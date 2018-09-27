هولندا تعلن إحباط "هجوم إرهابي كبير" بعملية استباقية

أعلن مكتب الادعاء العام الهولندي مساء الخميس (27 أيلول/ سبتمبر 2018) أن الأجهزة الأمنية اعتقلت سبعة رجال يشتبه في تخطيطهم لارتكاب "هجوم إرهابي كبير" في إحدى المناسبات الكبرى باستخدام أحزمة ناسفة وبنادق كلاشنيكوف، حسب ما جاء في بيان المدعي العام.

وأوضح الادعاء العام في بيان رسمي: "أعتقلت الشرطة سبعة رجال الخميس (...) يشتبه في أنهم في مرحلة متقدمة جداً من التحضير لهجوم إرهابي كبير في هولندا"، مشيراً إلى أن أحد هؤلاء أراد "إيقاع العديد من الضحايا".

لكن البيان لم يكشف أي تفاصيل عن عملية الاعتقال. وأضاف البيان أن "المدعي العام والشرطة على اقتناع بأن هجوماً إرهابياً تم احباطه من خلال اعتقال المشتبه بهم" في وقت متأخر من بعد الظهر في آرنيم (شرق) وفيرت (جنوب).

وتابع البيان أنه أثناء التحقيق الجنائي الذي استمر عدة أشهر، لاحظت الشرطة مجموعة تتحلق حول رجل من أصل عراقي (34 عاماً) حكم عليه بالسجن عام 2017 بتهمة محاولة السفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وتتراوح أعمار المتهمين، وهم من مدينتي آرنيم وروتردام والقرى القريبة منهما، بين 21 و 34 عاماً. كما أدين اثنان منهم لمحاولتهما التوجه إلى العراق أو سوريا.

وأكد البيان: "كان أحد الأشخاص من آرنيم يريد ارتكاب اعتداء مع مجموعة خلال حدث كبير في هولندا لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، وفقاً لجهاز الاستخبارات الهولندية". وسيمثل المشتبه بهم أمام قاضي تحقيق في روتردام غداً الجمعة.

وأفاد بيان المدعي العام أنهم "خططوا لتنفيذ الهجوم باستخدام أحزمة ناسفة وبنادق كلاشينكوف خلال حدث كبير وتفجير سيارة مفخخة في مكان آخر". ولم يتوصل التحقيق بعد إلى تحديد هدفهم بشكل دقيق.

ح.ع.ح/ ي.أ (أ.ف.ب)