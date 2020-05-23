 هولندا: توقيف عشرات المحتجين ضد سياسة الحكومة لمكافحة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.06.2020

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أخبار

هولندا: توقيف عشرات المحتجين ضد سياسة الحكومة لمكافحة كورونا

الشرطة الهولندية توقف عشرات المتظاهرين خلال مسيرات احتجاجية على سياسة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وتستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا الشرظة بالحجارة والقوارير.

صورة من احتجاجات لاهاي ضد سياسة الحكومة الهولندية لمواجهة جائحة كورونا

الشرطة الهولندية توقف عشرات المحتجين ضد سياسة الحكومة لمكافحة كورونا وضد رموز البلاد ممن تورطوا في تجارة العبيد

أوقفت الشرطة الهولندية مساء الأحد (22 يونيو/ حزيران) عشرات المحتجين على السياسة التي انتهجتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال تظاهرة شهدت مواجهات استخدمت خلالها قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

مختارات

توفي أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي متأثرا باصابته بفيروس كورونا. راضي كان قد قاد منتخب العراق للمرة الوحيدة إلى نهائيات كأس العالم ونجح بتسجيل الهدف اليتيم لبلاده في بطولة العالم، قبل أن يعتزل ويخوض غمار السياسية. (21.06.2020)

يتصدر رفع الحجر جدول أعمال عدة دول متضررة من فيروس كورونا، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من أن ذلك قد يدخل العالم في "مرحلة جديدة وخطيرة". يأتي ذلك في وقت تعدى عدد المصابين بالفيروس ثمانية ملايين و530 ألف شخص. (19.06.2020)

كما رفعت خلال هذه التظاهرات شعارات تندد بالعنصرية وتطالب بإزالة تماثيل في البلاد ممن ساهموا في تجارة العبيد في العصور الوسطى. 

وتجمّع المئات في وسط مدينة لاهاي، وقد رفع بعضهم لافتات وشبكوا أيديهم احتجاجا على قيود التباعد التي فرضتها الحكومة وبينها التقيّد بمسافة آمنة تبلغ متراً ونضف.

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وكان رئيس البلدية بالوكالة يوهان ريمكيس قد حظر التظاهرة بادئ الأمر لكنه عاد وسمح بتنظيمها مشترطا حصرها زمنياً.

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وحسب بيانات الشرطة بقيت المسيرات سلمية إلى أن اشتبكت مجموعة من مشجّعي كرة القدم مع شرطة مكافحة الشغب في المحطة المركزية للقطارات ورشقت العناصر بالحجارة والقوارير.

ولاحقاً حاصرت قوات الشرطة عشرات المتظاهرين الذي رفضوا المغادرة. وأعلنت الشرطة أنّه "تم توقيف حوالى 400 شخص" لكنّها ما لبثت أن أطلقت سراح عدد كبير منهم.

 وأشاد كثر بمقاربة "الإغلاق الذكي"الذي اعتمدته هولندا في احتواء الفيروس، والذي كان أقل صرامة مقارنة بالإغلاق الذي فرض في دول أوروبية عدة، ولم يفرض على السكان ملازمة منازلهم طوال الوقت.

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وسمح للمطاعم ودور السينما والمقاهي والمتاحف والمحال القادرة على خدمة الزبائن في الهواء الطلق باستئناف العمل اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، مع التقيّد بقواعد التباعد الاجتماعي التي تفرض عدم تخطي عدد الزبائن 30 شخصا. وسجّلت هولندا 49 ألفا و593 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، و6090 وفاة، بينها حالة سجّلت منتصف ليل أول أمس السبت.

و.ب/ع.ج (أ ف ب، ا ب د) 

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  • منطقة إيفل

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  • شرق ألمانيا

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    ساكسونيا السويسرية

    "أريد الذهاب إلى ساكسونيا السويسرية. هذه المنطقة في رأيي من أكثرالمناطق التي تزخر بمناظر طبيعية استثنائية في ألمانيا"، هذا ما تتطلع إليه إليزابيت يورك فون وارتنبورغ بعد مرور الأزمة. تمتاز ساكسونيا السويسرية الواقعة شرق ألمانيا والتي سميت بهذا الاسم نسبة لتشابه طبيعتها لجبال الألب السويسرية بالمسارات المتطورة التي تمتد بمحاذاة الصخور الغريبة ومن خلال الوديان العميقة وتطل على مناظرطبيعية خلابة.

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    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    شبري فالد

    أما فيني موديستو فتقول: “بالنسبة لي يجب علي العودة إلى شبري فالد في أقرب وقت ممكن. المناظر الطبيعية هناك خلابة وأكتشف جوانب جديدة في كل مرة أتواجد فيها هناك سواء قررت استكشاف المنطقة سيراً على الأقدام أو بالدراجة أو على الماء بواسطة الزورق“. وتضيف:“ بالنسبة لي هذه التجربة تحتاج الإقامة لليلة واحدة في المخيم أيضاً".

  • منطقة Kollwitzplatz في برلين

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    برلين

    في زمن كورونا، قد تصبح مدينتك هي وجتهك التي تحلم بزيارتها، كما هو الحال مع يينس فريتسه:“ أحلم بصيف برلين! لا يزال من الممكن الخروج من المنزل، لكني أفتقد الزحام والضجيج في الشوارع. أفتقد المقاهي وحدائق البيرة المليئة بالناس عندما تخرج أشعة الشمس الأولى، كما كانت الأجواء في منطقة Kollwitzplatz في برلين. مدينتي برلين القريبة البعيدة!“.

  • بحيرة مكلنبورغ

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    بحيرة مكلنبورغ

    "الخروج من برلين إلى منطقة بحيرة مكلنبورغ والاستمتاع بالبراح والغابات والمياه والقيام بنزهة على الدراجة عبر المناظر الطبيعية الصيفية وحمل ملابس السباحة داخل الحقيبة للقفز والسباحة في بحيرة من بحيرات المنطقة، وتناول السمك الطازج المدخن باليد، وقضاء الليل في مزرعة“.. هذه كانت خطة آنه ترميشه قبل أزمة كورونا، لكن ستعوضها كما تقول.

  • جزيرة روغن

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    جزيرة روغن

    اختار أندرياس كيرشوف أن يكون البحر وجتهه الأولى بعد أزمة كورونا، ويقول "كواحد من سكان برلين، لا يمكنني الذهاب إلى البحر، الذي أفتقده حقاً. لذا فإن رحلتي الأولى ستقودني إلى هناك بالضبط: إلى جزيرة روغن في بحر البلطيق. هناك مساحة كبيرة والعديد من الشواطئ في أكبر جزيرة في ألمانيا. هناك سأذهب لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة. إعداد:إليزابيث يورك من فاغتنبورغ/ إيمان ملوك


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