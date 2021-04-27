هونيس: لو كان برشلونة في ألمانيا لخضع لإجراءات الإفلاس

في مقابلة مع محطة "بايرن 1" البافارية قال الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ أولي هونيس إن "نادي برشلونة لم يعد مثالا يحتذى به بالنسبة لنا". وجاء ذلك عقب الحديث عن الوضع المالي المتأزم الذي يمر به نادي برشلونة الإسباني.وتابع الرئيس الشرفي للنادي البافاري "في واقع الأمر برشلونة نادٍ مفلس، ولو كان برشلونة هنا في ألمانيا لكان حالة تخضع للمتابعة من طرف قاضي الإفلاس".

وكشف هونيس أن اللاعب السابق لفريق بايرن ميونيخ ديفيد آلابا كان قد أخبره ذات يوم أن حلمه لا يزال هو اللعب في صفوف برشلونة، لكن هونيس أجابه بالقول: "مع من تريد التفاوض هناك؟ مع الرئيس أم مع المصفي القضائي؟".

وشدد هونيس أن الطريق الذي اتبعه برشلونة ليس هو الحل، مؤكدا في نفس الوقت أنه مع فكرة الذهاب إلى أقصى حد، لكن "عندما يصبح كل شيء غير قابل للتمويل، يجب التراجع وقول لا، حتى لو كلف ذلك عدم الفوز بدوري الأبطال"، حسب قوله.

يشار إلى النادي الكاتالوني، وبعد موسم مخيب اكتفى فيه بلقب كأس إسبانيا، بذل مجهودات كبيرة على أمل الاحتفاظ بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي. بيد أن الصعوبات المالية الضخمة وضرورة الالتزام بقواعد اللعب النظيف للرابطة الإسبانية، حالت دون إتمام الصفقة على الرغم من التضحيات التي قام بها "البرغوث" (34 عاما) بما في ذلك القبول بنصف راتبه وتمديد عقده لخمس سنوات إضافية، حسب ما أكد رئيس برشلونة خوان لابورتا.

يذكر أن بايرن ميونخ يحل الثلاثاء (14 سبتمبر/ أيلول 2021) ضيفا على برشلونة في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022. ويحمل اللقاء المرتقب طابعا ثأريا حيث كانت آخر مواجهة جمعت بايرن ميونخ ببرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، وانتهت بفوز ساحق للبافاري بنتيجة 8-2.

ع.ش/ م.س