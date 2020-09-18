هوفنهايم يفاجئ بايرن برباعية ويتصدر الدوري الألماني

فجر هوفنهايم مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكرم وفادة ضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب بالفوز عليه 4-1 اليوم الأحد (27 أيلول/ سبتمبر 2020) في ختام المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ملحقا به الخسارة الأولى منذ نحو 10 أشهر.

ووضع هوفنهايم أيضا حدا لسلسلة 23 فوزا متتاليا للعملاق البافاري في مختلف المسابقات آخرها على اشبيلية الإسباني 2-1 في الكأس السوبر الأوروبية الخميس الماضي في بودابست، وهو إنجاز لم يسبق لأي ناد في البطولات الخمس الكبرى تحقيقه سابقا. وخسارة اليوم هي الأولى لبايرن ميونيخ منذ سقوطه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2 في السابع من كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد بايرن، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند ثلاث نقاط في المركز السادس، في حين ارتفع رصيد هوفنهايم إلى ست نقاط في الصدارة، عقب تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة هذا الموسم، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

ودفع هانزي فليك مدرب بايرن ثمن إراحته عددا من نجوم الفريق، الذين فضل عدم الدفع بهم في القائمة الأساسية وأبقاهم على مقاعد البدلاء مثل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح الفرنسي كينغسلي كومان وليون غوريتسكا ولوكاس هيرنانديز.

وفشلت محاولات فليك في إعادة بايرن للمباراة مرة أخرى، رغم دفعه بليفاندوفسكي وغوريتسكا وكومان في الشوط الثاني، ليتلقى بطل الدوري الألماني في المواسم الثمانية الأخيرة صفعة قوية من هوفنهايم، الذي سبق أن خسر صفر / 6 أمام بايرن في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين بالبطولة الموسم الماضي على ملعب (راين نيكار أرينا)، الذي استضاف لقاء اليوم.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)