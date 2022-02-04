 هولندا تحاكم خمس جهاديات وألمانيا تحتجز شابة بتهمة دعم الإرهاب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

هولندا تحاكم خمس جهاديات وألمانيا تحتجز شابة بتهمة دعم الإرهاب

فيما أعلنت السلطات الهولندية إعادة خمس جهاديات وأطفالهن الأحد عشر من مخيم للاجئين في سوريا، وستقوم بمحاكمة الأمهات، قال مكتب المدعي العام الألماني إنه احتجز شابة يشتبه في دعمها تنظيماً إرهابياً سورياً.

أمرت محكمة هولندية بإعادة جهاديات هولنديات إلى بلادهن للمحاكمة قبل سقوط التهم عنهن

أمرت محكمة هولندية بإعادة جهاديات هولنديات إلى بلادهن للمحاكمة قبل سقوط التهم عنهن

تمثل أمام محكمة في روتردام يوم الاثنين المقبل خمس جهاديات هولنديات أُعدن إلى بلدهن من مخيم للاجئين في سوريا لمحاكمتهن بتهم تتعلق بالإرهاب، وفق ما أعلنت النيابة العامة الجمعة (الرابع من فبراير/ شباط 2022).

مختارات

أعادت ألمانيا من سوريا ثماني نساء ألمانيات ممن انضممن إلى صفوف تنظيم "داعش" مع 23 من أطفالهن، في إحدى أكبر العمليات من هذا النوع. وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه ستتم محاسبة الأمهات وحماية الأطفال.

هل هناك ممولون ومخططون وعملاء يقفون وراء الهجمات الإرهابية في أوروبا؟ يتتبع الفيلم الاستقصائي آثارًا تشير إلى تورط المخابرات الباكستانية التي يبدو أنها تحارب الإرهاب، ولكنها أيضًا راعية للإرهاب.

ووصلت النساء الخمس وأطفالهن الأحد عشر إلى هولندا الجمعة بعد ترحيلهم من مخيم الروج للاجئين في شمال شرق سوريا، بحسب تقارير إعلامية.

وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة بريشتجي فان دي موسديك إن النسوة "سيمثلن أمام قاض هولندي لأول مرة بتهم إرهابية".

وخلال الجلسة التي ستعقد خلف أبواب مغلقة، سيحدد القضاة هوياتهن ويصدرون قراراً بشأن استمرار احتجازهن لمدة أسبوعين على الأقل، وفق المتحدثة. وكانت الحكومة الهولندية أعلنت الأربعاء قرارها إعادة الجهاديات الخمس من دون تقديم تفاصيل عن "العملية الخاصة" التي نفذت لإعادتهن.

وذكرت وزيرة العدل، ديلان يسيلغوز زيغيريوس، في رسالة إلى البرلمان وقع عليها أيضاً وزير الخارجية ووبك هوسكترا: "سيتم توقيف المشتبه بهن في هولندا بهدف محاكمتهن .. سيُسلم أطفالهن لمؤسسات حماية الأطفال".

وجاء قرار إعادة الجهاديات اللاتي انضممن إلى مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا بعد أن حذرت محكمة في روتردام عام 2021 من أنها قد تسقط التهم الموجهة إليهن إذا لم تتم إعادتهن إلى هولندا في غضون أشهر.

مشاهدة الفيديو 01:43

السجن 10 سنوات في حق "جهادية" ألمانية أدينت في ميونيخ بقتل طفلة إيزيدية في العراق

وأوضح الوزيران أن "الحكومة الهولندية تعتزم بهذا الترحيل تفادي إفلات المشتبه بهن من العقاب".

يشار إلى أن نحو 300 مواطن هولندي سافروا إلى سوريا للانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي، بحسب أرقام حكومية. ولا يزال حوالي 120 منهم في المنطقة، معظمهم في مخيمات ومراكز احتجاز في سوريا والعراق وتركيا.

وتعهدت هولندا بإعادة الجهاديين لمحاكمتهم على أراضيها، ودعت في ديسمبر/ كانون الأول شركاءها الأوروبيين إلى تعزيز الجهود في هذا الصدد.

احتجاز شابة ألمانية بتهمة دعم تنظيم إرهابي

وفي ألمانيا، جارة هولندا، أعلن مكتب المدعي العام الألماني اليوم الجمعة عن احتجاز شابة ألمانية من ولاية هيسن، على خلفية الاشتباه بدعمها تنظيماً إرهابياً في سوريا. وتم عرض الفتاة على قاضي التحقيق، الذي أمر بحبسها احتياطياً، طبقاً لتصريح مكتب المدعي العام في مدينة كارلسروهى.

وتُتهم الشابة، التي لم يفصح المدعي العام عن اسمها أو عمرها، بمساعدة زوجها على السفر إلى سوريا والانخراط في صفوف تنظيم "هيئة تحرير الشام"، المصنف على قائمة الإرهاب في كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وتركيا.

وبحسب معطيات المدعي العام، قامت الشابة بشراء تذاكر طيران لها ولزوجها إلى تركيا في يوليو/ تموز عام 2021، ومن ثم أعطته مبلغ 5000 يورو، وبعد عودتها إلى ألمانيا، قامت بتحويل 1500 يورو إضافية له.

ي.أ/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • أوروبا وقرار الحرب على داعش

    وافق البرلمان البريطاني على توجيه ضربات جوية لدعش في العراق. في الصورة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون .

  • Konferenz in Paris sucht Wege im Kampf gegen IS-Terror 15.09.2014

    أوروبا وقرار الحرب على داعش

    بقرار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند شن ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش في العراق، تكون فرنسا أولى الدول الأوروبية التي انضمت للعمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي.

  • أوروبا وقرار الحرب على داعش

    تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتقديم مزيد من الدعم لبغداد في مكافحتها لهذا التنظيم الإرهابي، وبالفعل وصلت شحنات عسكرية ألمانية للمقاتلين الأكراد بالإضافة إلى مدربين ألمان بعد موافقة البوندستاغ.

  • أوروبا وقرار الحرب على داعش

    رئيسة وزراء الدنمارك هيله تورنينغ شميت أعلنت أن بلادها سترسل سبع طائرات إف-16 إلى العراق بعد تلقيها طلبا رسميا بالمساعدة من الولايات المتحدة .

  • أوروبا وقرار الحرب على داعش

    إسبانيا أعلنت أنه قد تدعم الحلفاء من خلال السماح باستخدام القواعد الجوية و وتوفير الدعم اللوجستي. في الصورة رئس وزارء اسبانيا مايانو راخوي.

  • Italiens Premier Matteo Renzi im Europoäischen Parlament 02.07.2014

    أوروبا وقرار الحرب على داعش

    رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أكد مشاركة بلاده في الحرب على داعش.

  • أوروبا وقرار الحرب على داعش

    استونيا من اوروبا الشرقية تعهدت بتوفير تجهيزات عسكرية ، في الصورة رئيس الحكومة أندروس انسيب. الكاتبة: سهام أشطو