرين لعنف عمليات الصد والإرجاع".

وقالت "لجنة الإنقاذ الدولية" إنها "تعمل على تقديم مساعدة نقدية إضافية لأكثر من 900 أسرة لاجئة في بولندا".

وفي إيطاليا، تعمل اللجنة مع شركاء محليين للاستجابة لاحتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء، من ملابس شتوية وغيرها من الإمدادات الأساسية، فضلاً عن توفير الدعم في مجال الإسكان في مدينتي روما وباري.

أما في البلقان، فقالت "لجنة الإنقاذ الدولية" إنها  تقدم الدعم للاجئين  من أوكرانيا في مولدوفا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا والمجر، مضيفة أنها زودت اللاجئين بالمعلومات اللازمة عن كيفية الحصول على السكن والرعاية الصحية والخدمات التعليمية.

أما في اليونان، أفادت "لجنة الإنقاذ الدولية" أنها تقدم الدعم النفسي للمهاجرين الذين يعيشون في أثينا وجزيرة ليسبوس.

و"لجنة الإنقاذ الدولية" موجودة اليوم في 14 دولة في أوروبا، بما في ذلك المجر ومولدوفا وبولندا.

مهاجر نيوز/ إيما واليس/ م.ب

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


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