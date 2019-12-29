 هيئة أممية: التغير المناخي ضاعف تقريبا أعداد الكوارث الطبيعية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.10.2020

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أخبار

هيئة أممية: التغير المناخي ضاعف تقريبا أعداد الكوارث الطبيعية

خلصت دراسة لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إلى أن أعداد الكوارث المرتبطة بالمناخ ارتفعت بنسبة 82% خلال عشرين عاما الماضية مقارنة بالعقدين السابقين.

Indischer Ozean Strand Junge Tsunami Warnung Indonesien Sumatra (picture-alliance/dpa/H.Simanjuntak)

قال مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومقره جنيف، اليوم الاثنين (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) إن 6700 كارثة طبيعية من بينها فيضانات وعواصف وجفاف وحرائق غابات وقعت خلال الفترة من 2000 حتى 2019 .

وقد وقع نحو 3700 كارثة طبيعية مرتبطة بالمناخ في الفترة من 1980 حتى 1999، وتسببت في إحداث دمار ووقوع خسائر بشرية. وقال رئيس المكتب مامي ميزوتوري "نحن نحدث تدميرا بإرداتنا. هذا هو الاستنتاج الوحيد الذي تم التوصل إليه بعد مراجعة الكوارث التي وقعت خلال الـ20 عاما الماضية. ونظرا لأن الفيضانات أضرت بـ1.65 مليار شخص منذ بداية الألفية، أكثر من أي نوع أخر من الكوارث الطبيعية، قال المكتب إن بناء مبانى تستطيع مقاومة الفيضانات يمثل أولوية.

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كما رصد المكتب الأممي ارتفاعا في النشاط البركاني الكارثي والزلازل منذ 2000. وكانت كارثة تسونامي في المحيط الهندي في عام 2004 هي الكارثة الأكثر فتكاً حتى الآن في هذا القرن، حيث سقط ما يقرب من 230 ألف ضحية، تلاها زلزال هايتي عام 2010 الذي أودى بحياة نحو 220 ألف شخص، وإعصار نرجس الذي خلف 140 ألف ضحية في ميانمار في عام 2008.

وأودت موجات الحر في أوروبا عام 2003 وفي روسيا عام 2010 بحياة حوالي 72 ألف شخص و56 ألف شخص على التوالي. وقال ديباراتي جوها سابي، الذي يرأس مركز أبحاث أوبئة الكوارث في جامعة لوفان: "إذا استمر هذا المستوى من النمو في الظواهر الجوية الحادة على مدى السنوات العشرين المقبلة، فإن مستقبل البشرية يبدو قاتماً للغاية بالفعل. واستخدمت في دراسة مكتب الأمم المتحدة هذه، قاعدة البيانات الشاملة لمركز البحوث البلجيكية عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية. وقالت الدراسة إنه بما أن الفيضانات قد أثرت على 65ر1 مليار شخص منذ مطلع الألفية، أكثر من أي نوع آخر من الأحداث، فإن إنشاء هيئة لمكافحة الفيضانات يجب أن ينظر إليها على أنها أولوية إنمائية.

ح.ز/ ص.ش (د.ب.أ)

 

  • BG Nahrung Klimawandel | Pommes (Getty Images/AFP/P. Huguen )

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا

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    لاحظ عشاق البطاطا المقلية، التغيير الواضح على وجبتهم المفضلة بسبب موجة الحر الشديد التي اجتاحت أوروبا في صيف 2018. الجفاف غير المعتاد أدى إلى توقف نمو حبات البطاطا بشكل مبكر، وهو ما أدى إلى صغر حجم البطاطا في هذا العام عن المعتاد.

  • BG Nahrung Klimawandel | Ingwer in Österreich (Imago Images/Rüdiger Wölk)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا

    لا حاجة لاستيراد الزنجبيل!

