لمع اسم ماتس هوملز كنجم دفاع بوروسيا دورتموند والمنتخب الألماني، كما لعب في صفوف بايرن ميونيخ وفاز معه بعدت بطولات أبرزها بطولة الدوري الألماني. تألق هوملز أوروبيا أكثر من مرة وفاز مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014.

ولد ماتس هوملز عام 1988 لأسرة رياضية إذ كان والده هيرمان هوملز كان لاعب كرة قدم، واليوم يعمل كمدرب. أما والدة ماتس فهي الصحفية الرياضية اولّا هولتهوف. هذه الأجواء الرياضية في العائلة دفعت الفتى لعشق الكرة. لعب في البداية مع مع صغار بايرن ميونيخ قبل أن ينتقل إلى بوروسيا دورتموند. أحرز ماتس مع دورتموند عدة ألقاب محلية وقدم أداء طيبا على الصعيد الأوروبي.