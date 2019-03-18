هولندا: القبض على المشتبه به الرئيسي في جريمة أوتريخت

أعلن قائد شرطة أوتريخت اليوم الاثنين (18 آذار/ مارس 2019) اعتقال شخص يشتبه في أنه أطلق النار صباحا داخل ترام في المدينة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين. وقال في مؤتمر صحافي "لقد تم إبلاغنا للتو بأن المشتبه به اعتقل". وذكرت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به ثان، ولكنها أوضحت أنها لم تعرف حتى الآن مدى مشاركته في الجريمة. ويواجه المشتبه تهمة القتل العمد بدافع إرهابي. ولم تفصح الشرطة عن مزيد من التفاصيل.

بدوره أكد قائد جهاز مكافحة الإرهاب في هولندا بيتر- ياب ألبرسبرغ "توقيف المشتبه به الرئيسي في إطلاق النار". وقال إن السلطات خفّضت مستوى التهديد في أوتريخت الذي كان رفع إلى الدرجة الخامسة القصوى بعد عملية التوقيف.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أنها تطارد رجلا تركيا يبلغ من العمر 37 عاما بعد هجوم يُعتقد أنه إرهابي. كما كثفت قوات الأمن إجراءاتها في المطارات وغيرها من منشآت البنية الأساسية وكذلك حول المساجد.

وقال رئيس الوزراء مارك روته إنه "يشعر بقلق بالغ" إزاء الواقعة التي تأتي بعد ثلاثة أيام من سقوط 50 قتيلا في هجوم إرهابي على مسجدين في نيوزيلندا. وأضاف في بيان لوسائل الإعلام "صُدم بلدنا اليوم (بأنباء) هجوم في أوتريخت... لا يمكن استبعاد دافع الإرهاب".

وقالت الشرطة الهولندية إن المشتبه به مولود في تركيا دون مزيد من التفاصيل. وذكرت قناة تلفزيون محلية أن للمشتبه به تاريخا من المطاردات مع الشرطة سواء لجرائم صغرى أو كبرى ارتكبها، بما في ذلك واقعة إطلاق نار في عام 2013. لكن المتحدث باسم الشرطة رفض التعليق على هذه التقارير، متذرعا بالتحقيقات الجارية.

في المقابل نقلت وكالة أنباء الأناضول عن أقارب المشتبه به قولهم إنه استهدف أحد أقاربه "لأسباب عائلية" ثم أطلق النار على آخرين تدخلوا للمساعدة. ونقلت صحيفة محلية عن شاهد قوله إن المسلح استهدف امرأة في الترام ثم أطلق النار على آخرين هموا لمساعدتها. كما كان متحدث باسم الشرطة قد قال بعد ظهر اليوم: "ربما كان من الممكن أيضا أن الجريمة وقعت على خلفية علاقة حب".

أ.ح/ع.ج (د ب أ، ا ف ب، رويترز)