    الزنجبيل الطازج الموجود في المتاجر في أوروبا، يقطع عادة رحلة طويلة، إذ تتم زراعته في آسيا أو أمريكا الجنوبية ولم يكن من الممكن زراعته في أوروبا بسبب عدم وجود المناخ المناسب، أمر تغير خلال العامين الماضيين، إذ نجحت محاولات زراعته في النمسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

  • BG Nahrung Klimawandel | Schwimmender Bauernhof in Rotterdam (picture-alliance/AP Photo/M. Corder)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا

    لبن من "البقرة العائمة"؟

    لحسن الحظ لم تغرق المزرعة التي تعيش فيها هذه البقرة بسبب الفيضانات، لكنها بالرغم من ذلك تعيش وسط المياه في إطار مشروع أول "مزرعة عائمة" في روتردام بهولندا، لكن ما جدوى هذه الفكرة؟

  • BG Nahrung Klimawandel | Schwimmender Bauernhof in Rotterdam (picture-alliance/AP Photo/M. Corder)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا

    مزرعة المستقبل

    تهدف فكرة "المزرعة العائمة" للحفاظ على الأراضي الزراعية التي تتناقص باستمرار، من جهة وأيضا إلى ضمان وجود التغذية الكافية حال حدوث تغيرات مناخية أكبر أو فيضانات محتملة. تعيش هنا حوالي 40 بقرة على هذه المزرعة العائمة، ويتم نقل ألبانها مباشرة إلى المقاهي والمطاعم المجاورة لتوفير تلوث البيئة المرتبط بنقل الألبان لمناطق بعيدة.

  • BG Nahrung Klimawandel | Äpfel mit Hagelschäden (Imago Images/S. Hässler)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا

    غضب متزايد من المزارعين

    غضب متزايد بين المزارعين بسبب الأضرار التي تلحق بمحاصيلهم بسبب ظاهرة تساقط كرات الثلج التي تلحق الضرر بالمحاصيل ولا يمكن للمزارعين بيعها، رغم أن طعمها لم يتأثر. ظاهرة متزايدة وغضب متزايد، أدى إلى لجوء الكثير من المزارعين للتأمين على محاصيلهم ضد كرات الثلج.

  • BG Nahrung Klimawandel | Frost auf Weinrebe (picture-alliance/imageBROKER/M. Szönyi)

    هكذا تؤثر التغيرات المناخية على طعامنا

    أول عام بدون "النبيذ الثلجي"

    خبر صادم لعشاق النبيذ الثلجي، الذي خلت منه الأسواق الألمانية هذا العام بسبب تغير المناخ، فالنبيذ الثلجي يصنع من حبات العنب المثلجة بفعل درجات الحرارة المنخفضة، أمر يحتاج لدرجات حرارة لا تقل عن 7 درجات تحت الصفر، أمر لم يحدث في هذا الشتاء الألماني الدافئ. ميريام بن إيكيه/ ا. ف


 

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تعرف على عدد ضحايا الكوارث الطبيعية خلال 115 عاما

تمكن عالم فيزياء ألماني من إحصاء كافة الخسائر البشرية والمادية لكل الكوارث الطبيعية التي ضربت العالم منذ عالم 1900 إلى اليوم. ويبدو أن محصلة هذه الكوارث كانت ضخمة. تعرف عليها بالأرقام.  

"الساعة الصخرية" لتحسين دقة التنبؤ بالزلازل

ما تزال القدرة على التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها تشغل العلماء، نظرا لأهميتها لتجنب الكوارث التي ترافق هذه القوة الطبيعية المدمرة. غير أن دراسة جديدة قد تبعث الأمل في هذا المسعى اقتربت من الهدف من خلال "الساعة الصخرية".  

اللجوء بسبب التغيرات المناخية.. هل يتحقق على أرض الواقع؟

يتسبب التغير المناخي في كوارث طبيعية مختلفة في عدد من المناطق حول العالم. الأشخاص الفارين إلى بلدان أخرى بسبب هذه الكوارث، بحاجة إلى حماية أفضل من خلال اللجوء المناخي، الذي تطالب به منظمة "خبز للعالم" الألمانية.  

تقلص الجليد في القطب الشمالي إلى ثاني أدنى مستوى مسجل

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