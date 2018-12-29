هولندا تطلب من ألمانيا تسليمها سورياً مشتبه في صلته بالإرهاب

أكد متحدث باسم الشرطة الهولندية في مدينة روتردام الساحلية اليوم الأحد (30 كانون أول/ ديسمبر 2018) تقديم طلب إلى السلطات الألمانية لتسليمها سوري مقبوض عليه في مدينة ماينز الألمانية ومشتبه في صلته بالإرهاب. وكانت تصريحات صادرة عن المكتب الإقليمي لهيئة مكافحة الجريمة في ولاية راينلاند بفالتس الألمانية أفادت بأن الرجل (26 عاما) تم القبض عليه أمس السبت.

من جانبها، كانت شرطة روتردام ألقت القبض في وقت سابق على أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 عاما ينحدرون "من دول غير غربية". وتعتقد السلطات الهولندية أن هؤلاء الرجال كانوا يعدون لشن هجوم إرهابي في هولندا بالتعاون مع السوري المقبوض عليه في ماينز والذي يملك مقرا سكنيا في روتردام. ولم تعلن الشرطة الهولندية في روتردام عن مزيد من البيانات بشأن التحقيقات الجارية.

من جانبه، نقل موقع "شبيغل أونلاين" عن محطة إذاعية هولندية، نقلت بعض التفاصيل التي أفادت بها الشرطة الهولندية أن أحد المعتقلين الأربعة في هولندا من أصول سورية، فيما يبدو معتقل آخر أنه ينحدر من مصر. وأضاف الموقع الإلكتروني "لشبيغل" نقلا عن الإذاعة الهولندية أن الشرطة الهولندية فتشت في خضم حملتها الأخيرة ست شقق، لكنها لم تعثر على سلاح، فيما التزمت الشرطة الصمت إزاء التقرير الإذاعي.

يذكر أن الشرطة الهولندية قد اعتقلت في حزيران/ يونيو الماضي رجلين في روتردام بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على قوى الأمن في البلاد دون ذكر مزيد من التفاصيل. كما تم في أيلول/ سبتمبر المنصرم اعتقال سبعة اشخاص، قالت السلطات الأمنية عنهم إنهم كانوا يخططون لهجوم كبير دون ذكر تفاصيل إضافية. وكان ثلاثة رجال من السبعة يسكنون في روتردام وأحد ضواحيها.

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ)