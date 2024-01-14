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سياسةهولندا

هولندا: أعمال عنف عقب اعتزام متطرفين حرق نسخة من القرآن

١٤ يناير ٢٠٢٤

اندلعت أعمال عنف في هولندا إثر منع متظاهرين لمتطرفين يمينيين من حرق نسخة من القرآن في مدينة أرنهيم. وكان الزعيم اليميني المتطرف فيلدرز سحب ثلاثة مقترحات تشريعية مثيرة تستهدف المسلمين وسط جهوده لإيجاد شركاء لتشكيل حكومة.

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صورة من الأرشيف لمظاهرة ضد حرق القرآن في لاهاي الهولندية (18.08.2023).
احتجاجات عنيفة في هولندا بسبب اعتزام متطرفين حرق نسخة من القرآن. صورة من: Ramon Van Flymen/ANP/AFP/Getty Images

قالت الشرطة الهولندية إن احتجاجات عنيفة وقعت بسبب اعتزام متطرفين يمينيين حرق نسخة من القرآن بشكل علني في مدينة أرنهيم.

وكان إدوين واجنسفيلد، رئيس مجموعة بيغيدا اليمينية المتطرفة في هولندا، قد حاول أمس السبت (13 يناير/ كانون الثاني 2024)  حرق نسخة من القرآن في مدينة أرنهيم بوسط هولندا، قبل أن يمنعه متظاهرون مناهضون من القيام بذلك، وفقاً لمسؤولين.

وقالت الشرطة إن بعض المتظاهرين هاجموا عناصرها بألعاب نارية وحجارة عندما تدخلت الشرطة واعتقلت ثلاثة أشخاص. وشارك نحو 10 أفراد في مظاهرة حركة بيغيدا، حسبما قالت الشرطة.   

وقال عمدة المدينة أحمد ماركوش إن حرق القرآن لا يعد عملاً غير قانوني في هولندا، وقد تم تسجيل الاحتجاج والسماح به بشكل مسبق. وقال مركوش لوكالة الأنباء الهولندية "ايه ان بي": "أفهم الحزن والمشاعر اللذين يثيرهما حرق كتاب مقدس.. ولكن العنف غير مقبول". 

يذكر أن واجنسفيلد كان قد أدين من قبل بإهانة المسلمين كما أثار حالة من الغضب في العديد من المناسبات بتمزيق القرآن، وهو ما قوبل بإدانة من تركيا وإيران وباكستان.

وكانت حركة بيغيدا المتطرفة قد تأسست في ألمانيا وهي اختصار للعبارة الألمانية "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب".

وفي سياق متصل وقبل أسبوع، سحب الزعيم اليميني الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز،  ثلاثة مقترحات تشريعية مثيرة للجدل استهدفت الإسلام والمسلمين وسط جهوده لإيجاد شركاء لتشكيل حكومة ائتلافية.

وشملت المقترحات فرض حظر على المساجد والقرآن إضافة إلى فرض قيود صارمة على الحقوق الأساسية للمسلمين.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

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