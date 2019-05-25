هوملز إلى دورتموند .. أنباء عن احتمال عودة "الابن الضال"

رفض نادي بوروسيا دورتموند الألماني التعليق على تقارير تحدثت عن عودة قلب الدفاع ماتس هوملز من بايرن ميونيخ. وصرح ميشائيل تسورك، المدير الرياضي لدورتموند، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقول:" لا أريد أن أعلق حاليا على الشائعات".

وكانت صحيفتا "بيلد" و"شبورت بيلد" ذكرتا مساء أمس الجمعة أن دورتموند يعتزم استعادة هوملز البالغ من العمر 30 عاما للعب ضمن صفوفه الموسم المقبل، وأفادت الصحيفتان بأنه جرت "محادثات محددة" مع البايرن وبأن المدير الفني للأخير، نيكو كوفاتش، وافق على الانتقال المحتمل. وأوضحت الصحيفتان أن قيمة الانتقال التي جرى الحديث عنها تراوحت بين 15 إلى 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت الفوز.

ولم تصدر تصريحات بعد عن البايرن أو هوملز بشأن هذه التقارير.

يذكر أن هوملز كان ضمن ناشئي بايرن ميونيخ قبل أن يلعب لصالح بوروسيا دورتموند في الفترة بين عام 2008 و2016، وحصل مع دورتموند على بطولة الدوري في عام 2011 ثم جمع بين بطولتي الدوري والكأس في 2012. وحصل هوملز مع البايرن الموسم المنصرم على بطولتي الدوري والكأس.

كما لعب هوملز 70 مباراة مع منتخب بلاده، وذلك قبل أن يقرر يواخيم لوف، المدير الفني للمانشافت، في آذار/ مارس الماضي استبعاده من المنتخب مع توماس مولر وجيرومي بواتينغ.

ح.ع.ح/ع.خ(د.ب.أ)