هولندا - حكم بسجن باكستانيين حرضا على قتل سياسي معاد للإسلام

أصدرت محكمة هولندية حكما غيابيا على باكستانيين اثنين بالسجن لمدد طويلة لدعوتهما لقتل زعيم اليمين الشعبوي خيرت فيلدرز، المعادي للإسلام والهجرة. وقالت المحكمة إن أحد المدانين هو زعيم سياسي وديني من باكستان.

قالت محكمة هولندية إنها أدانت اثنين من الزعماء السياسيين الباكستانيين اليوم الإثنين (التاسع من أيلول / سبتمبر 2024) بتهمة إطلاق دعوات لقتل النائب المناهض للمسلمين خِيرْت فيلْدرْز، رغم أن من المعتقد أنهما خارج هولندا ومن غير المرجح أن ينفذا العقوبة.

ويعيش فيلدرز -الذي انضم حزبه إلى الحكومة لأول مرة هذا العام 2024- بعد فوز صريح في الانتخابات، تحت حراسة أمنية مشددة على مدى السنوات العشرين الماضية بسبب تهديدات بالقتل.

وقالت محكمة في لاهاي في بيان إن رجلا يبلغ من العمر 56 عاما -وصف بأنه زعيم سياسي وديني من باكستان- حُكم عليه بالسجن 14 عاما بتهمة محاولة التحريض والتهديد بالقتل بنية الإرهاب. ولم تذكر المحكمة اسمه أو اسم الرجل الآخر ولم تدلِ بالمزيد من التفاصيل عن أنشطتهما السياسية. وحُكم على الرجلين غيابيا.

وأضافت المحكمة أن "زعيما سياسيا" يبلغ من العمر 29 عاما من باكستان حُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة التحريض والتهديد بالقتل. وفي فبراير / شباط 2024 قالت محكمة إن الرجلين متهمان بدعوة الناس علنا إلى قتل فيلدرز مضيفة أنهما وعداهم بنيل الثواب في الآخرة إن فعلوا. وفي سبتمبر أيلول من العام الماضي، حكمت محكمة هولندية على لاعب كريكيت باكستاني سابق بالسجن 12 عاما بعد محاكمته غيابيا أيضا بتهمة حث الناس علنا على قتل فيلدرز.

ونقلت وكالة "أ ف ب" للأنباء أنه حُكم على الأول بالسجن 14 عاما وهو زعيم ديني يدعى محمد أشرف جلالي (56 عاما) ويشتبه في أنه دعا إلى قتل فيلدرز وقال لأتباعه إنهم "سيكافأون على ذلك في الحياة الآخرة". أما الثاني فقالت الوكالة إنه زعيم "حركة لبيك باكستان" سعد حسين رضوي (29 عاما)، وهو متهم بتحريض أنصاره على قتل فيلدرز، بعد إدانة لاعب الكريكت الباكستاني السابق خالد لطيف بالتحريض على قتل النائب أيضا. وصدر عليه حكم بالسجن أربع سنوات.

صفعة" لحزب فيلدرز الهولندي المناهض للإسلام والهجرة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي سبتمبر / أيلول من العام الماضي 2023 حُكم على خالد لطيف بالسجن 12 عاما بعد إدانته بالتحريض على قتل فيلدرز الذي كان ينوي تنظيم مسابقة رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد. وألغى فيلدرز المسابقة بعد اندلاع احتجاجات في العالم الإسلامي وخصوصا في باكستان وتلقيه تهديدات بالقتل.

ومنذ عام 2004 يعيش فيلدرز (عمره 56 عاما) المعروف بتصريحاته المعادية للهجرة والإسلام في منزل آمن وتؤمن له الدولة حماية دائمة. وفي عام 2019 قضت محكمة هولندية بسجن باكستاني عشر سنوات لإدانته بالتخطيط لـ"اعتداء إرهابي" ضد فيلدرز. وحقق حزب "الحرية" بزعامة فيلدرز فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي 2023 في هولندا.

ع.م / ص.ش (رويترز ، أ ف ب)