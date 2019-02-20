 هولندا تستعد لمقاضاة نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.09.2020

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أخبار

هولندا تستعد لمقاضاة نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية

بعد عرقلة روسيا لعدة مشاريع قرارات تدين انتهاكات نظام الأسد بحق المدنيين في سوريا، قررت الحكومة الهولندية مقاضاة النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

تختص محكمة العدل الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية بالبت في النزاعات بين الدول (أرشيف)

تختص محكمة العدل الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية بالبت في النزاعات بين الدول (أرشيف)

تعد هولندا دعوى قضائية ضد سوريا أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة، سعياً لمحاسبة حكومة الرئيس بشار الأسد على انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقاً لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان الجمعة (18 سبتمبر/ أيلول 2020).

وتم إبلاغ سوريا بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي والمختصة بالبت في النزاعات بين الدول.

وكتب وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك قائلاً: "اليوم تعلن هولندا قرارها محاسبة سوريا بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذيب".

واستشهدت الرسالة بتعهد سوريا باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها دمشق في 2004.

مختارات

قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في انتهاكات في أفغانستان، وهو ما يشمل التحقيق في انتهاكات محتملة من قبل قوات أمريكية هناك. وكان ترامب قد رفض أية محاولات لإخضاع الأمريكيين أو حلفائهم للمحاكمة الجنائية.

يعتبر أكثر من 128.000 شخص في سجون جهاز المخابرات السوري في عداد المفقودين، وتم تعذيب الآلاف منهم حتى الموت. فيما تعتزم أوروبا الآن محاسبة جلادي نظام الأسد.

وقررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومقرها لاهاي أيضاً.

وقال الوزير في الخطاب: "نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد الأخرى. الأدلة دامغة. يجب أن تكون هناك عواقب... عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغاز سام أو فقدوا كل شيء وهم يفرون بأرواحهم".

وتقول هولندا إن الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عشر سنوات في سوريا أودت بحياة 200 ألف على الأقل، بينما لا يزال 100 ألف في عداد المفقودين. واضطر 5.5 مليون للفرار لدول مجاورة.

ي.أ/ ع.ش (رويترز)

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أوروبا تصطاد عملاء مخابرات الأسد السورية بتهم التعذيب

 

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