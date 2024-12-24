هولندا: إدانة خمسة أشخاص اعتدوا على مشجعي كرة قدم إسرائيليين

في نوفمبر، تسببت هجمات عنيفة على مشجعي فريق مكابي تل أبيب في أمستردام في إثارة حالة من الرعب. والآن أصدرت محكمة في أمستردام أول أحكامها ضد عدد من المهاجمين. ورأت النيابة العامة أن العنف "لم يأت بدافع معاداة للسامية".

دانت محكمة هولندية الثلاثاء (24 ديسمبر/ كانون الأول 2024) خمسة رجال لضلوعهم في أعمال عنف تعرّض لها مشجّعو كرة قدم إسرائيليون وقعت الشهر الماضي في أمستردام، أحدثت صدمة في العالم وأثارت اتهامات بمعاداة السامية.

ودانتهم محكمة أمستردام بمجموعة من الجرائم من ركل مشجعي فريق مكابي تل أبيب في الشارع إلى التحريض على العنف في مجموعات الدردشة.

وكانت أشد عقوبة هي السجن ستة أشهر صدرت بحق رجل أشير له باسم صفا و. بتهمة العنف ضد عدة أشخاص.

وتعرض مشجعو مكابي تل أبيب لهجمات "الكر والفر" في الساعات الأولى من الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد مباراة الدوري الأوروبي أمام أياكس أمستردام.

الاعتداء على مشجعين إسرائيليين في أمستردام يثير قلق أوروبا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وانتشرت صور أعمال العنف التي تسببت بنقل خمسة مشجعين إلى المستشفى وأثارت ردود فعل غاضبة خاصة في إسرائيل.

وكان أخطر ملف قيد النظر الثلاثاء يتعلق بصفا الذي قال المدعون إنه لعب "دورا قياديا" في أعمال العنف. وشاهدت المحكمة صورا لصفا وهو يركل شخصا على الأرض ويطارد أشخاصا ويلكم آخرين في الرأس والجسد.

ورأت النيابة العامة أنه "في هذه الحالة لا أدلة على وجود رابط منظم ونية إرهابية ولم يأت العنف بدافع معاداة للسامية. أتى العنف بسبب الوضع في غزة وليس بدافع معاداة السامية".

وأفادت الشرطة أن التوتر كان على أشده حتى قبل بدء المباراة، فقد ردد مشجعون إسرائيليون شعارات مناهضة للعرب وخربوا سيارة أجرة وأحرقوا علما فلسطينيا.

خ.س/ ص.ش (أ ف ب)